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Российские диверсанты нанесли метки наведения огня на больницу "Охматдет" в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские диверсанты нанесли датчики наведения для крылатых ракет на здание детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины.

Российские диверсанты нанесли метки наведения огня на больницу Охматдет в Киеве 01

Как отмечается, правоохранители обнаружили метки сегодня, но метаданные с камеры наблюдения за больницей свидетельствуют, что их разместили еще 18 февраля.

Российские диверсанты нанесли метки наведения огня на больницу Охматдет в Киеве 02

Пока неизвестно, сколько точно датчиков наведения нанесено на стены "Охматдета", но они были обнаружены со всех четырех сторон больницы.

Смотрите также: Диверсанты расставили по Киеву много меток, - КГГА. ВИДЕО
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Топ комментарии
+83
Тварі кацорилі
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26.02.2022 19:14
+67
Скажених тварин доки не вб'ємо, будуть нас знищувати.
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26.02.2022 19:16
+60
Суки
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26.02.2022 19:15
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Тварі кацорилі
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26.02.2022 19:14 Ответить
Так там был датчик или нет???? Если это просто краска, так пусть **** себе лоботомию сделают эти сотни тысяч идиотов моих сограждан, которые думают что так наводяться ракеты! Потому что только твари тупые могут думать что краской можно навести ракету или как там вообще.

По полуумели вообще люди на "метках", "не светить светом" и подобным дерьмом. ИДИОТЫ.
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26.02.2022 20:49 Ответить
Суки
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26.02.2022 19:15 Ответить
Почастішали випадки телефонного шахрайства з вимогою грошей - що потрібно знати...

1.Найперше :-запитайте шахрая: кому він телефонує, як вас звати (чи ПІБ), свою адресу (місто, вулицю) Це у всіх нижчеперелічених випадках... - і звідки б не телефонували (з "банку", "поліції", "лікарні" , "місця ДТП ваших "родичів ..і ін.)

2. Якщо з "банку": то № вашого депозитного (кредитного) договору, чи № карки (від себе (на їх вимогу) -не вчиняйте ніяких дій)

3. Якщо з "поліції" - то додатково запитайте: з якого відділення, адресу відділення, прізвище (ПІБ) його начальника, звання начальника (якщо самі знаєте всі ці данні, чи можете перевірити - щоб звіритися)

Шахрайство на "Біді з родичами"...

4. Якщо з "швидкої", чи "лікарні" - то запитайте адресу "швидкої чи лікарні", ПІБ вашого "потерпілого родича", в чому він був одітий-обутий, колір волосся, колір очей, зріст. Перевірте за телефоном інформацію у самого "потерпілого родича" (можливо, що він про цю дезу й не чув і не знає, а спить дома, чи сидить на роботі... гуляє в барі).

5. Якщо "з місця ДТП)", то запитайте марку автомобіля та держ.№ автомобіля "родича, що потрапив аварію", колір та особливі прикмети автомобіля (якщо вони є і ви їх знаєте), в чому був одітий-обутий "потерпілий родич", його колір волосся, колір очей, приблизний зріст

6 В усіх випадках, коли переконаєтеся, що це телефонував шахрай - просто "киньте трубку" телефону

7. Якщо дзвонять вам у двері квартири ("сантехзніки-водопровідники", різні "інспектори", "соціологічні опитування", "збирачі пожертвувань", "погадати на картах" "продавці якогось товару" - а особливо задурно) - двері НІКОЛИ не відкривайте і приготовте холодну (а якщо є- то і "гарчу" зброю - для оборони)

Бо ті рекомендації... перевірки справжності інформації (дезінформації) , які донині надає поліція, то, кажучи інтелігентною мовою - повна херня!
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26.02.2022 19:39 Ответить
Скажених тварин доки не вб'ємо, будуть нас знищувати.
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26.02.2022 19:16 Ответить
Тільки лінчувати покидьків.
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26.02.2022 19:16 Ответить
А як вони працюють, яка частота? Може їх якось виявити можна.
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26.02.2022 19:17 Ответить
В спам, провокаторша!
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26.02.2022 19:30 Ответить
Скоріше всього віддзеркалення радіохвилі з поляризацією.
Ракета випроминюе радіохвилю та ловить "зайчик".
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26.02.2022 19:30 Ответить
Лазерне наведення. А деякі тварі ще і виправдовують це!
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26.02.2022 19:33 Ответить
Це занадто технологічно для московії
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26.02.2022 21:34 Ответить
Якщо так, то це проста система, без кодування, і можна зробити прилад для їх пошуку.
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26.02.2022 19:34 Ответить
А ще понаставляти фальшиві мітки по полям та болотам, де нікого немає.
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26.02.2022 19:42 Ответить
на будинку Мертветчука та всіх будинка ОПЗЖ
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26.02.2022 21:16 Ответить
А кто эти метки ставит например на кораблях, если какие-то ракеты(Калибры или еще какие аналоговнеты) рассчитаны на такое наведение?
Это что-то для визуального наведения. Для дронов-камикадзе или для ударных БПЛА.
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26.02.2022 19:45 Ответить
Звичайна люмінесцентна фарба. В ультрафіолеті світиться, як на купюрах. А датчик на ракеті це світло сприймає. Я б радив її випалювать пальником на асфальті. Термічно вона зруйнується. Мабуть можна і оргрозчинником змить, але це конкретний розчинник підбирать під кожну фарбу.
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26.02.2022 19:40 Ответить
Це наші зрадники поставили за оплату. Спочатку потрібно чистити свій город від бур'янів
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26.02.2022 21:32 Ответить
На російських помийках нас не вважають за людей.
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26.02.2022 19:17 Ответить
Да и х .. с ними!
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26.02.2022 19:18 Ответить
Нас за людей вважають люди і тварини. Кацапи не є не тим, не тим.
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26.02.2022 19:36 Ответить
Мене, наприклад, думка цього скаженого стада кацапів геть не хвилює! Знаю одне: хороший кацап - мертвий кацап, крапка!
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26.02.2022 21:30 Ответить
що то за система така поцовата ?

над моїм будинком пролетіла крилата ракета в сторону, де немає ніяких військових або інших стратегічних об'єктів і була збита
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26.02.2022 19:18 Ответить
Це геодезичні марки! Не чіпайте їх! Вони встановлюються для моніторингу будівель!
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26.02.2022 19:22 Ответить
Ви фахівець по технології RFID ?

В курсі того , що таке траєнгуляція ?
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26.02.2022 19:30 Ответить
В спам, тварюко!
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26.02.2022 19:32 Ответить
сам в спам !
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26.02.2022 21:07 Ответить
Ні!
Геодезичні марки НЕ ТАКІ!
І у них нема напрямку "вверх".
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26.02.2022 19:36 Ответить
татишо.... ти бачив усі види марок?
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26.02.2022 19:45 Ответить
Гуугл бачив.
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26.02.2022 19:55 Ответить
На усіх геодезичним марка є напрям вверх. Не треба доходит до маразму.
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26.02.2022 19:59 Ответить
Це легко перевірити:
Дай посилання на зображення такої марки.
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26.02.2022 20:08 Ответить
Не бреши. Косять під геодизичні. У всякому разі будь які мітки потрібно стерати.
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26.02.2022 19:45 Ответить
я дико извиняюсь... а с чего в это тревожное время понадобилось срочно ставить эти марки (как вы утверждаете) на больничку ?
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26.02.2022 19:48 Ответить
а это? Днепр... (100 лет на доме таких меток не было...вернее никаких... )

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26.02.2022 19:52 Ответить
Просто не обращал внимания. Они везде были. Устроили клоунаду из за геодезметок...
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26.02.2022 21:16 Ответить
просто время такое...надо на всякую новую хрень обращать внимание...
и обычные вещи могут служить врагу... (уже молчу про нелюдей-предателей)
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26.02.2022 21:21 Ответить
Тут уже одного геодезиста поймали.
https://censor.net/ua/video_news/3319551/zavalyly_suku_u_poltavi_zatrymaly_dyversanta_yakyyi_stavyv_mitky_video
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26.02.2022 21:50 Ответить
Навіть якщо так, все одно путєн *****, кацапи підори, викидені сабак.
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26.02.2022 19:28 Ответить
Не відповідайте це не правда. Які геодезичні мітки? Ви в це вірите? Запитайте справжніх геодезистів, вам пояснять.
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26.02.2022 19:36 Ответить
дятел, я такі сам на своему об'єкті клеїв ще позаминулого року...
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26.02.2022 19:49 Ответить
Ні!
Геодезичні марки НЕ ТАКІ!
І у них нема напрямку "вверх".
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26.02.2022 19:37 Ответить
Як ці мітки працюють?
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26.02.2022 19:26 Ответить
Отвлекают население. Ну и как позитивная пропаганда, что можно такую статью выкатить. Одобряю. Но дебилов, которые это воспринимают в серьйоз - нет.
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26.02.2022 21:00 Ответить
⚡️Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко обратился к YouTube с просьбой заблокировать на платформе российские телеканалы.
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26.02.2022 19:29 Ответить
+ Запитання до Ткаченка: якого Х до цього часу у самій великій телевізійній мережі України
(єфірне Т2) висить заставка ворожого 112. В мене пропозиція передати цей канал мережі ЦЕНЗОР.НЕТ.
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26.02.2022 19:53 Ответить
****, нехай твоїм рідним на лобі мітку намалюють !!! ТВАРЮКИ, ЦЕЖ ДІТИ !!!
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26.02.2022 19:30 Ответить
Братья и сестры украинцы, мы побеждаем. русня боится наших ВСУ и ярости нашего народа. Они в ужасе от нашего оружия и рыдает на взрыд попадая в плен. Победа за нами. Держимся вместе, помогаем друг другу - все споры решим после победы, а сейчас отпор. Они должны с ужасом оглядываться по сторонам, они должны боятся каждого куста, они должны каждый шаг делать с мыслями что вот вот земля загорится под ногами. Они не выдержат 100% какой бы подготовкой не располагали.
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26.02.2022 19:31 Ответить
Ну от підараси! Кацапи - ви не люди! Ніяких полонених. Смерть ворогам!
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26.02.2022 19:31 Ответить
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26.02.2022 19:35 Ответить
Я не понимаю , там же есть камеры Отследить тварюк и повесить над входом . Гуманизм закончился 23 _го
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26.02.2022 19:37 Ответить
Це найкращий сьогоднішній мем з терен: "Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився"...
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26.02.2022 19:38 Ответить
Підараси, шлюхі, за три рубля країну продають.
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26.02.2022 19:39 Ответить
Типа кто-то сомневался,что "рососиянцы"-это чистое зло.
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26.02.2022 19:39 Ответить
маніакально параноїдальний психоз прогресує у ВВП
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26.02.2022 19:41 Ответить
ввХ
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26.02.2022 20:31 Ответить
Це здається геоточка, для вимірювання оптичним нівеліром можливого нахилу споруди. Подібні стоять на всіх вежах і висотках.
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26.02.2022 19:42 Ответить
...когда доводили кому-то способы борьбы. Говорили. Исполнители, разные. Взрослых проще ликвидирвоват в не и в военное время. Защищая страну от ненужных убытков через обращения в евро суды. Очень трудно дказывать процесс исполения. Пацанве- подзатылник, после опроса.
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26.02.2022 19:42 Ответить
Маю добру пропозицiю: треба намалювати такi ж самi мiтки на будинку Медведчука, Кiви, Мураева та всiх депутатiв ОПЗЖ.... Не дякуйте...
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26.02.2022 19:46 Ответить
Так а может стрелять пора тех кто наносит?Чем они от кацапских войск отличаются?
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26.02.2022 19:47 Ответить
Что наносит? Краской крестики? Идиот?
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26.02.2022 20:59 Ответить
❗️Гвардійці затримали російського військового - начальника штаба в/ч 41659

Ще один підар загубився. На навчання він каже їхав.

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497582074609520642
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26.02.2022 19:49 Ответить
Тепер наші його добряче навчать...
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26.02.2022 20:45 Ответить
Виникає питання,чому не відстежували,та не запобігали виявленню таких міток на військових об'єктах та складах?
Пане Зе...,коли відіб'ємо ворожу атаку,буде пару запитань!
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26.02.2022 19:49 Ответить
Переместите эти метки на дом мертвейчука и опзж.
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26.02.2022 19:52 Ответить
модери, приберіть цю статтю, бо це дурниця. це звичайні геодезичні марки для роботи лазарних тахеометрів.
https://prom.ua/ua/p610147003-marka-geodezicheskaya-plenochnyj.html
звісно марки бувають дещо різні від різних виробників.
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26.02.2022 19:54 Ответить
Risujte takije metki v lesax, na razvalinax, vezde... Sputajte ix
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26.02.2022 19:55 Ответить
Пипец, девять дней назад, только заметили.....
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26.02.2022 20:01 Ответить
Муки *******
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26.02.2022 20:06 Ответить
*Суки
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26.02.2022 20:07 Ответить
Странно.

Почему-то в Харькове попали в детскую областную больницу в конце ул. Клочковской. И через дорогу - в станцию переливания крови. Детей, Слава Богу, в подвал вывели, а на станции есть убитые и раненые.



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26.02.2022 20:36 Ответить
*** предлагаю что бы люди которые думают что красный крестик нарисованый, то для десантуры или ракет или бомб, пусть себя выпилят вообще нахер. Толку от них?

Как они вообще могут принести какую то пользу стране в обороне, если они клинические идиоты???

Даже если это официальные заявления, то **** мозги все равно должны ж быть !

Не буду скрывать, возможно для антипропаганды это хорошо. Возможно для снятия "стресса" и что бы люди были якобы "причасны" и стирали всякие меточки краской, а не психовали, это хорошо. Но то что они на голову конченые дебилы - это плохо.

Скорее всего метки всякие были спецом до этого нанесены работниками ЖКХ как план по "антистрессовой терапии" для населения. Вот только это уже не население а сумасшедшие кретины. Это что то из ряда "5 ДЖИ" излучают корону.

Но тут оно якобы и во благо... Просто не думал что столько психов, которые этого не понимают.
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26.02.2022 20:57 Ответить
Наибольшее число таких меток на стенах общественных туалетов, враги их взорвут и нас обосрут.
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26.02.2022 21:25 Ответить
Це світловідбиваюча плівка (марка). Використовується геодезистами в будівництві для закріплення на місцевості точок з відомими координатами. Майже на всіх будівельних майданчиках ви знайдете такі
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26.02.2022 21:39 Ответить
***... вже обстріляли
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26.02.2022 21:40 Ответить
Метки бывают запретительные и разрешительные, возможно на "Охматдет" были запретительные метки... Тут нужно хорошенько разобраться контрразведке
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26.02.2022 23:54 Ответить
 
 