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В Сумской области работает Байрактар: Обезвредили около 180 единиц техники оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Сумской области работает БПЛА Bayraktar, благодаря чему удалось обезвредить около 180 единиц техники российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"УРА! В Сумской области работает Байрактар!!! Вечер 1 марта:
– Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина – Грады. Возле с. Пустовойтовка Роменского района;
- вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км. Около 100 единиц, в основном танки и БТР", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+39 alexandr shamov
показать весь комментарий02.03.2022 01:44
+34 Андрей Дрофяк
показать весь комментарий02.03.2022 01:44
+31 vadyan
показать весь комментарий02.03.2022 01:43
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Пожалуйста, подождите...
як після такого зеленого піндежа вірити далі зеленим новинам? - не розумію....
Где летают орлы, воробьи да осколки разбитых кацапов!
Ой, что-то слышится там вдалеке -
Это взрывы цистерн, БТРов и вражьих колонн.
Он!
Нет, не солгали предчувствия мне
Нет, мне глаза не солгали -
Это вам, "братья", за Крым и Донбасс,
За Чернигов и Харьков,
За Киев и крымских татар -
БАЙРАКТАР!
(с) я
Найбільше вразило як рашисти обсуждали що їхні ударні беспілотніки тільки по тв показують, а в боях їх немає )))