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У Рівному оголошено повітряну тривогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Рівному оголошено повітряну тривогу

Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив про нову повітряну тривогу.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передеає Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога! Земляки, знайдіть безпечне місце, потенційне укриття. Очікуйте подальших інформувань. Все буде добре!", - написав він.

Нагадаємо, раніше мер Рівного Олександр Третьяк заявив, що аеропорт міста потрапив під удар ворожої ракети, проте серйозних ушкоджень немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстрілюють аеропорт в Рівному

Повітряна тривога у п'ятницю вперше оголошувалась і в ще більш західному Львові.
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тривають бої за Харків ..я в шоці ..ми що втрачамо Україну ?
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25.02.2022 12:03 Відповісти
***** это как раз для тебя, ну ты и сам знаешь направление.
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25.02.2022 12:13 Відповісти
Только сигнала тревоги нет... Он что, оголошувати буде атаки по фейсбуку? Шо за имбецил
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25.02.2022 12:11 Відповісти
Отримав інформацію по сиренам. Безперервна - початок комендантського часу, з паузами - всім в укриття.
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25.02.2022 12:19 Відповісти
Так нема сирен в Рівному. Нашо паніку розводити
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25.02.2022 12:26 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє? Це не тільки для Рівного.
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25.02.2022 12:31 Відповісти
Вже скасували https://rivne.media/news/na-rivnenshchini-zahroza-z-povitrya-likvidovana---koval-55366
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25.02.2022 12:44 Відповісти
 
 