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Сотрудник полиции в Вологде задушил наемника РФ Зубкова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Российский наемник был задушен во время пьяной драки в Вологде.
Об этом в Twitter сообщил блоггер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Зубков Александр Юрьевич (Вологда, 07.03.1988) задушен в Вологде во время пьяной драки начальником отдела полиции в ночь 02-03.11.2021", - говорится в сообщении.
Известно, что Зубков сражался против Украины в составе российско-оккупационных войск и получал "награды".
По информации из сети, наемник пришел в дом своей матери, где в подъезде произошел конфликт с ее соседом – начальником местной полиции.
В подъезд вышли другие соседи, повалили мужчину на пол, а сотрудник российской полиции задушил Зубкова.
Топ комментарии
+79 Владимир Иванец
показать весь комментарий16.11.2021 12:27
+68 Oljik
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+46 Stepan Ivanoff
показать весь комментарий16.11.2021 12:27
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а если б не кацапский мусор?
его б завалили солдаты NATO
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отак і з )(уйлом буде...
ріг, копита та підкова,
задушили гниду - воші
не отрима мати гроші
Душілі.... Душілі.....
Простите!!! Мысли в слух!!!!
Цьому тілу було 2 роки.
...І шеврон совкової морської піхоти.
Боязнь написать, что ездил в Украину, порождает вот такие вот небелицы о горячих парнях в горячих точках. У границы. И с какой стороны той самой границы?