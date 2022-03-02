Голова Сумщини вимагає прикрити область ракетами та байрактарами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Сумської державної адміністрації Дмитро Живицький просить керівництво ЗСУ та інші держави допомогти області високоточною зброєю
Про це йдеться у відеозверненні Живицького у Telegram.
"На даний момент на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей.. Наполовину ззнищено Охтирку", - сказав голова ОДА.
За його словами, на територію Сумської області прямо зараз заходять десятки, сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників, заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати.
"Але наша територіальна оборона тримає усі населені пункти - з голими руками та одними автоматами в руках, з коктейлями Молотова ми зупиняємо есятки та сотні ворожої техніки, - заявив голова ОДА.
"Ми розуміємо: якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. І це проблема не тільки наша. Це проблема сьогодні всієї України, всієї Європи і всього цивілізованого світу", - додав він.
"Я вимагаю забезпечити Сумську область ударами байрактарів, забезпечити роботу по наземним цілям високоточною зброєю, ракетами, я вимагаю авіації, яка не дасть стерти з землі мою рідну Сумщину", - звернувся Живицький до керівництва країни та світу.
Будь ласка, зачекайте...
Думаєш, вони там дурні, сидять на ящику джавелінів і чекають?
Не думаю, що роздати ПТРК теробороні, тобто цивільним, це нормально.
Тут сидить нач.штабу і читає де і що він не так робить.
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https://www.youtube.com/watch?v=QPdr07mRkbE
- Уважаемые украинцы. Будьте готовы к очередному фейку, к которому попытаются прибегнуть российские оккупанты. А именно: что якобы украинское руководство и правительство сдали страну. Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы. Но знайте - это ложь. Его цель - дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины не.воз.мож.ны. Подробности - в видео.) - Слава Украине!
*****, одні генерали в коментах сьогодні.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1498780172069359619
Сергей Осадчий bf081de4
Тільки вчора вимкнули вулиці? В Сумах?????
Люди добрі, які ви наївні.
У нас в Франківську ще не війна. Мобілізація, тероборона вже на Київ виїхала повними складом.
Все місто збирає допомогу і волонтреи безперервно від'їзжають з перегруженими бусами.
Але:
1. З першого дня комендантська година. Вуличне освітлення вимикають вже четвертий день. Світло в під'їздах також. В квартирах темно, або міцно зашторено.
2. На вулицях кругом військово-поліцейські патрулі.
3. Всі дороги мають бетоновані блок пости. Не тільки в містах - кожна ОТГ блокує свою територію. Блоки поставлені таким чином (на мостах), щоб швидко заблокувати рух взагалі.
І це в нас ще тихо.
P.S.
Інфа для позитиву.
Старі німецькі шмайсери вже викопали, ганчірку розмотали, змастили.
28.02.2022 21:30 Відповісти Видалити
Александр Карин
Не наївні, а швидше на цілковитому пох#ї. З самого початку у нас все було організовано через сраку. Живицький (голова Сумської ОДА) записував звернення невідомо звідки, Лисий (Лисенко - мер Сум) взагалі вийшов на зв'язок на 3-й день. Де воно весь цей час вешталось, ніхто не знає. 24.02 у місто увійшла кацапська колона. Є відео, де ці ******** рухаються центральними вулицями міста. Лише під вечер лаптєногих витиснули на околиці Сум сили ЗСУ і ТрО. І що дивно: весь цей час світло на вулицях ніхто не вимикав.
28.02.2022 22:07 Відповісти Керування спамом Мені подобається
Сергей Осадчий bf081de4
Співчуваю. Наш мер Марцинків (молодий хлопчина, свободівець, до речі) на роботу ходить пішки, живе в звичайній хрущовці, перевірку міських об'єктів по пятницям - всі на роверах їдуть, і зимою.
Місто - Європа без перебільшення. Найкращий мер України.
Але ми його вибрали і він наш.
Без образ - вам ще вчитися і вчитися волю боронити.
Пам'ятаю 2004 рік. Ми їдемо на Майдан - наша група 5 автобусів з Франківська. На Житомирській затор, блоки, там уже купа наших ********* з ментами (до ранку всіх розігнали і проїзд розблокували).
Але ми вирішили через Сквиру на Білу Церкву і далі по одеській трасі.
До Білої доїхали нормально. Виїзджаємо на трасу, а там блокпост ментів.
Перегородили всю тракторами і камазами. Ніч, стоять три автобуси - люди на Майдан їхали з Кіровоградщини і Одещини. Так вони їм колеса порізали. Вже 4ту годину стоять і мало не плачуть.
Наші хлопці як вискочили з автобусів. Менти пробували бикувати, а як побачили, що трактор тросом в кювет скинули, а інші руками пробують камаз перекинути, - щезли кудись мовчки, як миші. Ми розблокували, забрали всіх людей і - на Київ. Волю боронити.
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28.02.2022 22:30 Відповісти Видалити
Александр Карин
Нам треба вчитися не волю боронити, а хоча б трохи вмикати мізки. У нас 3-й чи 4-й раз поспіль мером міста обирають уйобка, хоча й попередній був не кращий. Лисий з команди Тимошонки, то ж чогось адекватного від цього поца я ніколи не очікував. Ніхєра корисного за весь час для міста він не зробив. Будинки розбиті, дороги здебільшого розбиті - центр ще більш-менш, а ось на околицях пздц. Останнім часом хоча б закупили новий транспорт, але на тому перемоги Лисого й скінчились. А найцікавіше те, що наш "мудрий" нарід потім піде на вибори і знову обере цю потолоч мером.
28.02.2022 22:49 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 1
Сергей Осадчий bf081de4
Це істинна правда. І це біда нашої України.
Я часто думаю над цим, знаю дуже добре справжню історію (взагалі мені 64, три вищих освіти, одна з них - міжнародна, МВА, якщо в курсі).
Це ж не тільки сьогодення, це ще від Ярослава Мудрого тягнеться.
Якби не ця дивна (і одночасно унікальна) ментальність - Україна вже б століття була лідером в Європі.
Удачі Сумчанам в боротьбі!
Борітеся - поборете, Вам бог помагає!
За вас правда, за вас сила І воля святая!
28.02.2022 23:04 Відповісти Видалити 1
Александр Карин
Згоден. Розбудову європейської України ми могли розпочати ще за часів Івана Виговського, але вроджене зрадойобство зробило свою чорну справу.
А отакі тварюки,як цей,готують грунт для своєї зради.
Alexey Arestovych
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https://www.youtube.com/watch?v=QPdr07mRkbE
- Уважаемые украинцы. Будьте готовы к очередному фейку, к которому попытаются прибегнуть российские оккупанты. А именно: что якобы украинское руководство и правительство сдали страну. Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы. Но знайте - это ложь. Его цель - дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины не.воз.мож.ны. Подробности - в видео.) - Слава Украине!