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Новости Война
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Вражеский самолет и беспилотник уничтожены в Харьковской области, - Воздушное командование "Схід"

літак

В Харьковской области уничтожен вражеский беспилотник и самолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Схід".

"На Харьковщине традиционно горячо. Утром рашисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет Воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украинские силы 27 марта уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 беспилотника и 2 крылатых ракеты рашистов, - Воздушные Силы

армия РФ (19115) беспилотник (3559) самолет (3589) Харьковщина (5577) Свириденко Юлия (125)


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Топ комментарии
+26
молодцы, хороший русский самолет - тот, который красиво горит в поле...
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28.03.2022 17:50
+20
Гарна новина.Не зупиняйтесь...
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28.03.2022 17:50
+8
Помойка перейдет на дерижабли. Гражански флот кирдык а военный ЗСУ уже кончает.
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28.03.2022 17:52
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молодцы, хороший русский самолет - тот, который красиво горит в поле...
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28.03.2022 17:50 Ответить
Горящий в воздухе, он тоже эффектно смотрится.
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28.03.2022 18:00 Ответить
Горящий в воздухе, он тоже неплохо смотрится.
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28.03.2022 18:02 Ответить
Гарна новина.Не зупиняйтесь...
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28.03.2022 17:50 Ответить
Winds of Change -Scorpions for Ukraine 2022

https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s

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28.03.2022 17:51 Ответить
Дякую, Друже. З таким задоволенням послухав..... в котрий раз, проте для України... аж сльоза навернулася
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28.03.2022 20:37 Ответить
Помойка перейдет на дерижабли. Гражански флот кирдык а военный ЗСУ уже кончает.
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28.03.2022 17:52 Ответить
Хлопці , Ви Герої і молодці 👍🏼✊💪
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28.03.2022 17:53 Ответить
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28.03.2022 17:56 Ответить
У них уже нехватка самолетов. Пытались выклянчить у армян Су-30, а те им хер, не продали.
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28.03.2022 17:58 Ответить
Звичайно що у них немає боєздатних 1300. Це все на папері, головне не літаки а кількість пілотів.
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28.03.2022 18:20 Ответить
ты Во-Во читай здесь но не сильно трынди - пойдёшь вслед Саратову...
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28.03.2022 20:49 Ответить
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28.03.2022 18:01 Ответить
армянам только пока не рассказывайте
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28.03.2022 18:03 Ответить
армянам шо сказывай шо не рассказывай - едино
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28.03.2022 18:16 Ответить
от не скажи! Уже кто-то пустил их к интернету - уже отказываются лететь, Говорят - а то даже для музея авиации Армении самолёта не останется.
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28.03.2022 18:32 Ответить
"Горишь, бубновый!!" (с). Молодцы, мужики.
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28.03.2022 18:55 Ответить
 
 