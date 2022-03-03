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Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области, - 93-я ОМБр. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие 93-й ОМБр разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Вчера сообщали о недостойном поведении оккупантов в Московском Бобрике в Сумской области. На фото - колонна, которая должна была пройти через мост, который оккупанты заставляли восстанавливать местных жителей. Не доехали 20 км", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+60 albacha
показать весь комментарий03.03.2022 10:16
+50 Василий СПРУТ
показать весь комментарий03.03.2022 10:20
+45 Слава Свид
показать весь комментарий03.03.2022 10:15
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93-я ОМБр
Ще багато. Поки що тільки 210 ...
ЗСУ? Слава ЗСУ! Героям слава!
Просто так.... прикре самогубство.
Ось на цьому треба постійно наголошувати
Это - исторический максимум
Оказывается до дна ещё было далеко
©Роман Цимбалюк
Блин, если у ***** башни нет, то на хрена они танкам???
Слава Украине!!!! И Героям Слава!!!!!!!