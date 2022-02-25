Войска РФ обстреливают аэропорт в Ривном

Российские захватчики начали обстреливать аэропорт в селе Великая Омеляна, что в 4 км от Ривного.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает начальник ВВС "Рівне-аеропорт"

По информации начальника ВВС "Рівне-аеропорт", в 6:10 начался обстрел аэропорта.

Местный житель Николай Бендюк сообщает о взрывах.

В комментариях пользователи пишут, что "Великоомелянский совет подтвердил взрыв в аэропорту".

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