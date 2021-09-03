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Україна готує програму безготівкових розрахунків cashless, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готує програму безготівкових розрахунків cashless, - Зеленський

Міністерство цифрової трансформації готує в Україні програму безготівкових розрахунків (cashless). Президент України Володимир Зеленський вважає, що програмі чинитимуть великий спротив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Під час виступу в Стенфордському університеті президент сказав: "Ми розробляємо з міністром програму cashless, я думаю, це буде великий прорив, це буде великий спротив, але найголовніше - результат і бажання"

Також читайте: Зеленський побажав Білорусі стати "вільною, демократичною і дуже вільною" країною, як Україна

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
вава-разработчик)
кодит между коксом ироялем
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03.09.2021 12:03
+8
"Ми з міністром?" 😲 Уявляю, що ці два можуть розробити! 🤣🤣🤣
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03.09.2021 12:06
+5
Будет сопротивление! Даже я буду сопротивляться, своими скромными усилиями.
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03.09.2021 12:04
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вава-разработчик)
кодит между коксом ироялем
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03.09.2021 12:03 Відповісти
ПелПел когда заработает в нормальном режиме? Дабы Украинцы могли свободно продавать за рубеж, произведенное их руками?
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03.09.2021 12:04 Відповісти
Будет сопротивление! Даже я буду сопротивляться, своими скромными усилиями.
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03.09.2021 12:04 Відповісти
"Ми з міністром?" 😲 Уявляю, що ці два можуть розробити! 🤣🤣🤣
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03.09.2021 12:06 Відповісти
Украина готовит программу безналичных расчетов cashless, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5650З селянами на базарі теж будуть безготівкові розрахунки?
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03.09.2021 12:09 Відповісти
Угу! У меня тот же вопрос. Эти бесы уже не знают точно- как угондурасить население.
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03.09.2021 12:11 Відповісти
Это тех 73% дыбилов? Та и рояль с ними
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03.09.2021 12:36 Відповісти
Нет, я о населении, а не о чертях реальных. Черти- выживут.
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03.09.2021 12:37 Відповісти
А сколько ты видел именно "настоящих селян" на базарах, в процентном отношении? )) Я так думаю не более 1-5 % от общей массы торгующих.
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03.09.2021 13:28 Відповісти
Це все вже є. Але пиляти - це так затягує!
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03.09.2021 12:13 Відповісти
Правильне рішення. За безготівковими розрахунками майбутнє.
Наприклад в Стокгольмі ще в 2019 році, були проблеми розрахуватись готівкою, її просто не приймають. Зраз, скоріш за все, готівкових розрахунків залишилось ще менше.
Безготівкові розрахунки, ускладнять схеми, виведуть частину бізнесу с тіні, і покращать ситуацію в так званій побутовій коррупції. Але в Україні, нажаль, все робиться через одне місце. Тому не думає що з ініціативи вийде ось добре.
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03.09.2021 12:15 Відповісти
В связи с "добровольным декларированием" собираюсь со следующего года ограничивать траты безналом.

На всякий случай, розумеется.
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03.09.2021 13:02 Відповісти
Стокгольм. Населення: 975 551
Україна. Пенсіонерів: 12млн. Добра частка з них приторговують шкарпетками, овочами та фруктами з городів, вином, щоб мати трошки більше на прожиття..

Я розумію, що фантазувати про колонізацію марсу, це добре... Але найближчі 50 років нам якось ще жити в реальному, недосконалому світі...

Вже мовчу, бо то тре реально порахувати, скільки у нас населених пунктів не мають інфраструктури для цієї всієї "цифровізації"...

Може взагалі розвиток країни почати, таки з залучення реальних інвестицій під створення робочих місць???
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03.09.2021 13:09 Відповісти
Ну так, а я про що? cashless - це правильна ініціатива, але працювати в Україні не буде.
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03.09.2021 13:13 Відповісти
Мені ще особливо подобаються модні тенденції у молоді... отримують доходи кешом, потім в ай-боксах кормлять картки монобанку, а потім всюди розгулють і розграховуються Еплпей та Джіпей
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03.09.2021 13:33 Відповісти
Кардинальна відмінність від більшості пенсіонерв та мешканців сіл, що отримують якісь кошти на карки і моментально їх всі переводять в готівку, щоб було всюди зручно розрахуватись та щоб гляди той клятий банк не обібрав, чи не дай бог не збанкротував, бо якийсь дядько повиводить з нього всі кошти...
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03.09.2021 13:36 Відповісти
Читаем Библию, сэры
Все плюсы умножит на ноль полная зависимость от админа
Вплоть до реального поклонения, шаг вправо, влево - помирай на месте
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03.09.2021 23:42 Відповісти
Знову оце слово як і у х#йла "прорив"))) Що ж їх всіх так рве?)
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03.09.2021 12:17 Відповісти
І для того, щоб нею користуватися, повинен бути смартфон з цифровим паспортом, РНОКПП і "Дією"?
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03.09.2021 12:20 Відповісти
Paypal, твари.
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03.09.2021 12:24 Відповісти
Zebil Pay…
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03.09.2021 12:28 Відповісти
Он уверен что все его бредовые идеи ведут к радости украинцев!
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03.09.2021 12:41 Відповісти
ну да.
чтобы в конечном итоге автоматически снимать с физ.лиц налоги.
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03.09.2021 12:49 Відповісти
И что плохого в этом? Налоги нужно платить. Всем.
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03.09.2021 13:14 Відповісти
В стране, в которой треть казны разворовывается , "платить всем" выглядит , как издевательство.
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03.09.2021 13:27 Відповісти
Да, но одни и их большинство платят здесь, а другие их меньшинство, которое єто все и придумьівают, платят (тоесть не платят) в офшорах...
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03.09.2021 13:29 Відповісти
Плохо полная зависимость,жёсткий детерминизм и никаких исключений.
Люди не роботы, а программы не совершенны
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03.09.2021 23:47 Відповісти
"Дію" уже придумали,хватит подобного гуано.Напоите тех дебилов,пусть лучше будают непроглядно.Так от них меньше вреда
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03.09.2021 13:01 Відповісти
Давно потрібно відмінити готівку як явище . Юзати смартфон набагато приємніше і ********* . Та й корупції не буде .
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03.09.2021 14:18 Відповісти
 
 