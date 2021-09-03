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Украина готовит программу безналичных расчетов cashless, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство цифровой трансформации готовит в Украине программу безналичных расчетов (cashless). Президент Украины Владимир Зеленский считает, что программе окажут большое сопротивление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Во время выступления в Стэнфордском университете президен сказал: "Мы разрабатываем с министром программу cashless, я думаю, это будет большой прорыв, это будет большое сопротивление, но самое главное - результат и желание этого".
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+10 акаб акабіч
показать весь комментарий03.09.2021 12:03
+8 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий03.09.2021 12:06
+5 Андрей Нешевченко
показать весь комментарий03.09.2021 12:04
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Наприклад в Стокгольмі ще в 2019 році, були проблеми розрахуватись готівкою, її просто не приймають. Зраз, скоріш за все, готівкових розрахунків залишилось ще менше.
Безготівкові розрахунки, ускладнять схеми, виведуть частину бізнесу с тіні, і покращать ситуацію в так званій побутовій коррупції. Але в Україні, нажаль, все робиться через одне місце. Тому не думає що з ініціативи вийде ось добре.
На всякий случай, розумеется.
Україна. Пенсіонерів: 12млн. Добра частка з них приторговують шкарпетками, овочами та фруктами з городів, вином, щоб мати трошки більше на прожиття..
Я розумію, що фантазувати про колонізацію марсу, це добре... Але найближчі 50 років нам якось ще жити в реальному, недосконалому світі...
Вже мовчу, бо то тре реально порахувати, скільки у нас населених пунктів не мають інфраструктури для цієї всієї "цифровізації"...
Може взагалі розвиток країни почати, таки з залучення реальних інвестицій під створення робочих місць???
Все плюсы умножит на ноль полная зависимость от админа
Вплоть до реального поклонения, шаг вправо, влево - помирай на месте
чтобы в конечном итоге автоматически снимать с физ.лиц налоги.
Люди не роботы, а программы не совершенны