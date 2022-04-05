РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7686 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
7 019 2
армия РФ (15471) беспилотник (2123) война (47303) Госпогранслужба (5430) Донецкая область (7178)

Пограничники сбили вражеский беспилотник в Донецкой области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Пограничники Государственной пограничной службы Украины сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня в Донецкой области военнослужащие Краматорского отряда сбили российский БпЛА. Вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку. Украинцы непобедимы! Героям Слава", - говорится в сообщении.

Пограничники сбили вражеский беспилотник в Донецкой области 01
Пограничники сбили вражеский беспилотник в Донецкой области 02
Пограничники сбили вражеский беспилотник в Донецкой области 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Полтавщине обнаружили очередной вражеский беспилотник стоимостью свыше $80 тыс.. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сгорел нах.Даже запчастей никаких не взять
показать весь комментарий
05.04.2022 17:41 Ответить
Осліпли андрофаги на едно око, і то добре.
показать весь комментарий
05.04.2022 21:07 Ответить
 
 