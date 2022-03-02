УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18943 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
44170 115
війна (7386) Сумська область (479) Живицький Дмитро (20) байрактари (4)

На Сумщині працює байрактар: Знешкодили близько 180 одиниць техніки окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Сумщині працює байрактар: Знешкодили близько 180 одиниць техніки окупантів

У Сумській області працює БПЛА "Bayraktar", завдяки чому вдалося знешкодити близько 180 одиниць техніки російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив глава ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"УРА! На Сумщині працює Байрактар!!! Вечір 1 березня:

- Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району;

- Поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близько 100 одиниць, в основному танки та БТР", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Сумщини вимагає прикрити область ракетами та байрактарами

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+39
Байрактары вночи видят лучше. Отже, до утра прочешут весь север.
показати весь коментар
02.03.2022 01:44
+34
Мене радує, що кількість полонених другий день не збільшується)
показати весь коментар
02.03.2022 01:44
+31
Слава Україні!!!
показати весь коментар
02.03.2022 01:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
читай кто его лайкнул - ровно та же бригада новіх кацапских тролей)))) во дЄбили
показати весь коментар
02.03.2022 02:42 Відповісти
все розумію - війна, треба всім разом, гуртом кацапні глотку перегризти.
як після такого зеленого піндежа вірити далі зеленим новинам? - не розумію....
показати весь коментар
02.03.2022 02:13 Відповісти
ваня, лайкнувший мене, - не для тебе пост...
показати весь коментар
02.03.2022 02:19 Відповісти
А чоб москалям не запропонувати бабло,ну реально-Україні надають мільярдну допомогу,акція-здавайся в полон-отримай бабло,вони нам би самі всю техніку віддали,тато казав в Каховці москалі за 2 пачки цигарок БТР віддали-фермери забрали
показати весь коментар
02.03.2022 02:25 Відповісти
Конвой до Київа має назву '' Сидяча качка''
показати весь коментар
02.03.2022 04:25 Відповісти
Неплохо отбайрактарили ушлепков.
показати весь коментар
02.03.2022 06:18 Відповісти
Ой, что-то видится там, в высоке,
Где летают орлы, воробьи да осколки разбитых кацапов!
Ой, что-то слышится там вдалеке -
Это взрывы цистерн, БТРов и вражьих колонн.
Он!
Нет, не солгали предчувствия мне
Нет, мне глаза не солгали -
Это вам, "братья", за Крым и Донбасс,
За Чернигов и Харьков,
За Киев и крымских татар -
БАЙРАКТАР!
(с) я
показати весь коментар
02.03.2022 07:46 Відповісти
Попав на канал підарашків у телеграмі. Ох і сцуть там по поводу байрактарів. Пишуть: "а де наші панцирі, чому немає другого ешелону?"
Найбільше вразило як рашисти обсуждали що їхні ударні беспілотніки тільки по тв показують, а в боях їх немає )))
показати весь коментар
02.03.2022 09:30 Відповісти
Це був канал офіцерів рашки. Деморалізовані вони дуже сильно.
показати весь коментар
02.03.2022 09:31 Відповісти
Це ДЕКАЦАПIЗАЦIЯ
показати весь коментар
02.03.2022 11:32 Відповісти
никто с русских пилотов сейчас не хочет стать мясом, это не буряты, у них есть доступ к информации и они уже знают что проиграли.
показати весь коментар
02.03.2022 12:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 