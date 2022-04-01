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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Полтавщині впав ворожий безпілотник "Орлан-10". ФОТО

Дані про ворожий безпілотник-розвідник місцевий мешканець повідомив СБУ та Нацполіції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

На Полтавщині впав ворожий безпілотник Орлан-10 01
На Полтавщині впав ворожий безпілотник Орлан-10 02
На Полтавщині впав ворожий безпілотник Орлан-10 03

Як зазначають у Службі безпеки України, йдеться про БпЛА "Орлан-10", який використовується для ведення розвідки та корегування вогню артилерії. Коштує цей безпілотник, що перебуває на озброєнні РФ, більше ніж $80 тис.

"Орлан-10" оснащені відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, можуть відлітати на 120 км від пункту управління, а в автономному режимі - аж на 600 км. Час можливого перебування у повітрі зазначеного БпЛА - 18 годин. Тож цю "пташку" буде долучено, як черговий доказ до кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни", - йдеться у дописі.

За даними ЗСУ, з початку війни українські захисники вже знищили 85 ворожих безпілотників.

"Цікаво, а використання скотчу для кріплення деталей росіяни запатентували? Чи це секретне ноу-хау?", - іронічно підкреслили у СБУ.

Також читайте: Агента ворожих спецслужб затримано на Львівщині, - ОВА

безпілотник (4105) СБУ (12780) Полтавська область (1100)


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Топ коментарі
+32
Країни заходу повинні заборонити експорт скочу у РФ, їх вся техніка розвалиться...
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01.04.2022 18:57
+30
Наші розбили відділення БПЛА армії рф.
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01.04.2022 19:01
+19
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01.04.2022 19:04
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в любой профессии буквально
от сталевара до врача
есть то что крепится посредством
скотча
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01.04.2022 18:56 Відповісти
Там скочу на $79,80, а все решта
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01.04.2022 19:00 Відповісти
"нанотехнології" кацапські, в них навіть дірку в космічному модулі жуйкою заклеєєть.
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01.04.2022 19:15 Відповісти
"Ничто не вечно. Кроме того, что перемотано синей изолентой"
© Гаутама Будда
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01.04.2022 19:36 Відповісти
Сталєвара?
Звідки ти таке взялося?
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01.04.2022 19:53 Відповісти
А що він поганого? зробив або сказав, що ти йому хамиш
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01.04.2022 20:42 Відповісти
Ватне лайно викривається за парою слів.
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01.04.2022 21:16 Відповісти
А ті 14 чоловік, що поставили йому лайки, хто вони
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01.04.2022 21:24 Відповісти
Підписуєшся на коменти конкретного ніка, читаєш його "творчість", аналізуєш слова, стиль, сенс, робиш висновки.
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01.04.2022 21:27 Відповісти
Це провокатор, підступний та завуальований. Він тут для срачу під час війни між українцями, ніби нам її ззовні недостатньо.
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01.04.2022 21:32 Відповісти
Країни заходу повинні заборонити експорт скочу у РФ, їх вся техніка розвалиться...
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01.04.2022 18:57 Відповісти
В росиянии срепа это синяя изолент
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01.04.2022 19:24 Відповісти
теперка після Рудого лісу ця синя ізолента ще й світиться!
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01.04.2022 19:37 Відповісти
Покопайтесь, там и якута могли примотать по запарке.
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01.04.2022 18:57 Відповісти
а в чем нарушение обычаев войны?
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01.04.2022 18:59 Відповісти
гівном ніззя закидувать супротивника, Женевська конвенція!
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01.04.2022 19:03 Відповісти
Там скотча на 79,99 тис $та моторчик з китайської бензопили .
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01.04.2022 19:00 Відповісти
та не, моторчик там как раз японский - SAITO.
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01.04.2022 19:12 Відповісти
Наші розбили відділення БПЛА армії рф.
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01.04.2022 19:01 Відповісти
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01.04.2022 19:01 Відповісти
Може, тому й впав? Оператор в кобзонарії, а пташка демонструє "отрицатєльньій взльот"...
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01.04.2022 19:41 Відповісти
росія по нам 1000 ракет випустила, а ми по ним 1? ще треба 999!

випускати по нима ракети і хай підраховують збитки! якщо для нас гроші на відновлення виділять з заморожених рахунків росії, то в росії грошей на відновлення не буде.

і хай тоді думають, вигідна ця війна для них чи ні.
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01.04.2022 19:02 Відповісти
наши упали на мороз. тоесть мы белгородскую базу не бомбили. настамнет.
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01.04.2022 19:05 Відповісти
после будапештского меморандума то? капиталисты? рили? неужто кацапов выгнали из оон? или там у них проснулась совесть? или еще что случилось после бомбежек городов мародерств издевательств и массовых убийств? 90% скажут типа разбирайтесь с кацапами сами. может чисто минимально дадут кредитов на которые кто-то себе построит очередную халупу в Италии\Израиле\Франции и т.п., потому как кацапы кацапами, а украинские гниды останутся\вернутся.
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01.04.2022 19:15 Відповісти
У нас немає ракет, з радіусом, більшим 120 км.. Всі віддали Россії, браття ж нам...(((
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01.04.2022 19:53 Відповісти
был лапа стал без лапа и вообще мало что от него осталось
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01.04.2022 19:03 Відповісти
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01.04.2022 19:04 Відповісти
а да рюкзак для сбора рузге био мусора
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01.04.2022 19:04 Відповісти
https://varta1.com.ua/news/u-belgorodi-znovu-prolunav-vibuh_343775.html У Белгороді знову пролунав вибух

Також люди викладають знімки, де зображений нібито слід від ракети.

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01.04.2022 19:05 Відповісти
та не, эта молния.
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01.04.2022 19:14 Відповісти
ага, грім серед зими!
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01.04.2022 19:22 Відповісти
такие молнии бывают в марте.
https://twitter.com/i/status/1509767106094673930
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01.04.2022 20:08 Відповісти
Опять кто-то курит в нужном месте
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01.04.2022 19:47 Відповісти
Так это след от пуска ракеты, это не падение ракеты
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01.04.2022 21:45 Відповісти
может лучше дать кому отремонтировать\переделать управление чем оно грудой цветного металла в сбу пропадет?
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01.04.2022 19:06 Відповісти
орлан 10й это бла позапрошлого поколения начала 90х годов вот не помню его название в Цахале
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01.04.2022 19:09 Відповісти
детает-снимает - и ок. дать в школу институт пусть отремонтируют. если кацапы ими пользуются - поставки еще будут, так что стоило бы знать что оно как и где. у нас вряд ли каждому подразделению\теробороне беспилотник дадут, а так хоть что то. да и кацапам лишнюю ракету тратить.
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01.04.2022 19:21 Відповісти
так там наземный комплекс стоит как раз 70к
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01.04.2022 19:23 Відповісти
Вы путаете с росийским "Форпостом".
"Орлан" - это разработка компании «Специальный технологический центр» (СТЦ) г. Санкт-Петербург. А вот "форпост" - это потомок израильского «Searcher Mk II» от компании Israel Aerospace Industries.
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01.04.2022 19:44 Відповісти
Тож цю "пташку" буде долучено, як черговий доказ до кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни" А какой закон нарушают беспилотники ?
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01.04.2022 19:06 Відповісти
обстрелы мирного населения кассетными боеприпасами
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01.04.2022 19:10 Відповісти
стомився і впав.
кацапня інколи, коли стомлюється, і танками самозатоплюється, намагаючись ними перетнути вербовий міст для селян до сільпо.
хз шо в тих кацзвірят під каскою крім челюстей.
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01.04.2022 19:22 Відповісти
Летит Байрактар, видит внизу лежит
подбитый Орлан.
- Ти хто?
- Орлан!
- А чого такий маленький?
- Балею((...
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01.04.2022 19:27 Відповісти
Патамушта тяжелєє воздуха?
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01.04.2022 19:27 Відповісти
Це коштує 80 тисяч долларів?
А я думав, що це я такий собі майстер...
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01.04.2022 21:30 Відповісти
 
 