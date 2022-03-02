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Сумська область (479) Живицький Дмитро (20) байрактари (4)

Голова Сумщини вимагає прикрити область ракетами та байрактарами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Сумщини вимагає прикрити область ракетами та байрактарами

Голова Сумської державної адміністрації Дмитро Живицький просить керівництво ЗСУ та інші держави допомогти області високоточною зброєю

Про це йдеться у відеозверненні Живицького у Telegram.

"На даний момент на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей.. Наполовину ззнищено Охтирку", - сказав голова ОДА.

За його словами, на територію Сумської області прямо зараз заходять десятки, сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників, заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати.

"Але наша територіальна оборона тримає усі населені пункти - з голими руками та одними автоматами в руках, з коктейлями Молотова ми зупиняємо есятки та сотні ворожої техніки, - заявив голова ОДА.

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"Ми розуміємо: якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. І це проблема не тільки наша. Це проблема сьогодні всієї України, всієї Європи і всього цивілізованого світу", - додав він.

"Я вимагаю забезпечити Сумську область ударами байрактарів, забезпечити роботу по наземним цілям високоточною зброєю, ракетами, я вимагаю авіації, яка не дасть стерти з землі мою рідну Сумщину", - звернувся Живицький до керівництва країни та світу.

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Топ коментарі
+7
звідки ти знаєш, що роблять, а що не роблять??
Думаєш, вони там дурні, сидять на ящику джавелінів і чекають?
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02.03.2022 01:05
+5
виходить так, дурні або зрадники - роздати теробороні ПТРК чи гранатомети проблема? Для цього потрібне стратегічне мислення, так? І ми тут ідіоти та ліземо не у свою справу?
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02.03.2022 01:13
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звідки ти знаєш, що роблять, а що не роблять??
Думаєш, вони там дурні, сидять на ящику джавелінів і чекають?
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02.03.2022 01:05 Відповісти
виходить так, дурні або зрадники - роздати теробороні ПТРК чи гранатомети проблема? Для цього потрібне стратегічне мислення, так? І ми тут ідіоти та ліземо не у свою справу?
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02.03.2022 01:13 Відповісти
Вірте в ЗСУ, вам сказали.
Не думаю, що роздати ПТРК теробороні, тобто цивільним, це нормально.
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02.03.2022 01:24 Відповісти
хай цивільні пляшками відбиваються, так? Тоді розформуйте тероборону - якщо вони цивільні, заберіть автомати та видайте їм палиці.
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02.03.2022 01:30 Відповісти
А ти генерал яких військ? Навіть не диванних, а ворожих - сержант Зрадобот.
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02.03.2022 01:40 Відповісти
Якраз тут в коментах і відбуваються всі стратегічні планування.
Тут сидить нач.штабу і читає де і що він не так робить.
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02.03.2022 02:14 Відповісти
Alexey Arestovych

190K subscribers

https://www.youtube.com/watch?v=QPdr07mRkbE

- Уважаемые украинцы. Будьте готовы к очередному фейку, к которому попытаются прибегнуть российские оккупанты. А именно: что якобы украинское руководство и правительство сдали страну. Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы. Но знайте - это ложь. Его цель - дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины не.воз.мож.ны. Подробности - в видео.) - Слава Украине!
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02.03.2022 06:10 Відповісти
бот? перше повідомлення і про зраду?
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02.03.2022 01:29 Відповісти
Ото подивись ще раз на карту і подумай, як можна оточити таку величезну територію, тобто східний фронт.
*****, одні генерали в коментах сьогодні.
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02.03.2022 01:41 Відповісти
Здається мені,що ти падлюка заслана.
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02.03.2022 02:36 Відповісти
Кіріл Опрін, ти часом не москалик?
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02.03.2022 04:49 Відповісти
Зараз тобі тут напишуть що ти бездар і маєш вірити у ЗСУ - не ставити запитань - зовсім. Навіть не повинно виникати питання про зраду чи сабатаж. Що все це стратегічний задум не для слабких розумів. Мені так і пишуть коли я тут питаю.
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02.03.2022 01:09 Відповісти
вірно пишуть. бо тебе читають вразливі люди. Знаєш,нащо на війні пістолет у офіцера?
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02.03.2022 01:18 Відповісти
Якби хотіли зрадити, вжеб путін захопив усе. Я не думаю, що мова йде про зраду але погоджуюсь, що щось із цим треба робити.
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02.03.2022 01:26 Відповісти
Не пишіть бздури і не будуть вас вважати за дурня.
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02.03.2022 01:12 Відповісти
за Одесу подивися розумник.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1498780172069359619
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02.03.2022 01:25 Відповісти
Якими ракетами прикрити? Тими, що асфальт?
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02.03.2022 01:06 Відповісти
Хоть і іронічно, але гопник на оболоні брилою асфальта відправив лишньохромосомного ...
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02.03.2022 01:11 Відповісти
Правильне питання ! Я цього теж не розумiю, якщо е, то треба користуватись цим ! ВОни хотять оборонять тiльки великi мiста, це помилка, ворога треба бити там де бачишь, не ждати його накопичування, требуйте,требуйте, кричить як можно сильнiше. Украiна це не тiльки Киiв 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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02.03.2022 01:18 Відповісти
Бачу Україна втратила в Вашій персоні Великого Стратега війни усіх часів і народів! (перепрошую за це )
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02.03.2022 01:43 Відповісти
коментар відмічено як спам
Мене бісить, що по загальнодержавним канал один Київ. Мене бісить,що Зеленський кричить Київ- це головне( нє ну канєшно він же сам там). Альо Київ!!!!!! Якщо впаде південь або лівобережжя, то тобі не буде кому бути столицею!!!!!!!!!! Якого хєра клятий перешийок не розбомбили досі???? На Херсонщину Сумщину Чернігівщину пруть не меньше чим на Київ, але там не стільки людей і можливостей скільки в столиці!!!!!!! Та і взагалі що роблять тероборони західняків???? Чаї втікачам варять!?
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02.03.2022 01:45 Відповісти
Шановні сперечальники! Якщо не лінуєтесь, почитайте мою недавню переписку з хлопцем із Сум. На 50% мінімум все стане ясно для вас.

Сергей Осадчий bf081de4

Тільки вчора вимкнули вулиці? В Сумах?????
Люди добрі, які ви наївні.
У нас в Франківську ще не війна. Мобілізація, тероборона вже на Київ виїхала повними складом.
Все місто збирає допомогу і волонтреи безперервно від'їзжають з перегруженими бусами.
Але:
1. З першого дня комендантська година. Вуличне освітлення вимикають вже четвертий день. Світло в під'їздах також. В квартирах темно, або міцно зашторено.
2. На вулицях кругом військово-поліцейські патрулі.
3. Всі дороги мають бетоновані блок пости. Не тільки в містах - кожна ОТГ блокує свою територію. Блоки поставлені таким чином (на мостах), щоб швидко заблокувати рух взагалі.
І це в нас ще тихо.

P.S.
Інфа для позитиву.
Старі німецькі шмайсери вже викопали, ганчірку розмотали, змастили.

28.02.2022 21:30 Відповісти Видалити

Александр Карин

Не наївні, а швидше на цілковитому пох#ї. З самого початку у нас все було організовано через сраку. Живицький (голова Сумської ОДА) записував звернення невідомо звідки, Лисий (Лисенко - мер Сум) взагалі вийшов на зв'язок на 3-й день. Де воно весь цей час вешталось, ніхто не знає. 24.02 у місто увійшла кацапська колона. Є відео, де ці ******** рухаються центральними вулицями міста. Лише під вечер лаптєногих витиснули на околиці Сум сили ЗСУ і ТрО. І що дивно: весь цей час світло на вулицях ніхто не вимикав.

28.02.2022 22:07 Відповісти Керування спамом Мені подобається

Сергей Осадчий bf081de4

Співчуваю. Наш мер Марцинків (молодий хлопчина, свободівець, до речі) на роботу ходить пішки, живе в звичайній хрущовці, перевірку міських об'єктів по пятницям - всі на роверах їдуть, і зимою.
Місто - Європа без перебільшення. Найкращий мер України.
Але ми його вибрали і він наш.
Без образ - вам ще вчитися і вчитися волю боронити.
Пам'ятаю 2004 рік. Ми їдемо на Майдан - наша група 5 автобусів з Франківська. На Житомирській затор, блоки, там уже купа наших ********* з ментами (до ранку всіх розігнали і проїзд розблокували).
Але ми вирішили через Сквиру на Білу Церкву і далі по одеській трасі.
До Білої доїхали нормально. Виїзджаємо на трасу, а там блокпост ментів.
Перегородили всю тракторами і камазами. Ніч, стоять три автобуси - люди на Майдан їхали з Кіровоградщини і Одещини. Так вони їм колеса порізали. Вже 4ту годину стоять і мало не плачуть.
Наші хлопці як вискочили з автобусів. Менти пробували бикувати, а як побачили, що трактор тросом в кювет скинули, а інші руками пробують камаз перекинути, - щезли кудись мовчки, як миші. Ми розблокували, забрали всіх людей і - на Київ. Волю боронити.

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28.02.2022 22:30 Відповісти Видалити

Александр Карин

Нам треба вчитися не волю боронити, а хоча б трохи вмикати мізки. У нас 3-й чи 4-й раз поспіль мером міста обирають уйобка, хоча й попередній був не кращий. Лисий з команди Тимошонки, то ж чогось адекватного від цього поца я ніколи не очікував. Ніхєра корисного за весь час для міста він не зробив. Будинки розбиті, дороги здебільшого розбиті - центр ще більш-менш, а ось на околицях пздц. Останнім часом хоча б закупили новий транспорт, але на тому перемоги Лисого й скінчились. А найцікавіше те, що наш "мудрий" нарід потім піде на вибори і знову обере цю потолоч мером.

28.02.2022 22:49 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 1

Сергей Осадчий bf081de4

Це істинна правда. І це біда нашої України.
Я часто думаю над цим, знаю дуже добре справжню історію (взагалі мені 64, три вищих освіти, одна з них - міжнародна, МВА, якщо в курсі).
Це ж не тільки сьогодення, це ще від Ярослава Мудрого тягнеться.
Якби не ця дивна (і одночасно унікальна) ментальність - Україна вже б століття була лідером в Європі.

Удачі Сумчанам в боротьбі!
Борітеся - поборете, Вам бог помагає!
За вас правда, за вас сила І воля святая!

28.02.2022 23:04 Відповісти Видалити 1

Александр Карин

Згоден. Розбудову європейської України ми могли розпочати ще за часів Івана Виговського, але вроджене зрадойобство зробило свою чорну справу.
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02.03.2022 01:56 Відповісти
******** істеричне чмо.Трохи маю інформації з однієї з бригад в Сумській обл.Хлопці методично без істерик роблять свою роботу - ******* підарасів.
А отакі тварюки,як цей,готують грунт для своєї зради.
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02.03.2022 02:44 Відповісти
СУМСЬКУ ОБЛАСТЬ ВЖЕ ПРИКРИВАЮТЬ. НЕ ХВИЛЮЙТЕСЬ. БАЙРАКТАРІВ ОДРАЗУ НА ВСЮ МОКШ НЕ ВИСТАЧАЄ. ПОТИХЕНЬКУ ПАКУЄМО 200 та 300.
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02.03.2022 04:52 Відповісти


Alexey Arestovych


190K subscribers

https://www.youtube.com/watch?v=QPdr07mRkbE


- Уважаемые украинцы. Будьте готовы к очередному фейку, к которому попытаются прибегнуть российские оккупанты. А именно: что якобы украинское руководство и правительство сдали страну. Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы. Но знайте - это ложь. Его цель - дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины не.воз.мож.ны. Подробности - в видео.) - Слава Украине!
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02.03.2022 06:07 Відповісти
 
 