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На Сумщині працює байрактар: Знешкодили близько 180 одиниць техніки окупантів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Сумській області працює БПЛА "Bayraktar", завдяки чому вдалося знешкодити близько 180 одиниць техніки російських окупантів.
Про це у Facebook повідомив глава ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"УРА! На Сумщині працює Байрактар!!! Вечір 1 березня:
- Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району;
- Поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близько 100 одиниць, в основному танки та БТР", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+39 alexandr shamov
показати весь коментар02.03.2022 01:44
+34 Андрей Дрофяк
показати весь коментар02.03.2022 01:44
+31 vadyan
показати весь коментар02.03.2022 01:43
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Будь ласка, зачекайте...
як після такого зеленого піндежа вірити далі зеленим новинам? - не розумію....
Где летают орлы, воробьи да осколки разбитых кацапов!
Ой, что-то слышится там вдалеке -
Это взрывы цистерн, БТРов и вражьих колонн.
Он!
Нет, не солгали предчувствия мне
Нет, мне глаза не солгали -
Это вам, "братья", за Крым и Донбасс,
За Чернигов и Харьков,
За Киев и крымских татар -
БАЙРАКТАР!
(с) я
Найбільше вразило як рашисти обсуждали що їхні ударні беспілотніки тільки по тв показують, а в боях їх немає )))