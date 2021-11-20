Украина и Канада приступают к строительству космопорта, - Госкосмос. ФОТО

19 ноября 2021 г. в провинции Новая Шотландия (Канада) анонсировали начало строительства космической пусковой площадки.

Презентация и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс (Канада) 19 ноября 2021 года с участием главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая и министра инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филлипа Шампаня, члена парламента Канады Шона Фрейзера, президента Канадского космического агентства Лиси Кемпбелл, Министра экономического развития провинции Новая Шотландия Сьюзан Коркум-Грик и других, рассказал Тафтай, передает Цензор.НЕТ.

Проект предполагает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS)", – добавил он.

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Командному центру будущей Космической пусковой площадки будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя ГП "КБ "Южное".

Также накануне космические агентства Украины и Канады подписали Совместное заявление о партнерстве украинских предприятий ГП "КБ "Южное", ГП ПО "Южмаш" с Maritime Launch Services.





