Диверсанты расставили по Киеву много меток, - КГГА. ВИДЕО

Диверсанты расставили по Киеву много меток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Внимание! Диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистических. А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительны! Как только видите такое, - сразу обращайтесь в полицию!" – говорится в сообщении.

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