На Полтавщине обнаружили очередной вражеский беспилотник стоимостью свыше $80 тыс.. ФОТО

Данные о вражеском беспилотнике-разведчике местный житель сообщил СБУ и Нацполиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют в СБУ.







Как отмечают в Службе безопасности Украины, речь идет о БПЛА "Орлан-10", который используется для разведки и корректировки огня артиллерии. Стоит этот находящийся на вооружении РФ беспилотник более $80 тыс.

"Орлан-10" оснащены видеокамерами с углом обзора 360 градусов, могут улетать на 120 км от пункта управления, а в автономном режиме – на 600 км. Время возможного пребывания в воздухе указанного БПЛА – 18 часов. Поэтому эта "птичка" будет приобщена, как очередное доказательство уголовного дела о нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, с начала войны украинские защитники уже уничтожили 85 вражеских беспилотников.

"Интересно, а использование скотча для крепления деталей россияне запатентовали? Это секретное ноу-хау?", - иронически подчеркнули в СБУ.

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