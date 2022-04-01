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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Полтавщине обнаружили очередной вражеский беспилотник стоимостью свыше $80 тыс.. ФОТО

Данные о вражеском беспилотнике-разведчике местный житель сообщил СБУ и Нацполиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют в СБУ.

На Полтавщине обнаружили очередной вражеский беспилотник стоимостью свыше $80 тыс. 01
На Полтавщине обнаружили очередной вражеский беспилотник стоимостью свыше $80 тыс. 02
На Полтавщине обнаружили очередной вражеский беспилотник стоимостью свыше $80 тыс. 03

Как отмечают в Службе безопасности Украины, речь идет о БПЛА "Орлан-10", который используется для разведки и корректировки огня артиллерии. Стоит этот находящийся на вооружении РФ беспилотник более $80 тыс.

"Орлан-10" оснащены видеокамерами с углом обзора 360 градусов, могут улетать на 120 км от пункта управления, а в автономном режиме – на 600 км. Время возможного пребывания в воздухе указанного БПЛА – 18 часов. Поэтому эта "птичка" будет приобщена, как очередное доказательство уголовного дела о нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, с начала войны украинские защитники уже уничтожили 85 вражеских беспилотников.

"Интересно, а использование скотча для крепления деталей россияне запатентовали? Это секретное ноу-хау?", - иронически подчеркнули в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский самолет и беспилотник уничтожены в Харьковской области, - Воздушное командование "Схід"

беспилотник (3541) СБУ (19855) Полтавская область (1144)


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Топ комментарии
+32
Країни заходу повинні заборонити експорт скочу у РФ, їх вся техніка розвалиться...
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01.04.2022 18:57
+30
Наші розбили відділення БПЛА армії рф.
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01.04.2022 19:01
+19
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01.04.2022 19:04
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Правила форума Совет форумчан
в любой профессии буквально
от сталевара до врача
есть то что крепится посредством
скотча
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01.04.2022 18:56 Ответить
Там скочу на $79,80, а все решта
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01.04.2022 19:00 Ответить
"нанотехнології" кацапські, в них навіть дірку в космічному модулі жуйкою заклеєєть.
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01.04.2022 19:15 Ответить
"Ничто не вечно. Кроме того, что перемотано синей изолентой"
© Гаутама Будда
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01.04.2022 19:36 Ответить
Сталєвара?
Звідки ти таке взялося?
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01.04.2022 19:53 Ответить
А що він поганого? зробив або сказав, що ти йому хамиш
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01.04.2022 20:42 Ответить
Ватне лайно викривається за парою слів.
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01.04.2022 21:16 Ответить
А ті 14 чоловік, що поставили йому лайки, хто вони
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01.04.2022 21:24 Ответить
Підписуєшся на коменти конкретного ніка, читаєш його "творчість", аналізуєш слова, стиль, сенс, робиш висновки.
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01.04.2022 21:27 Ответить
Це провокатор, підступний та завуальований. Він тут для срачу під час війни між українцями, ніби нам її ззовні недостатньо.
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01.04.2022 21:32 Ответить
Країни заходу повинні заборонити експорт скочу у РФ, їх вся техніка розвалиться...
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01.04.2022 18:57 Ответить
В росиянии срепа это синяя изолент
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01.04.2022 19:24 Ответить
теперка після Рудого лісу ця синя ізолента ще й світиться!
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01.04.2022 19:37 Ответить
Покопайтесь, там и якута могли примотать по запарке.
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01.04.2022 18:57 Ответить
а в чем нарушение обычаев войны?
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01.04.2022 18:59 Ответить
гівном ніззя закидувать супротивника, Женевська конвенція!
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01.04.2022 19:03 Ответить
Там скотча на 79,99 тис $та моторчик з китайської бензопили .
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01.04.2022 19:00 Ответить
та не, моторчик там как раз японский - SAITO.
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01.04.2022 19:12 Ответить
Наші розбили відділення БПЛА армії рф.
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01.04.2022 19:01 Ответить
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01.04.2022 19:01 Ответить
Може, тому й впав? Оператор в кобзонарії, а пташка демонструє "отрицатєльньій взльот"...
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01.04.2022 19:41 Ответить
росія по нам 1000 ракет випустила, а ми по ним 1? ще треба 999!

випускати по нима ракети і хай підраховують збитки! якщо для нас гроші на відновлення виділять з заморожених рахунків росії, то в росії грошей на відновлення не буде.

і хай тоді думають, вигідна ця війна для них чи ні.
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01.04.2022 19:02 Ответить
наши упали на мороз. тоесть мы белгородскую базу не бомбили. настамнет.
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01.04.2022 19:05 Ответить
после будапештского меморандума то? капиталисты? рили? неужто кацапов выгнали из оон? или там у них проснулась совесть? или еще что случилось после бомбежек городов мародерств издевательств и массовых убийств? 90% скажут типа разбирайтесь с кацапами сами. может чисто минимально дадут кредитов на которые кто-то себе построит очередную халупу в Италии\Израиле\Франции и т.п., потому как кацапы кацапами, а украинские гниды останутся\вернутся.
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01.04.2022 19:15 Ответить
У нас немає ракет, з радіусом, більшим 120 км.. Всі віддали Россії, браття ж нам...(((
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01.04.2022 19:53 Ответить
был лапа стал без лапа и вообще мало что от него осталось
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01.04.2022 19:03 Ответить
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01.04.2022 19:04 Ответить
а да рюкзак для сбора рузге био мусора
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01.04.2022 19:04 Ответить
https://varta1.com.ua/news/u-belgorodi-znovu-prolunav-vibuh_343775.html У Белгороді знову пролунав вибух

Також люди викладають знімки, де зображений нібито слід від ракети.

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01.04.2022 19:05 Ответить
та не, эта молния.
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01.04.2022 19:14 Ответить
ага, грім серед зими!
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01.04.2022 19:22 Ответить
такие молнии бывают в марте.
https://twitter.com/i/status/1509767106094673930
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01.04.2022 20:08 Ответить
Опять кто-то курит в нужном месте
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01.04.2022 19:47 Ответить
Так это след от пуска ракеты, это не падение ракеты
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01.04.2022 21:45 Ответить
может лучше дать кому отремонтировать\переделать управление чем оно грудой цветного металла в сбу пропадет?
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01.04.2022 19:06 Ответить
орлан 10й это бла позапрошлого поколения начала 90х годов вот не помню его название в Цахале
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01.04.2022 19:09 Ответить
детает-снимает - и ок. дать в школу институт пусть отремонтируют. если кацапы ими пользуются - поставки еще будут, так что стоило бы знать что оно как и где. у нас вряд ли каждому подразделению\теробороне беспилотник дадут, а так хоть что то. да и кацапам лишнюю ракету тратить.
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01.04.2022 19:21 Ответить
так там наземный комплекс стоит как раз 70к
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01.04.2022 19:23 Ответить
Вы путаете с росийским "Форпостом".
"Орлан" - это разработка компании «Специальный технологический центр» (СТЦ) г. Санкт-Петербург. А вот "форпост" - это потомок израильского «Searcher Mk II» от компании Israel Aerospace Industries.
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01.04.2022 19:44 Ответить
Тож цю "пташку" буде долучено, як черговий доказ до кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни" А какой закон нарушают беспилотники ?
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01.04.2022 19:06 Ответить
обстрелы мирного населения кассетными боеприпасами
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01.04.2022 19:10 Ответить
стомився і впав.
кацапня інколи, коли стомлюється, і танками самозатоплюється, намагаючись ними перетнути вербовий міст для селян до сільпо.
хз шо в тих кацзвірят під каскою крім челюстей.
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01.04.2022 19:22 Ответить
Летит Байрактар, видит внизу лежит
подбитый Орлан.
- Ти хто?
- Орлан!
- А чого такий маленький?
- Балею((...
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01.04.2022 19:27 Ответить
Патамушта тяжелєє воздуха?
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01.04.2022 19:27 Ответить
Це коштує 80 тисяч долларів?
А я думав, що це я такий собі майстер...
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01.04.2022 21:30 Ответить
 
 