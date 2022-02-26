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Российские диверсанты нанесли метки наведения огня на больницу "Охматдет" в Киеве. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские диверсанты нанесли датчики наведения для крылатых ракет на здание детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины.
Как отмечается, правоохранители обнаружили метки сегодня, но метаданные с камеры наблюдения за больницей свидетельствуют, что их разместили еще 18 февраля.
Пока неизвестно, сколько точно датчиков наведения нанесено на стены "Охматдета", но они были обнаружены со всех четырех сторон больницы.
Топ комментарии
+83 Alex Bylim acfe5d4d
показать весь комментарий26.02.2022 19:14
+67 Petrov Viktor
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+60 S S a7c07fb2
показать весь комментарий26.02.2022 19:15
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Пожалуйста, подождите...
По полуумели вообще люди на "метках", "не светить светом" и подобным дерьмом. ИДИОТЫ.
1.Найперше :-запитайте шахрая: кому він телефонує, як вас звати (чи ПІБ), свою адресу (місто, вулицю) Це у всіх нижчеперелічених випадках... - і звідки б не телефонували (з "банку", "поліції", "лікарні" , "місця ДТП ваших "родичів ..і ін.)
2. Якщо з "банку": то № вашого депозитного (кредитного) договору, чи № карки (від себе (на їх вимогу) -не вчиняйте ніяких дій)
3. Якщо з "поліції" - то додатково запитайте: з якого відділення, адресу відділення, прізвище (ПІБ) його начальника, звання начальника (якщо самі знаєте всі ці данні, чи можете перевірити - щоб звіритися)
Шахрайство на "Біді з родичами"...
4. Якщо з "швидкої", чи "лікарні" - то запитайте адресу "швидкої чи лікарні", ПІБ вашого "потерпілого родича", в чому він був одітий-обутий, колір волосся, колір очей, зріст. Перевірте за телефоном інформацію у самого "потерпілого родича" (можливо, що він про цю дезу й не чув і не знає, а спить дома, чи сидить на роботі... гуляє в барі).
5. Якщо "з місця ДТП)", то запитайте марку автомобіля та держ.№ автомобіля "родича, що потрапив аварію", колір та особливі прикмети автомобіля (якщо вони є і ви їх знаєте), в чому був одітий-обутий "потерпілий родич", його колір волосся, колір очей, приблизний зріст
6 В усіх випадках, коли переконаєтеся, що це телефонував шахрай - просто "киньте трубку" телефону
7. Якщо дзвонять вам у двері квартири ("сантехзніки-водопровідники", різні "інспектори", "соціологічні опитування", "збирачі пожертвувань", "погадати на картах" "продавці якогось товару" - а особливо задурно) - двері НІКОЛИ не відкривайте і приготовте холодну (а якщо є- то і "гарчу" зброю - для оборони)
Бо ті рекомендації... перевірки справжності інформації (дезінформації) , які донині надає поліція, то, кажучи інтелігентною мовою - повна херня!
Ракета випроминюе радіохвилю та ловить "зайчик".
Это что-то для визуального наведения. Для дронов-камикадзе или для ударных БПЛА.
над моїм будинком пролетіла крилата ракета в сторону, де немає ніяких військових або інших стратегічних об'єктів і була збита
В курсі того , що таке траєнгуляція ?
Геодезичні марки НЕ ТАКІ!
І у них нема напрямку "вверх".
Дай посилання на зображення такої марки.
и обычные вещи могут служить врагу... (уже молчу про нелюдей-предателей)
https://censor.net/ua/video_news/3319551/zavalyly_suku_u_poltavi_zatrymaly_dyversanta_yakyyi_stavyv_mitky_video
Геодезичні марки НЕ ТАКІ!
І у них нема напрямку "вверх".
(єфірне Т2) висить заставка ворожого 112. В мене пропозиція передати цей канал мережі ЦЕНЗОР.НЕТ.
Ще один підар загубився. На навчання він каже їхав.
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497582074609520642
Пане Зе...,коли відіб'ємо ворожу атаку,буде пару запитань!
https://prom.ua/ua/p610147003-marka-geodezicheskaya-plenochnyj.html
звісно марки бувають дещо різні від різних виробників.
Почему-то в Харькове попали в детскую областную больницу в конце ул. Клочковской. И через дорогу - в станцию переливания крови. Детей, Слава Богу, в подвал вывели, а на станции есть убитые и раненые.
Как они вообще могут принести какую то пользу стране в обороне, если они клинические идиоты???
Даже если это официальные заявления, то **** мозги все равно должны ж быть !
Не буду скрывать, возможно для антипропаганды это хорошо. Возможно для снятия "стресса" и что бы люди были якобы "причасны" и стирали всякие меточки краской, а не психовали, это хорошо. Но то что они на голову конченые дебилы - это плохо.
Скорее всего метки всякие были спецом до этого нанесены работниками ЖКХ как план по "антистрессовой терапии" для населения. Вот только это уже не население а сумасшедшие кретины. Это что то из ряда "5 ДЖИ" излучают корону.
Но тут оно якобы и во благо... Просто не думал что столько психов, которые этого не понимают.