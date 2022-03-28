УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8263 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 338 19

Ворожий літак та безпілотник знищено на Харківщині, - Повітряне командування "Схід"

літак

На Харківщині знищено ворожий безпілотник та літак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".

"На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські сили знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотники та 2 крилаті ракети рашистів за 27 березня, - Повітряні Сили

Автор: 

армія рф (17264) безпілотник (4121) літак (2900) Харківщина (6054) Свириденко (312)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
молодцы, хороший русский самолет - тот, который красиво горит в поле...
показати весь коментар
28.03.2022 17:50
+20
Гарна новина.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
28.03.2022 17:50
+8
Помойка перейдет на дерижабли. Гражански флот кирдык а военный ЗСУ уже кончает.
показати весь коментар
28.03.2022 17:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодцы, хороший русский самолет - тот, который красиво горит в поле...
показати весь коментар
28.03.2022 17:50 Відповісти
Горящий в воздухе, он тоже эффектно смотрится.
показати весь коментар
28.03.2022 18:00 Відповісти
Горящий в воздухе, он тоже неплохо смотрится.
показати весь коментар
28.03.2022 18:02 Відповісти
Гарна новина.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
28.03.2022 17:50 Відповісти
Winds of Change -Scorpions for Ukraine 2022

https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s

показати весь коментар
28.03.2022 17:51 Відповісти
Дякую, Друже. З таким задоволенням послухав..... в котрий раз, проте для України... аж сльоза навернулася
показати весь коментар
28.03.2022 20:37 Відповісти
Помойка перейдет на дерижабли. Гражански флот кирдык а военный ЗСУ уже кончает.
показати весь коментар
28.03.2022 17:52 Відповісти
Хлопці , Ви Герої і молодці 👍🏼✊💪
показати весь коментар
28.03.2022 17:53 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 17:56 Відповісти
У них уже нехватка самолетов. Пытались выклянчить у армян Су-30, а те им хер, не продали.
показати весь коментар
28.03.2022 17:58 Відповісти
Звичайно що у них немає боєздатних 1300. Це все на папері, головне не літаки а кількість пілотів.
показати весь коментар
28.03.2022 18:20 Відповісти
ты Во-Во читай здесь но не сильно трынди - пойдёшь вслед Саратову...
показати весь коментар
28.03.2022 20:49 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 18:01 Відповісти
армянам только пока не рассказывайте
показати весь коментар
28.03.2022 18:03 Відповісти
армянам шо сказывай шо не рассказывай - едино
показати весь коментар
28.03.2022 18:16 Відповісти
от не скажи! Уже кто-то пустил их к интернету - уже отказываются лететь, Говорят - а то даже для музея авиации Армении самолёта не останется.
показати весь коментар
28.03.2022 18:32 Відповісти
"Горишь, бубновый!!" (с). Молодцы, мужики.
показати весь коментар
28.03.2022 18:55 Відповісти
 
 