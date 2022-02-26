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Диверсанты расставили по Киеву много меток, - КГГА. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Диверсанты расставили по Киеву много меток, - КГГА. ВИДЕО

Диверсанты расставили по Киеву много меток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Внимание! Диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистических. А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительны! Как только видите такое, - сразу обращайтесь в полицию!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Коктейли молотова показали эффективность в защите Киева от российской армии. ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
Чому не вийти із квартири в не дати п#здюлєй?
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26.02.2022 13:13
+30
Всіх недолугих, які зараз займаються подібними графіті, знищувати на місці...
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26.02.2022 13:14
+29
Ще раз показує, скільки тисяч кацапоти пригріла за ці роки Україна....
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26.02.2022 13:15
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им кто то помогает
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26.02.2022 13:13 Ответить
Брать биту, лом, что нибудь и убивать мразей.
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26.02.2022 13:39 Ответить
Нужно официально объявить большое вознаграждение за таких ублюдков.
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26.02.2022 13:41 Ответить
Чому не вийти із квартири в не дати п#здюлєй?
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26.02.2022 13:13 Ответить
а если диверсант вооружен?
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26.02.2022 13:20 Ответить
Скоріш за все це місцеві консерви. Але все М.Б.
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26.02.2022 14:36 Ответить
Яких пізд...? Відразу на тій трубі підвісити
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26.02.2022 13:21 Ответить
Всіх недолугих, які зараз займаються подібними графіті, знищувати на місці...
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26.02.2022 13:14 Ответить
Та нє, достатньо одного. Щоб висів довго і всі бачили.
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26.02.2022 13:32 Ответить
Беларусы конченые терпилы которые ихподдержали и допустили.... Азеры такие же им *****
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26.02.2022 13:14 Ответить
а казахи их ***** послали,молодцы!
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26.02.2022 13:38 Ответить
Ще раз показує, скільки тисяч кацапоти пригріла за ці роки Україна....
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26.02.2022 13:15 Ответить
Так це лугандонці. Вони за десятку фублей будь-що готові зробити проти України. В фб розшукували одного таксіста, який був корегувальником кацапських обстрілів
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26.02.2022 14:36 Ответить
сепарни полно они помогают оккупанту пальцы отрезать на месте
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26.02.2022 13:16 Ответить
Чому пальці? Знищувати на місці. Хватить панькатись.
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26.02.2022 13:19 Ответить
Під саме горло
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26.02.2022 13:21 Ответить
В стране война. По закону военного времени врасход на месте
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26.02.2022 13:30 Ответить
это как дерьмово работало СБУ что прогавила столько консервов
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26.02.2022 13:16 Ответить
СБУ работает не на Закон (народ Украины), а на Президента, ставленника мафии.
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26.02.2022 13:41 Ответить
Зараз же припиніть!
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26.02.2022 21:28 Ответить
Малювати сук*м на лобі і вивозити в чисте поле зв'язаними
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26.02.2022 13:17 Ответить
⚡️Украинский хип-хоп музыкант Ярмак пошёл защищать родную страну.
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26.02.2022 13:17 Ответить
може й мітку ставить .але більше схоже на наркомана .який шукає заначку
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26.02.2022 13:17 Ответить
Ну, так закладникам треба зробити перерву в своїй діяльності. Бо може погано скінчитися...для них
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26.02.2022 13:28 Ответить
Ломка чекати не буде.
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26.02.2022 13:32 Ответить
мужик, чего ты сидишь то дома когда такое видишь? беги на улицу и лови эту гниду
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26.02.2022 13:17 Ответить
Візьмемо у полон і потім змусимо все це ВІДМИВАТИ язиками!
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26.02.2022 13:18 Ответить
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26.02.2022 13:37 Ответить
ватними мізками да по тій трубі !
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26.02.2022 13:19 Ответить
а я не зовсім розумію, для чого ці мітки?
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26.02.2022 13:19 Ответить
Ультрафиолетовая метка целеуказание ночью.
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26.02.2022 13:27 Ответить
Вот куда смотрели бравые руководители СБУ и новоиспеченные руководители контрразведки ??

может пора распорядителя должностями Ермака наконец арестовать ?
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26.02.2022 13:20 Ответить
Ага, консерва проснулась.
В спам
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26.02.2022 13:25 Ответить
Пшол на фуй, козломордый
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26.02.2022 13:27 Ответить
Якщо б роздали людя зброю то по цій п"здоті шмаляли б з вікон!
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26.02.2022 13:21 Ответить
а если застрелить такое из окна, то венедиктовы сразу потянут в суд?
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26.02.2022 13:22 Ответить
Отвечу тебе за Венедиктову: стреляй.
Если реально ставит метки - значит диверсант.
В условиях военного времени каждый оккумант имеет право на то, чтобы быть уничтоженным любым гражданином Украины без суда и следствия.
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26.02.2022 13:25 Ответить
Военное время же: сначала стрелять, а потом выяснять, кто такой и зачем.
Видите, что кто-то ставит метки - стреляйте, бейте, кидайте коктейли Молотова.
Потом будете разбираться, кто это такой.
ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ!
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26.02.2022 13:24 Ответить
Може й наркоман. Тим хто малює мітки - відламувати руку
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26.02.2022 13:24 Ответить
Або закладки розносить.
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26.02.2022 13:30 Ответить
Я думаю сейчас наркоманам незачем прятаться и скидать товар на нычки. Никому сейчас они не нужны. Поетому всех пойманых в расход на месте
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26.02.2022 13:34 Ответить
Судячи по одягу - знов якась пи*дося 18-ти років
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26.02.2022 13:24 Ответить
Можно сразу стрелять по етим тварям?
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26.02.2022 13:24 Ответить
Метки ставят и на бигбордах.
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26.02.2022 13:25 Ответить
Есть идея - может метки не засипать, а роставить везде 100000 -ето взрив мозгов для агресора
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26.02.2022 13:26 Ответить
Не це головне. Головне зв'язку із поліцією нема.
Із цим самим стикнувся і я. Ішли з дружиною по справах. У дворі підозріла цивільна машина в трьома військовими, щось шукали. Потім зупинилиси біля магазину і взяли собі кави. Поблизу військова частина. № машини місцевий. Всі місцеві знають, тим більше військові де частина. А ці шукали. За якийсь час ми повертались додому. Вони іще там стояли. У них частина як на долоні.
Я 6 разів намагався додзвонитись на 102 - зайнято. Тепер там їх уже нема. Куди поїхали не знаю.
Спеціально не називаю місто.
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26.02.2022 13:27 Ответить
Есть идея - может метки не засипать, а роставить везде 100000 -ето взрив мозгов для агресора
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26.02.2022 13:27 Ответить
вивезти на окраїни міста ворожу техніку,можна і розбиту,нанести мітки.Вночі нехай шмаляють
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26.02.2022 13:51 Ответить
В случае реальной урозы газ надо отключать централизованно.
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26.02.2022 13:38 Ответить
Давление газа видели? Я так понял что вы "выехавшие" или с мангалом. Чему там взрываться?
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26.02.2022 14:31 Ответить
Никогда не видели дом,который взорвался из-за утечки?
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26.02.2022 16:25 Ответить
Только от баллонов видел последствия. Я в Киеве пирожки не могу испечь нормально.
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26.02.2022 16:33 Ответить
Было бы ещё лучше перерисовать метки в места с засадами. Если высадятся, то прямо в ад.
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26.02.2022 13:38 Ответить
Это отмазка что наркоман. Именно нарики за дозу поставят метку над бомбоубежищем где твой дети прячутся. И ракета как по лазерной указке прилетит прямо по укрытию. так что, там про гуманность? Это враг! И уничтожение на месте, а также мародёров! Так делалось всегда и это правильно.
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26.02.2022 13:40 Ответить
Бред сумасшедшего, зомбированого ТВ. Наркотики разные. Всех под одну гребенку не бери. Наркоманы - больные люди. Они первые чеку под танком врага выдернут.
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26.02.2022 14:29 Ответить
Я бы слежку за прихожанами Московского патриархата сделала. Тетка по возрасту и прикиду как-то наталкивает на такие мысли. Тот кто видео снимал должен был догнать сучку. Мне кажется таким только бабы и молодняк таким заниматься будет. Первая категория просто особо внимания к себе не привлекает а вторая бегает быстро и без мозгов. Сейчас подходящее время их всех отловить и под военный трибунал.
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26.02.2022 13:42 Ответить
Ну так не затирать их надо, а наоборот все подряд пометить самим силам терооборны и хрен орки разберутся где чья.
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26.02.2022 13:43 Ответить
какие ракеты туда падают?
много у них ракет таких точных ?
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26.02.2022 13:45 Ответить
В Гомеле только что снова начали приземляться военно-транспортники орков!!!
Дай-то Бог станут хорошим удобрением на Украинской земле.
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26.02.2022 13:48 Ответить
эх бульбаши бульбаши
не бережешь ты своего коленьку

отсиделся бы тихо
не давал бы аэродромы для атаки

как белорусам теперь в глаза смотреть украинцам?
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26.02.2022 13:51 Ответить
Мне нечего ответить... Могу только просить прощения, что не додавили в 2020 эту мразь усатую. А теперь что я могу сделать? Броситься безоружным под танки? Ну переедут ублюдки, много от этого пользы? А так хоть какую-то информацию скидываем, деньги на счета ВСУ переводим...хоть что-то...а прощение СЕЙЧАС просить, тем более за эту погань сипатую - нет смысла. Не простят, ответят - и будут правы...ВСЕГДА правы...не знаю как отмыть этот позор...
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26.02.2022 14:41 Ответить
Подписываюсь под каждым словом. Нам даже слова поддержки и сочувствия сейчас для украинцев писать сложно. Пошлют и будут правы.
Но я хочу, чтобы украинцы знали: мы с вами, мы молим Бога о вашей победе, нам болит сердце за каждого погибшего за свою страну украинца, мы радуемся каждому вашему успеху.
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26.02.2022 15:53 Ответить
я все понимаю, но ненавижу беларусов также как и кацев. ВЫ де юре совершили на нас нападение.
С плацдарма, который мы никогда не укрепляли , братья сраные.
Весь север захвачен через вас, ЧАЭС, киевская область.
Весь Киев бомбят из-за вас, с вашей территории.
Мы живем в аду. Будьте прокляты вместе с кацапами.
Под трибунал и санкции пойдет весь беларусский народ.
Буду знать что беларус- и плевать в морду.
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26.02.2022 16:03 Ответить
"что я могу сделать"?? сопли вытереть!! сцыкуны сраные!
наш мальчик подорвал себя на мосту чтобы остановить орков хоть на час... А вы сопли сидите жуете. Убожище.
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26.02.2022 16:05 Ответить
Диверсанту дали оружие его хозяева еще раньше.
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26.02.2022 17:49 Ответить
Расстрел на месте неправильно. Сначала поймать, допросить с пристрастием и потом пулю в лоб.
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26.02.2022 14:05 Ответить
Еще раз повторю. Ни в коем случае метки не затирать, а клонировать.
Например, заловила тероборона орка с краской. За шиворот его вперед ставить метки на всем подряд, пока краска не кончится. А дальше собирать их в группы, давать в руки оружие без патронов и гнать впереди себя на вражескую ДРГ.
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26.02.2022 14:05 Ответить
Та она "закладку" ищет по ходу.
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26.02.2022 14:25 Ответить
Поставте кто-нибудь такие метки на вилле Медведчука и прочей мази!Пусть влупят братушки ракетами по куму путина!
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26.02.2022 15:38 Ответить
 
 