На Полтавщині впав ворожий безпілотник "Орлан-10". ФОТО
Дані про ворожий безпілотник-розвідник місцевий мешканець повідомив СБУ та Нацполіції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
Як зазначають у Службі безпеки України, йдеться про БпЛА "Орлан-10", який використовується для ведення розвідки та корегування вогню артилерії. Коштує цей безпілотник, що перебуває на озброєнні РФ, більше ніж $80 тис.
"Орлан-10" оснащені відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, можуть відлітати на 120 км від пункту управління, а в автономному режимі - аж на 600 км. Час можливого перебування у повітрі зазначеного БпЛА - 18 годин. Тож цю "пташку" буде долучено, як черговий доказ до кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни", - йдеться у дописі.
За даними ЗСУ, з початку війни українські захисники вже знищили 85 ворожих безпілотників.
"Цікаво, а використання скотчу для кріплення деталей росіяни запатентували? Чи це секретне ноу-хау?", - іронічно підкреслили у СБУ.
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от сталевара до врача
есть то что крепится посредством
скотча
© Гаутама Будда
Звідки ти таке взялося?
випускати по нима ракети і хай підраховують збитки! якщо для нас гроші на відновлення виділять з заморожених рахунків росії, то в росії грошей на відновлення не буде.
і хай тоді думають, вигідна ця війна для них чи ні.
Також люди викладають знімки, де зображений нібито слід від ракети.
https://twitter.com/i/status/1509767106094673930
ропадет? школуинститут пусть отремонтируют. если кацапы ими пользуются - поставки еще будут, так что стоило бы знать что оно как и где. у нас вряд ли каждому подразделению\теробороне беспилотник дадут, а так хоть что то. да и кацапам лишнюю ракету тратить.
"Орлан" - это разработка компании «Специальный технологический центр» (СТЦ) г. Санкт-Петербург. А вот "форпост" - это потомок израильского «Searcher Mk II» от компании Israel Aerospace Industries.
кацапня інколи, коли стомлюється, і танками самозатоплюється, намагаючись ними перетнути вербовий міст для селян до сільпо.
хз шо в тих кацзвірят під каскою крім челюстей.
подбитый Орлан.
- Ти хто?
- Орлан!
- А чого такий маленький?
- Балею((...
А я думав, що це я такий собі майстер...