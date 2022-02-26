Российские диверсанты нанесли метки наведения огня на больницу "Охматдет" в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Российские диверсанты нанесли датчики наведения для крылатых ракет на здание детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины.

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Как отмечается, правоохранители обнаружили метки сегодня, но метаданные с камеры наблюдения за больницей свидетельствуют, что их разместили еще 18 февраля.

Пока неизвестно, сколько точно датчиков наведения нанесено на стены "Охматдета", но они были обнаружены со всех четырех сторон больницы.

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