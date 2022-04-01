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Агента ворожих спецслужб затримано на Львівщині, - ОВА

наручники,женщина

Ще одного зрадника затримали контррозвідники та слідчі СБУ Львівщини. Ворогові не вдалося отримати важливої розвідінформації.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Отож, за його словами, у Львові викрили агента ворожих спецслужб, який проводив розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.

"Раніше чоловік проживав на тимчасово окупованій території України. Там його завербували. Приїхав у Львів із завданням – провести розвідку на заході України. Спецпризначенці СБУ спрацювали оперативно. Агенту агресора уже повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 (державна зрада) ККУ. Закликаю вас, якщо бачите підозрілих людей чи автівки, повідомляйте про це в поліцію", - повідомив Козицький.

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Автор: 

Львів (3066) СБУ (12780) шпигунство (986) Козицький Максим (126) диверсія (346) Львівська область (2419)


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І знову не арахіс чи дєрьмак.
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01.04.2022 17:21 Відповісти
баканова??
чи Шифера??
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01.04.2022 17:33 Відповісти
Десь хрестик намалював?
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01.04.2022 18:05 Відповісти
На касапії намалювало хреста *****

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01.04.2022 19:33 Відповісти
 
 