На Полтавщине обнаружили очередной вражеский беспилотник стоимостью свыше $80 тыс.. ФОТО
Данные о вражеском беспилотнике-разведчике местный житель сообщил СБУ и Нацполиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют в СБУ.
Как отмечают в Службе безопасности Украины, речь идет о БПЛА "Орлан-10", который используется для разведки и корректировки огня артиллерии. Стоит этот находящийся на вооружении РФ беспилотник более $80 тыс.
"Орлан-10" оснащены видеокамерами с углом обзора 360 градусов, могут улетать на 120 км от пункта управления, а в автономном режиме – на 600 км. Время возможного пребывания в воздухе указанного БПЛА – 18 часов. Поэтому эта "птичка" будет приобщена, как очередное доказательство уголовного дела о нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.
По данным ВСУ, с начала войны украинские защитники уже уничтожили 85 вражеских беспилотников.
"Интересно, а использование скотча для крепления деталей россияне запатентовали? Это секретное ноу-хау?", - иронически подчеркнули в СБУ.
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от сталевара до врача
есть то что крепится посредством
скотча
© Гаутама Будда
Звідки ти таке взялося?
випускати по нима ракети і хай підраховують збитки! якщо для нас гроші на відновлення виділять з заморожених рахунків росії, то в росії грошей на відновлення не буде.
і хай тоді думають, вигідна ця війна для них чи ні.
Також люди викладають знімки, де зображений нібито слід від ракети.
https://twitter.com/i/status/1509767106094673930
ропадет? школуинститут пусть отремонтируют. если кацапы ими пользуются - поставки еще будут, так что стоило бы знать что оно как и где. у нас вряд ли каждому подразделению\теробороне беспилотник дадут, а так хоть что то. да и кацапам лишнюю ракету тратить.
"Орлан" - это разработка компании «Специальный технологический центр» (СТЦ) г. Санкт-Петербург. А вот "форпост" - это потомок израильского «Searcher Mk II» от компании Israel Aerospace Industries.
кацапня інколи, коли стомлюється, і танками самозатоплюється, намагаючись ними перетнути вербовий міст для селян до сільпо.
хз шо в тих кацзвірят під каскою крім челюстей.
подбитый Орлан.
- Ти хто?
- Орлан!
- А чого такий маленький?
- Балею((...
А я думав, що це я такий собі майстер...