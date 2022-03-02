В Сумской области работает Байрактар: Обезвредили около 180 единиц техники оккупантов

В Сумской области работает БПЛА Bayraktar, благодаря чему удалось обезвредить около 180 единиц техники российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"УРА! В Сумской области работает Байрактар!!! Вечер 1 марта:

– Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина – Грады. Возле с. Пустовойтовка Роменского района;

- вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км. Около 100 единиц, в основном танки и БТР", – говорится в сообщении.

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