Диверсанты расставили по Киеву много меток, - КГГА. ВИДЕО
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Диверсанты расставили по Киеву много меток.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"Внимание! Диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистических. А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительны! Как только видите такое, - сразу обращайтесь в полицию!" – говорится в сообщении.
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+35 Папєрєднік
показать весь комментарий26.02.2022 13:13
+30 Gyro
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может пора распорядителя должностями Ермака наконец арестовать ?
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Если реально ставит метки - значит диверсант.
В условиях военного времени каждый оккумант имеет право на то, чтобы быть уничтоженным любым гражданином Украины без суда и следствия.
Видите, что кто-то ставит метки - стреляйте, бейте, кидайте коктейли Молотова.
Потом будете разбираться, кто это такой.
ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ!
Із цим самим стикнувся і я. Ішли з дружиною по справах. У дворі підозріла цивільна машина в трьома військовими, щось шукали. Потім зупинилиси біля магазину і взяли собі кави. Поблизу військова частина. № машини місцевий. Всі місцеві знають, тим більше військові де частина. А ці шукали. За якийсь час ми повертались додому. Вони іще там стояли. У них частина як на долоні.
Я 6 разів намагався додзвонитись на 102 - зайнято. Тепер там їх уже нема. Куди поїхали не знаю.
Спеціально не називаю місто.
много у них ракет таких точных ?
Дай-то Бог станут хорошим удобрением на Украинской земле.
не бережешь ты своего коленьку
отсиделся бы тихо
не давал бы аэродромы для атаки
как белорусам теперь в глаза смотреть украинцам?
Но я хочу, чтобы украинцы знали: мы с вами, мы молим Бога о вашей победе, нам болит сердце за каждого погибшего за свою страну украинца, мы радуемся каждому вашему успеху.
С плацдарма, который мы никогда не укрепляли , братья сраные.
Весь север захвачен через вас, ЧАЭС, киевская область.
Весь Киев бомбят из-за вас, с вашей территории.
Мы живем в аду. Будьте прокляты вместе с кацапами.
Под трибунал и санкции пойдет весь беларусский народ.
Буду знать что беларус- и плевать в морду.
наш мальчик подорвал себя на мосту чтобы остановить орков хоть на час... А вы сопли сидите жуете. Убожище.
Например, заловила тероборона орка с краской. За шиворот его вперед ставить метки на всем подряд, пока краска не кончится. А дальше собирать их в группы, давать в руки оружие без патронов и гнать впереди себя на вражескую ДРГ.