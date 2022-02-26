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Диверсанти розставили по Києву багато міток, - КМДА. ВIДЕО

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Диверсанти розставили по Києву багато міток, - КМДА. ВIДЕО

Диверсанти розставили по Києву багато міток.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Увага! Диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. А сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Будьте пильними! Як тільки бачите таке, - одразу звертайтеся в поліцію!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Коктейлі молотова показали ефективність у захисті Києва від російської армії. ВIДЕО
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Топ коментарі
+35
Чому не вийти із квартири в не дати п#здюлєй?
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26.02.2022 13:13
+30
Всіх недолугих, які зараз займаються подібними графіті, знищувати на місці...
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26.02.2022 13:14
+29
Ще раз показує, скільки тисяч кацапоти пригріла за ці роки Україна....
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26.02.2022 13:15
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им кто то помогает
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26.02.2022 13:13 Відповісти
Брать биту, лом, что нибудь и убивать мразей.
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26.02.2022 13:39 Відповісти
Нужно официально объявить большое вознаграждение за таких ублюдков.
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26.02.2022 13:41 Відповісти
Чому не вийти із квартири в не дати п#здюлєй?
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26.02.2022 13:13 Відповісти
а если диверсант вооружен?
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26.02.2022 13:20 Відповісти
Скоріш за все це місцеві консерви. Але все М.Б.
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26.02.2022 14:36 Відповісти
Яких пізд...? Відразу на тій трубі підвісити
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26.02.2022 13:21 Відповісти
Всіх недолугих, які зараз займаються подібними графіті, знищувати на місці...
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26.02.2022 13:14 Відповісти
Та нє, достатньо одного. Щоб висів довго і всі бачили.
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26.02.2022 13:32 Відповісти
Беларусы конченые терпилы которые ихподдержали и допустили.... Азеры такие же им *****
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26.02.2022 13:14 Відповісти
а казахи их ***** послали,молодцы!
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26.02.2022 13:38 Відповісти
Ще раз показує, скільки тисяч кацапоти пригріла за ці роки Україна....
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26.02.2022 13:15 Відповісти
Так це лугандонці. Вони за десятку фублей будь-що готові зробити проти України. В фб розшукували одного таксіста, який був корегувальником кацапських обстрілів
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26.02.2022 14:36 Відповісти
сепарни полно они помогают оккупанту пальцы отрезать на месте
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26.02.2022 13:16 Відповісти
Чому пальці? Знищувати на місці. Хватить панькатись.
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26.02.2022 13:19 Відповісти
Під саме горло
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26.02.2022 13:21 Відповісти
В стране война. По закону военного времени врасход на месте
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26.02.2022 13:30 Відповісти
это как дерьмово работало СБУ что прогавила столько консервов
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26.02.2022 13:16 Відповісти
СБУ работает не на Закон (народ Украины), а на Президента, ставленника мафии.
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26.02.2022 13:41 Відповісти
Зараз же припиніть!
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26.02.2022 21:28 Відповісти
Малювати сук*м на лобі і вивозити в чисте поле зв'язаними
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26.02.2022 13:17 Відповісти
⚡️Украинский хип-хоп музыкант Ярмак пошёл защищать родную страну.
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26.02.2022 13:17 Відповісти
може й мітку ставить .але більше схоже на наркомана .який шукає заначку
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26.02.2022 13:17 Відповісти
Ну, так закладникам треба зробити перерву в своїй діяльності. Бо може погано скінчитися...для них
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26.02.2022 13:28 Відповісти
Ломка чекати не буде.
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26.02.2022 13:32 Відповісти
мужик, чего ты сидишь то дома когда такое видишь? беги на улицу и лови эту гниду
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26.02.2022 13:17 Відповісти
Візьмемо у полон і потім змусимо все це ВІДМИВАТИ язиками!
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26.02.2022 13:18 Відповісти
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26.02.2022 13:37 Відповісти
ватними мізками да по тій трубі !
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26.02.2022 13:19 Відповісти
а я не зовсім розумію, для чого ці мітки?
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26.02.2022 13:19 Відповісти
Ультрафиолетовая метка целеуказание ночью.
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26.02.2022 13:27 Відповісти
Вот куда смотрели бравые руководители СБУ и новоиспеченные руководители контрразведки ??

может пора распорядителя должностями Ермака наконец арестовать ?
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26.02.2022 13:20 Відповісти
Ага, консерва проснулась.
В спам
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26.02.2022 13:25 Відповісти
Пшол на фуй, козломордый
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26.02.2022 13:27 Відповісти
Якщо б роздали людя зброю то по цій п"здоті шмаляли б з вікон!
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26.02.2022 13:21 Відповісти
а если застрелить такое из окна, то венедиктовы сразу потянут в суд?
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26.02.2022 13:22 Відповісти
Отвечу тебе за Венедиктову: стреляй.
Если реально ставит метки - значит диверсант.
В условиях военного времени каждый оккумант имеет право на то, чтобы быть уничтоженным любым гражданином Украины без суда и следствия.
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26.02.2022 13:25 Відповісти
Военное время же: сначала стрелять, а потом выяснять, кто такой и зачем.
Видите, что кто-то ставит метки - стреляйте, бейте, кидайте коктейли Молотова.
Потом будете разбираться, кто это такой.
ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ!
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26.02.2022 13:24 Відповісти
Може й наркоман. Тим хто малює мітки - відламувати руку
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26.02.2022 13:24 Відповісти
Або закладки розносить.
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26.02.2022 13:30 Відповісти
Я думаю сейчас наркоманам незачем прятаться и скидать товар на нычки. Никому сейчас они не нужны. Поетому всех пойманых в расход на месте
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26.02.2022 13:34 Відповісти
Судячи по одягу - знов якась пи*дося 18-ти років
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26.02.2022 13:24 Відповісти
Можно сразу стрелять по етим тварям?
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26.02.2022 13:24 Відповісти
Метки ставят и на бигбордах.
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26.02.2022 13:25 Відповісти
Есть идея - может метки не засипать, а роставить везде 100000 -ето взрив мозгов для агресора
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26.02.2022 13:26 Відповісти
Не це головне. Головне зв'язку із поліцією нема.
Із цим самим стикнувся і я. Ішли з дружиною по справах. У дворі підозріла цивільна машина в трьома військовими, щось шукали. Потім зупинилиси біля магазину і взяли собі кави. Поблизу військова частина. № машини місцевий. Всі місцеві знають, тим більше військові де частина. А ці шукали. За якийсь час ми повертались додому. Вони іще там стояли. У них частина як на долоні.
Я 6 разів намагався додзвонитись на 102 - зайнято. Тепер там їх уже нема. Куди поїхали не знаю.
Спеціально не називаю місто.
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26.02.2022 13:27 Відповісти
Есть идея - может метки не засипать, а роставить везде 100000 -ето взрив мозгов для агресора
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26.02.2022 13:27 Відповісти
вивезти на окраїни міста ворожу техніку,можна і розбиту,нанести мітки.Вночі нехай шмаляють
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26.02.2022 13:51 Відповісти
В случае реальной урозы газ надо отключать централизованно.
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26.02.2022 13:38 Відповісти
Давление газа видели? Я так понял что вы "выехавшие" или с мангалом. Чему там взрываться?
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26.02.2022 14:31 Відповісти
Никогда не видели дом,который взорвался из-за утечки?
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26.02.2022 16:25 Відповісти
Только от баллонов видел последствия. Я в Киеве пирожки не могу испечь нормально.
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26.02.2022 16:33 Відповісти
Было бы ещё лучше перерисовать метки в места с засадами. Если высадятся, то прямо в ад.
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26.02.2022 13:38 Відповісти
Это отмазка что наркоман. Именно нарики за дозу поставят метку над бомбоубежищем где твой дети прячутся. И ракета как по лазерной указке прилетит прямо по укрытию. так что, там про гуманность? Это враг! И уничтожение на месте, а также мародёров! Так делалось всегда и это правильно.
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26.02.2022 13:40 Відповісти
Бред сумасшедшего, зомбированого ТВ. Наркотики разные. Всех под одну гребенку не бери. Наркоманы - больные люди. Они первые чеку под танком врага выдернут.
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26.02.2022 14:29 Відповісти
Я бы слежку за прихожанами Московского патриархата сделала. Тетка по возрасту и прикиду как-то наталкивает на такие мысли. Тот кто видео снимал должен был догнать сучку. Мне кажется таким только бабы и молодняк таким заниматься будет. Первая категория просто особо внимания к себе не привлекает а вторая бегает быстро и без мозгов. Сейчас подходящее время их всех отловить и под военный трибунал.
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26.02.2022 13:42 Відповісти
Ну так не затирать их надо, а наоборот все подряд пометить самим силам терооборны и хрен орки разберутся где чья.
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26.02.2022 13:43 Відповісти
какие ракеты туда падают?
много у них ракет таких точных ?
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26.02.2022 13:45 Відповісти
В Гомеле только что снова начали приземляться военно-транспортники орков!!!
Дай-то Бог станут хорошим удобрением на Украинской земле.
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26.02.2022 13:48 Відповісти
эх бульбаши бульбаши
не бережешь ты своего коленьку

отсиделся бы тихо
не давал бы аэродромы для атаки

как белорусам теперь в глаза смотреть украинцам?
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26.02.2022 13:51 Відповісти
Мне нечего ответить... Могу только просить прощения, что не додавили в 2020 эту мразь усатую. А теперь что я могу сделать? Броситься безоружным под танки? Ну переедут ублюдки, много от этого пользы? А так хоть какую-то информацию скидываем, деньги на счета ВСУ переводим...хоть что-то...а прощение СЕЙЧАС просить, тем более за эту погань сипатую - нет смысла. Не простят, ответят - и будут правы...ВСЕГДА правы...не знаю как отмыть этот позор...
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26.02.2022 14:41 Відповісти
Подписываюсь под каждым словом. Нам даже слова поддержки и сочувствия сейчас для украинцев писать сложно. Пошлют и будут правы.
Но я хочу, чтобы украинцы знали: мы с вами, мы молим Бога о вашей победе, нам болит сердце за каждого погибшего за свою страну украинца, мы радуемся каждому вашему успеху.
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26.02.2022 15:53 Відповісти
я все понимаю, но ненавижу беларусов также как и кацев. ВЫ де юре совершили на нас нападение.
С плацдарма, который мы никогда не укрепляли , братья сраные.
Весь север захвачен через вас, ЧАЭС, киевская область.
Весь Киев бомбят из-за вас, с вашей территории.
Мы живем в аду. Будьте прокляты вместе с кацапами.
Под трибунал и санкции пойдет весь беларусский народ.
Буду знать что беларус- и плевать в морду.
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26.02.2022 16:03 Відповісти
"что я могу сделать"?? сопли вытереть!! сцыкуны сраные!
наш мальчик подорвал себя на мосту чтобы остановить орков хоть на час... А вы сопли сидите жуете. Убожище.
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26.02.2022 16:05 Відповісти
Диверсанту дали оружие его хозяева еще раньше.
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26.02.2022 17:49 Відповісти
Расстрел на месте неправильно. Сначала поймать, допросить с пристрастием и потом пулю в лоб.
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26.02.2022 14:05 Відповісти
Еще раз повторю. Ни в коем случае метки не затирать, а клонировать.
Например, заловила тероборона орка с краской. За шиворот его вперед ставить метки на всем подряд, пока краска не кончится. А дальше собирать их в группы, давать в руки оружие без патронов и гнать впереди себя на вражескую ДРГ.
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26.02.2022 14:05 Відповісти
Та она "закладку" ищет по ходу.
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26.02.2022 14:25 Відповісти
Поставте кто-нибудь такие метки на вилле Медведчука и прочей мази!Пусть влупят братушки ракетами по куму путина!
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26.02.2022 15:38 Відповісти
 
 