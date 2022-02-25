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В Ривном объявлена ​​воздушная тревога

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Ривном объявлена ​​воздушная тревога

Глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил о новой воздушной тревоге.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога! Земляки, найдите безопасное место, потенциальное укрытие. Ожидайте дальнейших информирований. Все будет хорошо!" - написал он.

Ранее мэр Ривного Александр Третьяк заявил, что аэропорт города попал под удар вражеской ракеты, однако серьезных повреждений нет.

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Воздушная тревога в пятницу впервые объявлялась и в еще более западном Львове.

Автор: Наталя Джума
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тривають бої за Харків ..я в шоці ..ми що втрачамо Україну ?
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25.02.2022 12:03 Ответить
***** это как раз для тебя, ну ты и сам знаешь направление.
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25.02.2022 12:13 Ответить
Только сигнала тревоги нет... Он что, оголошувати буде атаки по фейсбуку? Шо за имбецил
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25.02.2022 12:11 Ответить
Отримав інформацію по сиренам. Безперервна - початок комендантського часу, з паузами - всім в укриття.
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25.02.2022 12:19 Ответить
Так нема сирен в Рівному. Нашо паніку розводити
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25.02.2022 12:26 Ответить
Ти тупий, ілі гдє? Це не тільки для Рівного.
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25.02.2022 12:31 Ответить
Вже скасували https://rivne.media/news/na-rivnenshchini-zahroza-z-povitrya-likvidovana---koval-55366
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25.02.2022 12:44 Ответить
 
 