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Украина и Канада приступают к строительству космопорта, - Госкосмос. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

19 ноября 2021 г. в провинции Новая Шотландия (Канада) анонсировали начало строительства космической пусковой площадки.

Презентация и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс (Канада) 19 ноября 2021 года с участием главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая и министра инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филлипа Шампаня, члена парламента Канады Шона Фрейзера, президента Канадского космического агентства Лиси Кемпбелл, Министра экономического развития провинции Новая Шотландия Сьюзан Коркум-Грик и других, рассказал Тафтай, передает Цензор.НЕТ.

Проект предполагает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS)", – добавил он.

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Командному центру будущей Космической пусковой площадки будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя ГП "КБ "Южное".

Также накануне космические агентства Украины и Канады подписали Совместное заявление о партнерстве украинских предприятий ГП "КБ "Южное", ГП ПО "Южмаш" с Maritime Launch Services.

Украина и Канада приступают к строительству космопорта, - Госкосмос 01
Украина и Канада приступают к строительству космопорта, - Госкосмос 02
Украина и Канада приступают к строительству космопорта, - Госкосмос 03
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Топ комментарии
+11
Ну то же в кооперации с москалями. Тут вроде их нет.
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20.11.2021 20:17
+11
Канадцы это не бразильские казнокрады. Да и влияния Кучмы уже не такое как раньше (тот еще деребанщик)
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20.11.2021 20:21
+7
Якраз що ракета є. При тому навіть не одна. І що саме головне вони вже готові.

Саме тому будують космодром. Бо готові ракети є. А ось запустити їх немає звідки.
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20.11.2021 20:31
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Как всегда закончится так:
Власть обгадится с Канадой и мы будем опять В дупе
Если строить то самим
Сейчас ни одно. Сложное изделие не делается в одной стране
А потом ближе к экватору ракеты запускать экономичнее
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21.11.2021 18:31 Ответить
А какая страна на экваторе нам даст построить космодром?
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05.12.2021 10:11 Ответить
Украина не может детских и спортивных майданчиков построить в городах
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21.11.2021 21:46 Ответить
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