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Російські танки зупинили біля Іванкова, зав'язався бій, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські танки зупинили біля Іванкова, зав'язався бій, - ЗМІ

Російські війська, які наступають на Київ із Зони відчуження, зупинили біля смт Іванків, де оборонці підірвали міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела УП у Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, в бік Києва рухаються російські танки, але біля Іванкова зав’язався бій.

Українські сили підірвали міст, щоб зупинити колону РФ.

Іванків знаходиться на половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.

Читайте також: Кулеба про жахливі ракетні удари по Києву: Востаннє столиця переживала подібне у 1941 році. Ізолюйте Росію. Виженіть її звідусіль

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
С Беларашки получается твари идут. Почему Украина не ра3орвала отношения с Беларашкой и не наложила санкции? Не браты они нам уже прокацапленые гниды
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25.02.2022 06:54
+11
Так куди поділися тисячі джавелінів і англійських ракет, що танкові колони зупиняють підривом мостів? Підрив мосту зупинить колону хіба на добу, бо буде наведена переправа? Що скаже той пан який стверджував що армія найсильніша в Європі? Знаючи про таку кількість джавелінів агресор мав би боятися навіть думати про танковий наступ
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25.02.2022 06:55
+7
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25.02.2022 06:45
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25.02.2022 06:45 Відповісти
У бік Києва рухаються свнпсячі танки, біля Іванкова на шляху зав'язався бій. ЗСУ підірвали міст, щоб зупинити ворога.

https://twitter.com/umancherkassy/status/1497067180264931330
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25.02.2022 06:46 Відповісти
В Коломиї було чутно автоматні черги.
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25.02.2022 06:48 Відповісти
Карта окупації.


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25.02.2022 06:49 Відповісти
Шо за карта?
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25.02.2022 07:03 Відповісти
Киев, метро Героев Днепра.

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25.02.2022 06:50 Відповісти
https://twitter.com/buch10_04/status/1496962821363486728
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25.02.2022 06:52 Відповісти
С Беларашки получается твари идут. Почему Украина не ра3орвала отношения с Беларашкой и не наложила санкции? Не браты они нам уже прокацапленые гниды
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25.02.2022 06:54 Відповісти
Лука тварина вонючая продал свой народ -- тряпка **********
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25.02.2022 06:59 Відповісти
все із запізненням...(( тепер буде більше жертв
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25.02.2022 07:06 Відповісти
Нізя, там Абрахамія купує електроенергію і ще один мальчік дорожний бітум.
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25.02.2022 08:26 Відповісти
Так куди поділися тисячі джавелінів і англійських ракет, що танкові колони зупиняють підривом мостів? Підрив мосту зупинить колону хіба на добу, бо буде наведена переправа? Що скаже той пан який стверджував що армія найсильніша в Європі? Знаючи про таку кількість джавелінів агресор мав би боятися навіть думати про танковий наступ
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25.02.2022 06:55 Відповісти
Курва кремлівська
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25.02.2022 07:01 Відповісти
Вже півгодини як пройшли Димер.Половина на Гостомель пішла,половина на Нові Петрівці
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25.02.2022 07:15 Відповісти
А де сто тисяч новий бригад, які намалював хтось на папепрі? Хтось помилився, чи працював навмисне, щоб кошти йшли не на армію, а на дороги?
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25.02.2022 08:44 Відповісти
 
 