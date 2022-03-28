Вражеский самолет и беспилотник уничтожены в Харьковской области, - Воздушное командование "Схід"
В Харьковской области уничтожен вражеский беспилотник и самолет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Схід".
"На Харьковщине традиционно горячо. Утром рашисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет Воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет!", - говорится в сообщении.
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