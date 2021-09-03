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Украина готовит программу безналичных расчетов cashless, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готовит программу безналичных расчетов cashless, - Зеленский

Министерство цифровой трансформации готовит в Украине программу безналичных расчетов (cashless). Президент Украины Владимир Зеленский считает, что программе окажут большое сопротивление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Во время выступления в Стэнфордском университете президен сказал: "Мы разрабатываем с министром программу cashless, я думаю, это будет большой прорыв, это будет большое сопротивление, но самое главное - результат и желание этого".

Читайте: Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
вава-разработчик)
кодит между коксом ироялем
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03.09.2021 12:03
+8
"Ми з міністром?" 😲 Уявляю, що ці два можуть розробити! 🤣🤣🤣
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03.09.2021 12:06
+5
Будет сопротивление! Даже я буду сопротивляться, своими скромными усилиями.
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03.09.2021 12:04
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вава-разработчик)
кодит между коксом ироялем
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03.09.2021 12:03 Ответить
ПелПел когда заработает в нормальном режиме? Дабы Украинцы могли свободно продавать за рубеж, произведенное их руками?
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03.09.2021 12:04 Ответить
Будет сопротивление! Даже я буду сопротивляться, своими скромными усилиями.
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03.09.2021 12:04 Ответить
"Ми з міністром?" 😲 Уявляю, що ці два можуть розробити! 🤣🤣🤣
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03.09.2021 12:06 Ответить
Украина готовит программу безналичных расчетов cashless, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5650З селянами на базарі теж будуть безготівкові розрахунки?
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03.09.2021 12:09 Ответить
Угу! У меня тот же вопрос. Эти бесы уже не знают точно- как угондурасить население.
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03.09.2021 12:11 Ответить
Это тех 73% дыбилов? Та и рояль с ними
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03.09.2021 12:36 Ответить
Нет, я о населении, а не о чертях реальных. Черти- выживут.
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03.09.2021 12:37 Ответить
А сколько ты видел именно "настоящих селян" на базарах, в процентном отношении? )) Я так думаю не более 1-5 % от общей массы торгующих.
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03.09.2021 13:28 Ответить
Це все вже є. Але пиляти - це так затягує!
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03.09.2021 12:13 Ответить
Правильне рішення. За безготівковими розрахунками майбутнє.
Наприклад в Стокгольмі ще в 2019 році, були проблеми розрахуватись готівкою, її просто не приймають. Зраз, скоріш за все, готівкових розрахунків залишилось ще менше.
Безготівкові розрахунки, ускладнять схеми, виведуть частину бізнесу с тіні, і покращать ситуацію в так званій побутовій коррупції. Але в Україні, нажаль, все робиться через одне місце. Тому не думає що з ініціативи вийде ось добре.
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03.09.2021 12:15 Ответить
В связи с "добровольным декларированием" собираюсь со следующего года ограничивать траты безналом.

На всякий случай, розумеется.
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03.09.2021 13:02 Ответить
Стокгольм. Населення: 975 551
Україна. Пенсіонерів: 12млн. Добра частка з них приторговують шкарпетками, овочами та фруктами з городів, вином, щоб мати трошки більше на прожиття..

Я розумію, що фантазувати про колонізацію марсу, це добре... Але найближчі 50 років нам якось ще жити в реальному, недосконалому світі...

Вже мовчу, бо то тре реально порахувати, скільки у нас населених пунктів не мають інфраструктури для цієї всієї "цифровізації"...

Може взагалі розвиток країни почати, таки з залучення реальних інвестицій під створення робочих місць???
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03.09.2021 13:09 Ответить
Ну так, а я про що? cashless - це правильна ініціатива, але працювати в Україні не буде.
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03.09.2021 13:13 Ответить
Мені ще особливо подобаються модні тенденції у молоді... отримують доходи кешом, потім в ай-боксах кормлять картки монобанку, а потім всюди розгулють і розграховуються Еплпей та Джіпей
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03.09.2021 13:33 Ответить
Кардинальна відмінність від більшості пенсіонерв та мешканців сіл, що отримують якісь кошти на карки і моментально їх всі переводять в готівку, щоб було всюди зручно розрахуватись та щоб гляди той клятий банк не обібрав, чи не дай бог не збанкротував, бо якийсь дядько повиводить з нього всі кошти...
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03.09.2021 13:36 Ответить
Читаем Библию, сэры
Все плюсы умножит на ноль полная зависимость от админа
Вплоть до реального поклонения, шаг вправо, влево - помирай на месте
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03.09.2021 23:42 Ответить
Знову оце слово як і у х#йла "прорив"))) Що ж їх всіх так рве?)
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03.09.2021 12:17 Ответить
І для того, щоб нею користуватися, повинен бути смартфон з цифровим паспортом, РНОКПП і "Дією"?
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03.09.2021 12:20 Ответить
Paypal, твари.
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03.09.2021 12:24 Ответить
Zebil Pay…
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03.09.2021 12:28 Ответить
Он уверен что все его бредовые идеи ведут к радости украинцев!
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03.09.2021 12:41 Ответить
ну да.
чтобы в конечном итоге автоматически снимать с физ.лиц налоги.
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03.09.2021 12:49 Ответить
И что плохого в этом? Налоги нужно платить. Всем.
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03.09.2021 13:14 Ответить
В стране, в которой треть казны разворовывается , "платить всем" выглядит , как издевательство.
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03.09.2021 13:27 Ответить
Да, но одни и их большинство платят здесь, а другие их меньшинство, которое єто все и придумьівают, платят (тоесть не платят) в офшорах...
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03.09.2021 13:29 Ответить
Плохо полная зависимость,жёсткий детерминизм и никаких исключений.
Люди не роботы, а программы не совершенны
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03.09.2021 23:47 Ответить
"Дію" уже придумали,хватит подобного гуано.Напоите тех дебилов,пусть лучше будают непроглядно.Так от них меньше вреда
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03.09.2021 13:01 Ответить
Давно потрібно відмінити готівку як явище . Юзати смартфон набагато приємніше і ********* . Та й корупції не буде .
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03.09.2021 14:18 Ответить
 
 