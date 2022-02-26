Диверсанти розставили по Києву багато міток, - КМДА. ВIДЕО

Диверсанти розставили по Києву багато міток.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Увага! Диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. А сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Будьте пильними! Як тільки бачите таке, - одразу звертайтеся в поліцію!" - йдеться у повідомленні.

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