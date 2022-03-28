Ворожий літак та безпілотник знищено на Харківщині, - Повітряне командування "Схід"

На Харківщині знищено ворожий безпілотник та літак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".

"На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак!", - йдеться у повідомленні.

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