Голова Сумщини вимагає прикрити область ракетами та байрактарами

Голова Сумської державної адміністрації Дмитро Живицький просить керівництво ЗСУ та інші держави допомогти області високоточною зброєю

Про це йдеться у відеозверненні Живицького у Telegram.

"На даний момент на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей.. Наполовину ззнищено Охтирку", - сказав голова ОДА.

За його словами, на територію Сумської області прямо зараз заходять десятки, сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників, заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати.

"Але наша територіальна оборона тримає усі населені пункти - з голими руками та одними автоматами в руках, з коктейлями Молотова ми зупиняємо есятки та сотні ворожої техніки, - заявив голова ОДА.

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"Ми розуміємо: якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. І це проблема не тільки наша. Це проблема сьогодні всієї України, всієї Європи і всього цивілізованого світу", - додав він.

"Я вимагаю забезпечити Сумську область ударами байрактарів, забезпечити роботу по наземним цілям високоточною зброєю, ракетами, я вимагаю авіації, яка не дасть стерти з землі мою рідну Сумщину", - звернувся Живицький до керівництва країни та світу.