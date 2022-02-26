Диверсанти розставили по Києву багато міток, - КМДА. ВIДЕО
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Диверсанти розставили по Києву багато міток.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
"Увага! Диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. А сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Будьте пильними! Як тільки бачите таке, - одразу звертайтеся в поліцію!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+35 Папєрєднік
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может пора распорядителя должностями Ермака наконец арестовать ?
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Если реально ставит метки - значит диверсант.
В условиях военного времени каждый оккумант имеет право на то, чтобы быть уничтоженным любым гражданином Украины без суда и следствия.
Видите, что кто-то ставит метки - стреляйте, бейте, кидайте коктейли Молотова.
Потом будете разбираться, кто это такой.
ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ!
Із цим самим стикнувся і я. Ішли з дружиною по справах. У дворі підозріла цивільна машина в трьома військовими, щось шукали. Потім зупинилиси біля магазину і взяли собі кави. Поблизу військова частина. № машини місцевий. Всі місцеві знають, тим більше військові де частина. А ці шукали. За якийсь час ми повертались додому. Вони іще там стояли. У них частина як на долоні.
Я 6 разів намагався додзвонитись на 102 - зайнято. Тепер там їх уже нема. Куди поїхали не знаю.
Спеціально не називаю місто.
много у них ракет таких точных ?
Дай-то Бог станут хорошим удобрением на Украинской земле.
не бережешь ты своего коленьку
отсиделся бы тихо
не давал бы аэродромы для атаки
как белорусам теперь в глаза смотреть украинцам?
Но я хочу, чтобы украинцы знали: мы с вами, мы молим Бога о вашей победе, нам болит сердце за каждого погибшего за свою страну украинца, мы радуемся каждому вашему успеху.
С плацдарма, который мы никогда не укрепляли , братья сраные.
Весь север захвачен через вас, ЧАЭС, киевская область.
Весь Киев бомбят из-за вас, с вашей территории.
Мы живем в аду. Будьте прокляты вместе с кацапами.
Под трибунал и санкции пойдет весь беларусский народ.
Буду знать что беларус- и плевать в морду.
наш мальчик подорвал себя на мосту чтобы остановить орков хоть на час... А вы сопли сидите жуете. Убожище.
Например, заловила тероборона орка с краской. За шиворот его вперед ставить метки на всем подряд, пока краска не кончится. А дальше собирать их в группы, давать в руки оружие без патронов и гнать впереди себя на вражескую ДРГ.