Агент вражеских спецслужб задержан во Львовской области, - ОВА

Еще один предатель был задержан контрразведчиками и следователями СБУ Львовщины. Врагу не удалось получить важной развединформации.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во Львове разоблачили агента вражеских спецслужб, который проводил разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства.

"Раньше мужчина проживал на временно оккупированной территории Украины. Там его завербовали. Приехал во Львов с заданием – провести разведку на западе Украины. Спецназначенцы СБУ сработали оперативно. Агенту агрессора уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 (государственное предательство) УКУ. Призываю вас , если видите подозрительных людей или автомобили, сообщайте об этом в полицию", - сообщил Козицкий.

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