Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В сбитом над Черниговом вражеском самолете СУ-25 один пилот выжил, другой разбился. Оба пилота принимали участие в проведении ракетно-бомбовых ударов по Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm и Telegraf.

Разбившийся летчик, майор Криволапов, на момент операции в Сирии был капитаном, штурманом фронтового бомбардировщика Су-24, в/ч 69806. Подполковника ему теперь дадут только посмертно.

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"В Сирии они спокойно тренировались бомбить по целям без учета наличия у соперника ПВО. В Украине оказалось, что современная российская авиация не готова воевать против более-менее организованной армии".

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