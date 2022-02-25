Российские оккупанты терпят серьезные потери. ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные разбили подразделение российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщают сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные Силы Украины активно наносят серьезные потери врагу! Верьте в ВСУ, присоединяйтесь к ТРО", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+124 шурец
показать весь комментарий25.02.2022 12:05
+112 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий25.02.2022 12:07
+110 morbius2014
показать весь комментарий25.02.2022 12:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, миленькие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
Леонид Филатов (актер, режиссер...человек)