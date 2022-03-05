Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В сбитом над Черниговом вражеском самолете СУ-25 один пилот выжил, другой разбился. Оба пилота принимали участие в проведении ракетно-бомбовых ударов по Сирии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm и Telegraf.
Разбившийся летчик, майор Криволапов, на момент операции в Сирии был капитаном, штурманом фронтового бомбардировщика Су-24, в/ч 69806. Подполковника ему теперь дадут только посмертно.
"В Сирии они спокойно тренировались бомбить по целям без учета наличия у соперника ПВО. В Украине оказалось, что современная российская авиация не готова воевать против более-менее организованной армии".
Топ комментарии
+59 Aleksey NotBad
показать весь комментарий05.03.2022 16:53
+50 ятутсовсемрядом
показать весь комментарий05.03.2022 16:53
+42 Олександр Ивашин
показать весь комментарий05.03.2022 16:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Мне свинью нечем кормить, колоть жалко. Рано еще.
Коли ми перенесемо війну на територію кацапстану - ми маємо так пробити дно, щоб навіть ІГІЛ жахнувся, якими лютими звірами стали українці. Палити живцем кацапських дітей і годувати ними свиней - це будуть не найбільш брутальні епізоди Бухенвальду винищення, який ми принесемо свинособачим унтерменшам.
Ми цього не хотіли. Але кацапи самі зроблять із нас нові легіони СС! Зіг Хайль Кацапохолокост!
Тотальний геноцид усіх 140 млн., щоб ця неповноцінна раса назавжди зникла з обличчя Землі. Довершити те, що не вдалося Гітлеру: перемолоти "глубинный русский народ" у жорнах холокосту. Для цього потрібні газові камери, крематорії, масові розстріли, голод і мор. До останнього кацапа.
Але сьогодні після усіх кадрів... після того, як сюди до Дніпра приїхав із Ірпеня мій двоюрідний брат із сім'єю, а їхня домівка, скоріше за все, вже зруйнована...
А особливо після оцього відео з кацапами...
Чи має ЦЕ право на існування?
Террористы ИГИЛ сжигают пленных живьем
Після спалених живцем пілотів у кацапів якось погіршиться мотивація літати й бомбити...
Цікаво, коли і вони закінчаться, ***** пожене у "четверту хвилю" кужугета чи фсб-шників?
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500076764999168003?s=20&t=TG1UfNR3B-viFoJxNVqVAA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500071539517145089?s=20&t=RwMz7og517O8qr90ytfYJg
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500080088737624070?s=20&t=TG1UfNR3B-viFoJxNVqVAA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500109445359099909?s=20&t=JAgglXJdEsq24LUge4MjRw