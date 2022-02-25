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Війська РФ обстрілюють аеропорт в Рівному

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстрілюють аеропорт в Рівному

Російські загарбники почали обстрілювати аеропорт у селі Велика Омеляна, що за 4 км від Рівного.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє начальник ВПС "Рівне-аеропорт"

За інформацією начальника ВПС "Рівне-аеропорт", о 6:10 почався обстріл аеропорту.

Місцевий житель Микола Бендюк повідомляє про вибухи.

У коментарях користувачі пишуть, що "Великоомелянська рада підтвердила вибух у аеропорту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські танки зупинили біля Іванкова, зав'язався бій, - ЗМІ
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Топ коментарі
+21
А когда обстреляют аеропорт в Ростове и Минску ?
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25.02.2022 06:53
+9
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25.02.2022 06:55
+9
аеропорт Рівне обстрілюють з території Білорусі , то мабуть треба зробити заяву для інших країн , що агресором є Росія і Білорусь !
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25.02.2022 07:40
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А когда обстреляют аеропорт в Ростове и Минску ?
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25.02.2022 06:53 Відповісти
ЗУБ ЗА ЗУБ !!
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25.02.2022 06:54 Відповісти
Когда откроют второй фронт.
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25.02.2022 06:55 Відповісти
А что сейчас Беларашка не воюет ра3ве? По мойму войска и обстрелы Украины идут именно с Беларашки
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25.02.2022 06:58 Відповісти
ніколи... вони будуть сильно озабочені
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25.02.2022 07:00 Відповісти
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25.02.2022 06:55 Відповісти
Киев, 5:00. Повреждение частного сектора в результате падения фрагментов самолета.

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25.02.2022 06:57 Відповісти
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25.02.2022 06:58 Відповісти
Не "обстрілюють", а 1 ракета в ЗПП.

https://www.facebook.com/100057458439434/posts/410224610902817/
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25.02.2022 06:58 Відповісти
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25.02.2022 06:58 Відповісти
https://twitter.com/buch10_04/status/1497070640867667969
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25.02.2022 07:00 Відповісти
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25.02.2022 06:59 Відповісти
Через Чернобыльскую зону на Киев идут российские танки. Чтобы их остановить, украинским военным пришлось подорвать мост у пгт Иванков.

https://twitter.com/buch10_04/status/1497070293801652237
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25.02.2022 07:01 Відповісти
відбудуємо, у нас потужний будівельник доріг є
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25.02.2022 07:03 Відповісти
Да уж. Нехило окна зашатались, хотя в 4 км было. А тут еще воинский городок целый.
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25.02.2022 07:01 Відповісти
аеропорт Рівне обстрілюють з території Білорусі , то мабуть треба зробити заяву для інших країн , що агресором є Росія і Білорусь !
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25.02.2022 07:40 Відповісти
 
 