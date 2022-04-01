Агента ворожих спецслужб затримано на Львівщині, - ОВА

Ще одного зрадника затримали контррозвідники та слідчі СБУ Львівщини. Ворогові не вдалося отримати важливої розвідінформації.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Отож, за його словами, у Львові викрили агента ворожих спецслужб, який проводив розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.

"Раніше чоловік проживав на тимчасово окупованій території України. Там його завербували. Приїхав у Львів із завданням – провести розвідку на заході України. Спецпризначенці СБУ спрацювали оперативно. Агенту агресора уже повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 (державна зрада) ККУ. Закликаю вас, якщо бачите підозрілих людей чи автівки, повідомляйте про це в поліцію", - повідомив Козицький.

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