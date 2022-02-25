Российские оккупанты терпят серьезные потери. ФОТОрепортаж 18+

Украинские военные разбили подразделение российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщают сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины активно наносят серьезные потери врагу! Верьте в ВСУ, присоединяйтесь к ТРО", - говорится в сообщении.

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