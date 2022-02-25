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Российские оккупанты терпят серьезные потери. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные разбили подразделение российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщают сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины активно наносят серьезные потери врагу! Верьте в ВСУ, присоединяйтесь к ТРО", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты терпят серьезные потери 02
Российские оккупанты терпят серьезные потери 03
Российские оккупанты терпят серьезные потери 04
Российские оккупанты терпят серьезные потери 05

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+124
красиво
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25.02.2022 12:05
+112
Фотки дохлых собак в западную прессу скидывайте - пусть НАТО ЖАЛЕЕТ , что мы не с ними
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25.02.2022 12:07
+110
Демілітаризовані.
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25.02.2022 12:06
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Шикарный вид!
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25.02.2022 13:00 Ответить
Пораскинул мозгами, только позно уже
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25.02.2022 13:01 Ответить
Думаю, нужно еще с десяток-другой тысяч таких тушек и в Мордоре у некоторых в башке появятся зачатки разума.
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25.02.2022 13:02 Ответить
Господи, как какая-то компьютерная игра! Пацаны, россияне, что вы творите? Вы мясо для Путина. Мы не хотим и никогда не хотели с вами войны. Ради чего вы это делаете? Что вам дала ваша страна? Или ради денег? Вы считаете слезы ваших жен, детей, матерей стоят этого?
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25.02.2022 13:05 Ответить
****
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, миленькие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!

Леонид Филатов (актер, режиссер...человек)
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25.02.2022 13:09 Ответить
Без всякой жалости будем убивать ватный скот ! Слава Украине !
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25.02.2022 13:13 Ответить
какие ограничения 18 + ??? кто ввёл цензуру на весёлые картинки ?
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25.02.2022 13:24 Ответить
Побільше би таких ! На перегній піде .
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25.02.2022 13:33 Ответить
И эту трупы расеянских выдлябков радуют! Я бы еще на них помочился
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25.02.2022 13:34 Ответить
Всегда не мог смотреть на трупы и на кровь. А на такие фото смотреть приятно, и хочется побольше таких кадров демилитаризованных полуфашистов, исходя из половины свастики нанесенной на их технике...
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25.02.2022 13:37 Ответить
денацификация и демилитраизация завершена
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25.02.2022 14:05 Ответить
Мені горобця стає більше жалко, ніж цю потвору, яка є москаль, назвавший себе росіянином, а насправді мокша, меря, хинова.
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25.02.2022 14:08 Ответить
то е гарно
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25.02.2022 14:42 Ответить
Браво, бис!!!!
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25.02.2022 14:55 Ответить
Эти уже денацифицированлись. Готовте следующих.
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25.02.2022 15:11 Ответить
Мало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 15:13 Ответить
Побільш таких фото і відправляти НА росію матерям під темою "потерь нет". Може це можуть зробити Anonimus, транслюючи ці фото по російському телебаченню?
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08.03.2022 14:20 Ответить
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