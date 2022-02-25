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Войска РФ обстреливают аэропорт в Ривном

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреливают аэропорт в Ривном

Российские захватчики начали обстреливать аэропорт в селе Великая Омеляна, что в 4 км от Ривного.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает начальник ВВС "Рівне-аеропорт"

По информации начальника ВВС "Рівне-аеропорт", в 6:10 начался обстрел аэропорта.

Местный житель Николай Бендюк сообщает о взрывах.

В комментариях пользователи пишут, что "Великоомелянский совет подтвердил взрыв в аэропорту".

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
А когда обстреляют аеропорт в Ростове и Минску ?
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25.02.2022 06:53
+9
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25.02.2022 06:55
+9
аеропорт Рівне обстрілюють з території Білорусі , то мабуть треба зробити заяву для інших країн , що агресором є Росія і Білорусь !
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25.02.2022 07:40
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А когда обстреляют аеропорт в Ростове и Минску ?
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25.02.2022 06:53 Ответить
ЗУБ ЗА ЗУБ !!
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25.02.2022 06:54 Ответить
Когда откроют второй фронт.
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25.02.2022 06:55 Ответить
А что сейчас Беларашка не воюет ра3ве? По мойму войска и обстрелы Украины идут именно с Беларашки
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25.02.2022 06:58 Ответить
ніколи... вони будуть сильно озабочені
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25.02.2022 07:00 Ответить
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25.02.2022 06:55 Ответить
Киев, 5:00. Повреждение частного сектора в результате падения фрагментов самолета.

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25.02.2022 06:57 Ответить
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25.02.2022 06:58 Ответить
Не "обстрілюють", а 1 ракета в ЗПП.

https://www.facebook.com/100057458439434/posts/410224610902817/
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25.02.2022 06:58 Ответить
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25.02.2022 06:58 Ответить
https://twitter.com/buch10_04/status/1497070640867667969
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25.02.2022 07:00 Ответить
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25.02.2022 06:59 Ответить
Через Чернобыльскую зону на Киев идут российские танки. Чтобы их остановить, украинским военным пришлось подорвать мост у пгт Иванков.

https://twitter.com/buch10_04/status/1497070293801652237
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25.02.2022 07:01 Ответить
відбудуємо, у нас потужний будівельник доріг є
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25.02.2022 07:03 Ответить
Да уж. Нехило окна зашатались, хотя в 4 км было. А тут еще воинский городок целый.
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25.02.2022 07:01 Ответить
аеропорт Рівне обстрілюють з території Білорусі , то мабуть треба зробити заяву для інших країн , що агресором є Росія і Білорусь !
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25.02.2022 07:40 Ответить
 
 