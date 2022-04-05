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Пограничники сбили вражеский беспилотник в Донецкой области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Пограничники Государственной пограничной службы Украины сбили вражеский беспилотник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Сегодня в Донецкой области военнослужащие Краматорского отряда сбили российский БпЛА. Вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку. Украинцы непобедимы! Героям Слава", - говорится в сообщении.
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Станислав Полторадня ce616d41
показать весь комментарий05.04.2022 17:41 Ответить Мне нравится 0
Недо Перепил 66a4ee92
показать весь комментарий05.04.2022 21:07 Ответить Мне нравится 0
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