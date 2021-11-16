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Сотрудник полиции в Вологде задушил наемника РФ Зубкова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Российский наемник был задушен во время пьяной драки в Вологде.

Об этом в Twitter сообщил блоггер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Зубков Александр Юрьевич (Вологда, 07.03.1988) задушен в Вологде во время пьяной драки начальником отдела полиции в ночь 02-03.11.2021", - говорится в сообщении.

Известно, что Зубков сражался против Украины в составе российско-оккупационных войск и получал "награды".

По информации из сети, наемник пришел в дом своей матери, где в подъезде произошел конфликт с ее соседом – начальником местной полиции.

В подъезд вышли другие соседи, повалили мужчину на пол, а сотрудник российской полиции задушил Зубкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Председателю" "Изоляции" Куликовскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, - СБУ

Сотрудник полиции в Вологде задушил наемника РФ Зубкова 01
Сотрудник полиции в Вологде задушил наемника РФ Зубкова 02
Сотрудник полиции в Вологде задушил наемника РФ Зубкова 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+79
Молодца, кацапский мусор! Один урод завалил второго. Война уродов получилась, хоть блокбастер снимай!
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16.11.2021 12:27
+68
Земля скловатою.......
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16.11.2021 12:26
+46
Отличная новость!
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16.11.2021 12:27
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Земля скловатою.......
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16.11.2021 12:26 Ответить
Бедняга, не испытал радость проникновения швабры, какая жаль!
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16.11.2021 15:24 Ответить
Отличная новость!
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16.11.2021 12:27 Ответить
Молодца, кацапский мусор! Один урод завалил второго. Война уродов получилась, хоть блокбастер снимай!
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16.11.2021 12:27 Ответить
вы представляете
а если б не кацапский мусор?
его б завалили солдаты NATO
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16.11.2021 12:53 Ответить
В під'їзд вийшли інші сусіди, повалили чоловіка на підлогу, а співробітник російської поліції задушив Зубкова.
========================
отак і з )(уйлом буде...
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16.11.2021 16:05 Ответить
обычна на рахе сначала насилуют-потом душат..ну да ладно...)
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16.11.2021 12:28 Ответить
Нікос, ну-у-у..... "Не шмог.... Ну так получилось... "
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16.11.2021 14:15 Ответить
на спартанца не поднялся.
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16.11.2021 20:14 Ответить
Собаці - собача смерть. Хоча собак жалко, а цю мразоту - ні.
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16.11.2021 12:28 Ответить
Неплохо, одобряю.
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16.11.2021 12:29 Ответить
ну чо,хоть один начальник полиции выполняет свои прямые обязанности .главное шоб его биндеравцем теперь не обьявили
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16.11.2021 12:29 Ответить
А шо, у параші і не таке можуть втяти.Зрідка продивляюся "расейские" сайти.Більш, ніж п'ять хвилин(а то і менше) -не витримую.
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16.11.2021 14:23 Ответить
Начполиции атъявлиный биндеравец! Адназначна!
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16.11.2021 12:30 Ответить
Красава!
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16.11.2021 12:31 Ответить
Отут вислів зашквареної слуги третякової доречний : -1ворог !
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16.11.2021 12:33 Ответить
Славний життжвий фінал вбивці - фєдєраста... Земля йому скловатою...
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16.11.2021 12:34 Ответить
Яка сумна новина !
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16.11.2021 12:34 Ответить
ГРАЖДАНСКАЯ ВАЙНА В РАСЕЕ!!!
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16.11.2021 12:34 Ответить
НА РАССЕЕ
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16.11.2021 13:25 Ответить
Правильно, по правилам рузьге изыка, на свинособакии
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16.11.2021 15:26 Ответить
Будни скотофермы
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16.11.2021 12:34 Ответить
Зубков потів перед смертю?
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16.11.2021 12:36 Ответить
Тільки всрався.
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16.11.2021 12:46 Ответить
Ватный рашистский пдрс ,не коверкай мову , *потів*
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16.11.2021 19:55 Ответить
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16.11.2021 12:39 Ответить
та шевелися быстрее ))))

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16.11.2021 13:04 Ответить
"Рассєя сваіх нє брасаєт!" (с)
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16.11.2021 12:39 Ответить
ана их душит...в абъятиях ))))
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16.11.2021 13:05 Ответить
Видно добре дістав. що сусіди допомагали душити.
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16.11.2021 12:40 Ответить
з'явилося фото сусідів зубкова
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16.11.2021 13:13 Ответить
А не "ребята" це з двору його будунку?
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16.11.2021 13:16 Ответить
Какие одухотворённые рожи!
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16.11.2021 15:27 Ответить
Менту медаль.
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16.11.2021 12:41 Ответить
хватит и браслетика ))))
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16.11.2021 13:09 Ответить
отлчно!
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16.11.2021 12:46 Ответить
і зосталось від зубкова -
ріг, копита та підкова,
задушили гниду - воші
не отрима мати гроші
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16.11.2021 12:47 Ответить
Цікавлюсь, це- частушка чи веснянка?
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16.11.2021 16:55 Ответить
Душілі...душілі........
Душілі.... Душілі.....
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16.11.2021 12:49 Ответить
Ох уж эти сексуальные забавы козломордых...
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16.11.2021 12:49 Ответить
Яке прикре самогубство ...
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16.11.2021 12:51 Ответить
ОНО ЗДОХЛО!!!! Просто здохло !!!!
Простите!!! Мысли в слух!!!!
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16.11.2021 12:53 Ответить
Та не, как сказало *****, оне у рай
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16.11.2021 15:29 Ответить
Кацапы, не прекращайте бухать ни в коем случае.
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16.11.2021 12:56 Ответить
бухло для кацапа - это анестезия, позволяющая легко перенести спецоперацию под названием жизнь...
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16.11.2021 13:02 Ответить
зафражил ватку по кличке 200
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16.11.2021 12:59 Ответить
Гори в аду,петух.
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16.11.2021 12:59 Ответить
Начальник поліції таки виконав свій обов'язок.
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16.11.2021 13:00 Ответить
Ну, могут же, когда захотят!
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16.11.2021 13:03 Ответить
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16.11.2021 13:11 Ответить
а вы говорите, что на расии нет сторонников Украины... даже расийский полицейский душит мерзоту, убивавшую украинцев... так держать! расия вперед!
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16.11.2021 13:27 Ответить
бандерівці, вони - скрізь..
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16.11.2021 13:28 Ответить
Если бы его гуманно не задушили, его бы год держали на бутылке солдаты НАТО!
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16.11.2021 13:38 Ответить
Мента наградить - выслать ему маленький кусочек сала. Ну, чтобы не наелся и продолжал душить "комбайнёров и трактористов". А дальше - командировка в Бурятию к боевым бурятам. В общем, у этого мента работы непочатый край...
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16.11.2021 13:50 Ответить
бутылка глубоко вошла в героя, дыхательные пути перекрыла
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16.11.2021 13:54 Ответить
Собаке - собачья и смерть (С)
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16.11.2021 13:55 Ответить
Не треба так про собаку.
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16.11.2021 16:53 Ответить
маладец.. видать бандеровец под прикрытием
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16.11.2021 13:55 Ответить
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16.11.2021 14:00 Ответить
Пастор одобряет)
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16.11.2021 15:30 Ответить
пусть херою моторыле передает привет под шансон кобздона.
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16.11.2021 14:09 Ответить
поздравляем, продолжайте флэшмоб - убей сепара
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16.11.2021 14:54 Ответить
Лайк!
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16.11.2021 15:20 Ответить
Хищник - против Чужого.
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16.11.2021 15:50 Ответить
Знак "Воїн-інтернаціоналіст" видавався у 1990 році.
Цьому тілу було 2 роки.
...І шеврон совкової морської піхоти.
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16.11.2021 16:12 Ответить
А "Знак отличия Спарта І" и "Знак отличия Спарта ІІ" это пивные крышечки наверное
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16.11.2021 16:39 Ответить
На Рассее и в 2 года возможно получить. У них Аркаша Гайдар говорят что в 14 лет (по нашему будучи в 7м классе) полком командовал!
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16.11.2021 16:46 Ответить
Ашо, мне нравицца такой палицейский !!!
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16.11.2021 16:13 Ответить
Воот потому и милА мне всегда Вологда-гдагдагда - Вологда-гдагда!..
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16.11.2021 16:37 Ответить
Он воно, як у коссабів буває, міхалич.
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16.11.2021 16:52 Ответить
Який, все-таки креативний Наш нарід. Читав коменти, сміявся і лайкав(кого не встиг, пробачте).
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16.11.2021 16:59 Ответить
Война мусоров
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16.11.2021 18:01 Ответить
А оконцовка - марганцовка!
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16.11.2021 18:37 Ответить
Закон кармы в действии.
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16.11.2021 19:46 Ответить
Погано. Тре було загризти.
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16.11.2021 22:25 Ответить
карма працює.......доганяє упирів
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17.11.2021 23:03 Ответить
...проходивший службу в 2014 -2019 годах в горячих точках вблизи наших границ...
Боязнь написать, что ездил в Украину, порождает вот такие вот небелицы о горячих парнях в горячих точках. У границы. И с какой стороны той самой границы?
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30.12.2021 12:53 Ответить
Награда нашла своего "героя"...
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30.12.2021 13:09 Ответить
 
 