У Рівному оголошено повітряну тривогу

Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив про нову повітряну тривогу.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передеає Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога! Земляки, знайдіть безпечне місце, потенційне укриття. Очікуйте подальших інформувань. Все буде добре!", - написав він.

Нагадаємо, раніше мер Рівного Олександр Третьяк заявив, що аеропорт міста потрапив під удар ворожої ракети, проте серйозних ушкоджень немає.

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Повітряна тривога у п'ятницю вперше оголошувалась і в ще більш західному Львові.