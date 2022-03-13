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Оккупанты расстреляли волонтера в инвалидной коляске в Луганской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

В селе Боровское под Северодонецком Луганской области оккупанты убили известного волонтера Александра Кононова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Александр Кононов R.I.P. Украинского волонтера россияне убили в собственном доме в Боровском, что под Северодонецком", - написал он.

"Сегодня зашли в дом нашего волонтера. Это человек с инвалидностью, он занимал очень активную проукраинскую позицию. Его просто расстреляли в инвалидной коляске", - добавил Гайдай.

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О гибели Александра сообщают в соцсетях и его друзья и журналисты, которые общались с мужчиной, сообщает Новинарня.

"Сани больше нет. Пережить оккупацию, пленение, новое вторжение и быть застреленным в собственном доме прямо в коляске.Твари. Спи, братец. Ты очень крут. Ты настоящий украинец Донбасса. Мордор маст дай", – написал журналист Руслан Горовой.

Кононов имел инвалидность первой группы (в результате травмы в металлопроизводстве почти 20 лет назад потерял правую руку и левую ногу). Несмотря на это, был чрезвычайно активным и деятельным человеком, активистом движения "Юридический ликбез для водителей".

С началом российской агрессии на Донбассе в 2014-м Александр вместе с женой Викторией начал активно помогать украинской армии – развозил на позиции воду, еду, медикаменты. Однажды в разгар войны волонтеры по ошибке заехали на вражеский блокпост. Александр попал в плен к боевикам "ЛНР". Пережил пытки "на подвале".

Через 98 дней, в октябре 2014-го, был освобожден из плена по обмену.

Оккупанты расстреляли волонтера в инвалидной коляске в Луганской области 01

После этого переехал в полузаброшенное село Десятины Житомирской области. Приобрел один из давно оставленных домов, перевез туда коз и овец и запустил маленькую козью ферму с сыроварней. Торговая марка "Сыры Саныча" известна многим посетителям сельскохозяйственных ярмарок в Киеве и других городах Украины.

Впрочем, через несколько лет Александр вернулся на родной Донбасс, под родной Северодонецк.

Оккупанты расстреляли волонтера в инвалидной коляске в Луганской области 02

И с началом полномасштабного вторжения России в Украину снова начал активно помогать украинским воинам. Еще за несколько дней до смерти пешком прошел в Северодонецк, чтобы разжиться "гуманитаркой" для военнослужащих.

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"Чтобы убить человека на инвалидной коляске – нужно до усрачки бояться вышиванку и флаг, который всегда был у Саши", – отметила волонтер Ирина Солошенко.

Фото из соцсетей и материала об Александре Кононове на сайте The Ukrainians
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Топ комментарии
+66
Покойся з миром,вірний син України !
Герої не вмирають !!!
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13.03.2022 18:48
+55
В раю буде з ногами та руками , нехай душа його спочиває з миром
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13.03.2022 18:48
+51
Немає слів...
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13.03.2022 18:47
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Немає слів...
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13.03.2022 18:47 Ответить
В раю буде з ногами та руками , нехай душа його спочиває з миром
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13.03.2022 18:48 Ответить
Більше того - він буде з крилами
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13.03.2022 19:21 Ответить
Покойся з миром,вірний син України !
Герої не вмирають !!!
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13.03.2022 18:48 Ответить
Царствіє небесне українцю
..
Горіти у пеклі москалі.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 18:48 Ответить
звіри.
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13.03.2022 18:48 Ответить
Надо на весь мир освещать зверства кацапов
сегодня воскресенье- европейцы гуляют и отдыхают. Они мало получают инфы о войне в Украине
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13.03.2022 18:52 Ответить
Нелюди.
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13.03.2022 18:53 Ответить
Не звіри а ********
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13.03.2022 18:55 Ответить
Якщо після таких новин, після стількох вбитих і понівечених наших дітей, мирних і військових українців вам будуть говорити "альтернативи мирному договору з россією не має" - бийте його будь-якими підручними засобами. Бийте до крові, а може і далі.
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13.03.2022 18:51 Ответить
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13.03.2022 18:51 Ответить
Цей хлопець вартує більше ніж 140 мільйонів в мордорі,низькій уклін тобі😔
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13.03.2022 18:52 Ответить
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13.03.2022 18:54 Ответить
Ну шо кацапня, для вас до цього все було максимально погано, а стало набагато гірше
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13.03.2022 18:58 Ответить
Кацапи повинні здохнути! Всі здохнути! Навіть через рік, два, три, десять кацапів треба знищувати!
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13.03.2022 19:00 Ответить
Царства Небесного! Герої не вмирають!
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13.03.2022 19:00 Ответить
Мертві сраму не імуть!!Вовіки слава герою!!
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13.03.2022 19:00 Ответить
Давайте больше кормите и поите кацапских пленных которые рассказывают что заблудились на учениях и никого не убивали а во всем виноват только путен
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13.03.2022 19:10 Ответить
І після цього я маю брати цих істот в полон?!!!
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13.03.2022 19:14 Ответить
Ещё есть желание брать этих уродов в плен?
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13.03.2022 19:14 Ответить
раССею однозначно надо расфоримировать как неудавшийся социально-исторический эксперимент...
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13.03.2022 19:19 Ответить
Більше того - він буде з крилами.
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13.03.2022 19:20 Ответить
*****, какие ж ********.......
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13.03.2022 20:16 Ответить
У кого то еще есть иллюзии про учения??????????? Царствие Небесное тебе, Воин!
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13.03.2022 20:31 Ответить
Слава Герою! Помстимось за тебе братику! Тримати стрій, у полон рашистів не брати!
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13.03.2022 21:03 Ответить
 
 