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Російські танки зупинили біля Іванкова, зав'язався бій, - ЗМІ
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Російські війська, які наступають на Київ із Зони відчуження, зупинили біля смт Іванків, де оборонці підірвали міст.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела УП у Генштабі ЗСУ.
Як зазначається, в бік Києва рухаються російські танки, але біля Іванкова зав’язався бій.
Українські сили підірвали міст, щоб зупинити колону РФ.
Іванків знаходиться на половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.
Топ коментарі
+20 Valter Valter
показати весь коментар25.02.2022 06:54
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+7 Pavel B 2f9ec440
показати весь коментар25.02.2022 06:45
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