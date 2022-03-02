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В Сумской области работает Байрактар: Обезвредили около 180 единиц техники оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сумской области работает Байрактар: Обезвредили около 180 единиц техники оккупантов

В Сумской области работает БПЛА Bayraktar, благодаря чему удалось обезвредить около 180 единиц техники российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"УРА! В Сумской области работает Байрактар!!! Вечер 1 марта:

– Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина – Грады. Возле с. Пустовойтовка Роменского района;

- вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км. Около 100 единиц, в основном танки и БТР", – говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ в Сумской области расстреливают мирных жителей, граждан призывают не выходить на улицу, - ОГА

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Топ комментарии
+39
Байрактары вночи видят лучше. Отже, до утра прочешут весь север.
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02.03.2022 01:44
+34
Мене радує, що кількість полонених другий день не збільшується)
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02.03.2022 01:44
+31
Слава Україні!!!
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02.03.2022 01:43
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читай кто его лайкнул - ровно та же бригада новіх кацапских тролей)))) во дЄбили
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02.03.2022 02:42 Ответить
все розумію - війна, треба всім разом, гуртом кацапні глотку перегризти.
як після такого зеленого піндежа вірити далі зеленим новинам? - не розумію....
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02.03.2022 02:13 Ответить
ваня, лайкнувший мене, - не для тебе пост...
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02.03.2022 02:19 Ответить
А чоб москалям не запропонувати бабло,ну реально-Україні надають мільярдну допомогу,акція-здавайся в полон-отримай бабло,вони нам би самі всю техніку віддали,тато казав в Каховці москалі за 2 пачки цигарок БТР віддали-фермери забрали
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02.03.2022 02:25 Ответить
Конвой до Київа має назву '' Сидяча качка''
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02.03.2022 04:25 Ответить
Неплохо отбайрактарили ушлепков.
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02.03.2022 06:18 Ответить
Ой, что-то видится там, в высоке,
Где летают орлы, воробьи да осколки разбитых кацапов!
Ой, что-то слышится там вдалеке -
Это взрывы цистерн, БТРов и вражьих колонн.
Он!
Нет, не солгали предчувствия мне
Нет, мне глаза не солгали -
Это вам, "братья", за Крым и Донбасс,
За Чернигов и Харьков,
За Киев и крымских татар -
БАЙРАКТАР!
(с) я
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02.03.2022 07:46 Ответить
Попав на канал підарашків у телеграмі. Ох і сцуть там по поводу байрактарів. Пишуть: "а де наші панцирі, чому немає другого ешелону?"
Найбільше вразило як рашисти обсуждали що їхні ударні беспілотніки тільки по тв показують, а в боях їх немає )))
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02.03.2022 09:30 Ответить
Це був канал офіцерів рашки. Деморалізовані вони дуже сильно.
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02.03.2022 09:31 Ответить
Це ДЕКАЦАПIЗАЦIЯ
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02.03.2022 11:32 Ответить
никто с русских пилотов сейчас не хочет стать мясом, это не буряты, у них есть доступ к информации и они уже знают что проиграли.
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02.03.2022 12:04 Ответить
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