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Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В сбитом над Черниговом вражеском самолете СУ-25 один пилот выжил, другой разбился. Оба пилота принимали участие в проведении ракетно-бомбовых ударов по Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm и Telegraf.

Разбившийся летчик, майор Криволапов, на момент операции в Сирии был капитаном, штурманом фронтового бомбардировщика Су-24, в/ч 69806. Подполковника ему теперь дадут только посмертно.

Также смотрите: "Когда увидел все это воочию - я ох#рел!", - сбитый российский пилот Красноярцев о зверствах России в Украине. ВИДЕО

"В Сирии они спокойно тренировались бомбить по целям без учета наличия у соперника ПВО. В Украине оказалось, что современная российская авиация не готова воевать против более-менее организованной армии".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО

Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию 01
Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию 02
Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию 03
Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию 04

Також дивіться: "Когда увидел все это воочию - я ох#рел!", - збитий російський пілот Красноярцев про звірства Росії в Україні. ВIДЕО
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Топ комментарии
+59
Антиасадовцы, с вас магарыч
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05.03.2022 16:53
+50
підар іпаний
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05.03.2022 16:53
+42
"Сирийскими" летчиками должен занятся МУС , в Гааге. И за Сирию , и за Украину должньі ответить , отпускать и менять не стоит . Имхо
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05.03.2022 16:56
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підар іпаний
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05.03.2022 16:53 Ответить
Відправте Путіну його голову. З написом 0 привіт із Сирії.
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05.03.2022 17:46 Ответить
Жирный гусь, во всех смыслах
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05.03.2022 23:47 Ответить
Эта сволочь (красноярцев) ещё застрелил местного жителя после приземления.
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25.03.2022 19:39 Ответить
Антиасадовцы, с вас магарыч
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05.03.2022 16:53 Ответить
ги..
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05.03.2022 16:57 Ответить
Может им его туда отправить? Они обрадуются
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05.03.2022 17:27 Ответить
Кто этим криволапым самолеты то доверяет.
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05.03.2022 16:54 Ответить
Звісно бомбили,СУ-34 і СУ-35 там базувалися.Бомбили виключно ФАБ-500.Тільки ТУ-22 інколи якісь там ракеки ще пускали.
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05.03.2022 16:54 Ответить
ну откуда им было знать, что это сирия?
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05.03.2022 16:55 Ответить
Ну ясное дело. На полигоне боевые стрельбы отрабатывали. Учения, пля...
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05.03.2022 16:58 Ответить
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05.03.2022 17:00 Ответить
он думал, что из Сирии эвакуировали всех гражданских
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05.03.2022 17:01 Ответить
Не менять этот кусок говна ни при каких обстоятельствах!
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05.03.2022 16:55 Ответить
Я готов к обмену. Даю кувшин домашнего вина.
Мне свинью нечем кормить, колоть жалко. Рано еще.
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05.03.2022 16:57 Ответить
ну и будет она потом по двору ходить погонами гадить
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05.03.2022 17:05 Ответить
Не рекомендую. Паця тоді цапом тхнути буе. Гірше, ніж кнурятина.
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05.03.2022 17:14 Ответить
В мене свиня чарівна. Українська степова. Любе гімно переробить в смачненьке сало.
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05.03.2022 17:27 Ответить
ага - цього тільки в Гаагу етапувати
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05.03.2022 16:58 Ответить
"Сирийскими" летчиками должен занятся МУС , в Гааге. И за Сирию , и за Украину должньі ответить , отпускать и менять не стоит . Имхо
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05.03.2022 16:56 Ответить
Тоже об этом подумал. Был бы отличный пример, что Гаага это не пустой звук и международные террористы рано или поздно там окажутся.
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05.03.2022 16:58 Ответить
Тварі, серійні вбивці.Покажіть це карлсону хай не корчить з себе вівцю
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05.03.2022 16:56 Ответить
Фактически, Украинские воины перемалывают костях хрюсской армии.
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05.03.2022 16:56 Ответить
Це ж скільки людей треба вбити щоб дозволили поряд з ****** і Асадом постояти?... Цього в ГААГУ.
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05.03.2022 16:57 Ответить
ТВАРЮКА.
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05.03.2022 16:58 Ответить
Попался МРАЗИНА!
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05.03.2022 16:58 Ответить
От підарас! Видайте його громадянам Чернігова!
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05.03.2022 16:59 Ответить
Ця тварина повина бути знищена перед усім світом,показово ,після Гааги, він стількі вбивав,що просто смерть для нього подарунок.
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05.03.2022 17:02 Ответить
А зачем ждать, сейчас и отправить. И не только его. Всех заблудившихся.
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05.03.2022 18:50 Ответить
Підпис під цим фото: "ІГІЛ пробиває моральне дно".
Коли ми перенесемо війну на територію кацапстану - ми маємо так пробити дно, щоб навіть ІГІЛ жахнувся, якими лютими звірами стали українці. Палити живцем кацапських дітей і годувати ними свиней - це будуть не найбільш брутальні епізоди Бухенвальду винищення, який ми принесемо свинособачим унтерменшам.
Ми цього не хотіли. Але кацапи самі зроблять із нас нові легіони СС! Зіг Хайль Кацапохолокост!

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05.03.2022 17:22 Ответить
Ірино, не треба їх шкодувати. Це не проста війна, це расова війна на тотальне винищення. Коли ми труїмо тарганів - чи шкодуємо ми яйця або маленьких тарганчиків? Або коли мільйонами утилізують заражених свиней?
Тотальний геноцид усіх 140 млн., щоб ця неповноцінна раса назавжди зникла з обличчя Землі. Довершити те, що не вдалося Гітлеру: перемолоти "глубинный русский народ" у жорнах холокосту. Для цього потрібні газові камери, крематорії, масові розстріли, голод і мор. До останнього кацапа.
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05.03.2022 17:42 Ответить
Страшные слова.
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05.03.2022 17:53 Ответить
І не кажіть. Сам іще півтора тижні тому злякався б і сказав - психіатра мені!
Але сьогодні після усіх кадрів... після того, як сюди до Дніпра приїхав із Ірпеня мій двоюрідний брат із сім'єю, а їхня домівка, скоріше за все, вже зруйнована...
А особливо після оцього відео з кацапами...
Чи має ЦЕ право на існування?
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05.03.2022 18:13 Ответить
В львовскую трюму говорят там любят таких сладких
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05.03.2022 16:59 Ответить
стопудово, фото с ****** и ************** у него дома в серванте стоит, среди фамильных хрусталей.
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05.03.2022 17:00 Ответить
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05.03.2022 17:05 Ответить
І хто того дохляка,відботоксного,"нагородив " мускулатурою? Ви що,маляри взагалі придурки? Та там під костюмом не те що мускули,там старече обвисле,з целюлитом дрябле тіло.Ганьба...
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05.03.2022 21:55 Ответить
Военно-КОСМИЧЕСКИЕ силы...
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05.03.2022 17:02 Ответить
УСІХ КАЦАПСЬКИХ ВБИВЦЬ СУДИТИ У ГААЗІ...
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05.03.2022 17:02 Ответить
скоро над всеми, кто есть на этой фотографии будут красные стрелки
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05.03.2022 17:04 Ответить
Пусть эта ***** под названием пилот теперь выступает на судах и в ОНН с прямой речью, как и что там делается
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05.03.2022 17:06 Ответить
А при чому тут Сірія?Вони бомбили Україну,а фото як на свадьбі
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05.03.2022 17:09 Ответить
Заходимо через VPN і дивимось - українці повинні зараз стати ще жорстокішими, ніж муджахіди Ісламської Держави. І відправляти кацапам такі відео:
Террористы ИГИЛ сжигают пленных живьем

Після спалених живцем пілотів у кацапів якось погіршиться мотивація літати й бомбити...

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05.03.2022 17:11 Ответить
Если мы будем пытаться и мучить пленных от нас окончательно отвернется мировое сообщество. Пока они нам помогают. Плохо, со скрипом, но помогают. Плюс это не по-христиански.
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06.03.2022 04:23 Ответить
Сбитый самолет не Су-24 , а Су-34 - еще одно доказательство что раша-техника *****
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05.03.2022 17:14 Ответить
Ага. Паззлики складаються. Тобто дві хвилі "трихвильовки" вже позаду (коли москалі гарматним м'ясом строковиків закидали все, що закидалося). Пішла третя хвиля - відморозки з досвідом ведення бойових дій.
Цікаво, коли і вони закінчаться, ***** пожене у "четверту хвилю" кужугета чи фсб-шників?
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05.03.2022 17:18 Ответить
мобилизация
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05.03.2022 17:25 Ответить
Ок, давайте ни наша ни ваша, сначала на площади в Чернигове отрезаем ему яйца и сразу быстренько в Гаагу
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05.03.2022 17:21 Ответить
На 3-м фото Криволапов с супругой?
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05.03.2022 17:24 Ответить
на диету пузатого ******, - пусть жирок чуток сбросит.
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05.03.2022 17:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aQQizk0vR0A
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05.03.2022 17:30 Ответить
шикарно просто!
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05.03.2022 17:47 Ответить
пісня стара - 8 років, але як цвяхами її до мене прибили.
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05.03.2022 18:01 Ответить
херои сраные, только б никому не пришло в голову маме его отдать...
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05.03.2022 18:03 Ответить
Будеш тепер, виродку, смерть за цицьки лапати.
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05.03.2022 19:05 Ответить
підсмажити пузатого передаста, як на картинці вище...
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05.03.2022 20:26 Ответить
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500072365665005570?s=20&t=RwMz7og517O8qr90ytfYJg

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06.03.2022 01:42 Ответить
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06.03.2022 01:43 Ответить
А цей терорист льотчик майор Криволапов знищен.

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06.03.2022 01:47 Ответить
Москалі втратили Су-34.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500076764999168003?s=20&t=TG1UfNR3B-viFoJxNVqVAA

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06.03.2022 02:18 Ответить
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06.03.2022 02:19 Ответить
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06.03.2022 02:19 Ответить
Путинский летчик-террорист спрыгнул с парашутом, но его уже ищут.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500071539517145089?s=20&t=RwMz7og517O8qr90ytfYJg
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06.03.2022 02:26 Ответить
Видео уничтожения кацапского вертолета Ми-24/35.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500080088737624070?s=20&t=TG1UfNR3B-viFoJxNVqVAA
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06.03.2022 02:24 Ответить
чергове путінське лайно взято у полон

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500109445359099909?s=20&t=JAgglXJdEsq24LUge4MjRw
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06.03.2022 02:33 Ответить
Что уже из Сирии расейкую илиту погнали на убой ? Ну значит недолго осталось куйлу .
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06.03.2022 07:10 Ответить
 
 