Пограничники сбили вражеский беспилотник в Донецкой области. ФОТО

Пограничники Государственной пограничной службы Украины сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня в Донецкой области военнослужащие Краматорского отряда сбили российский БпЛА. Вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку. Украинцы непобедимы! Героям Слава", - говорится в сообщении.







Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Полтавщине обнаружили очередной вражеский беспилотник стоимостью свыше $80 тыс.. ФОТО