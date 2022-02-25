Війська РФ обстрілюють аеропорт в Рівному
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Російські загарбники почали обстрілювати аеропорт у селі Велика Омеляна, що за 4 км від Рівного.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє начальник ВПС "Рівне-аеропорт"
За інформацією начальника ВПС "Рівне-аеропорт", о 6:10 почався обстріл аеропорту.
Місцевий житель Микола Бендюк повідомляє про вибухи.
У коментарях користувачі пишуть, що "Великоомелянська рада підтвердила вибух у аеропорту".
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