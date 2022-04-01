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Новости Война
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Агент вражеских спецслужб задержан во Львовской области, - ОВА

наручники,женщина

Еще один предатель был задержан контрразведчиками и следователями СБУ Львовщины. Врагу не удалось получить важной развединформации.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во Львове разоблачили агента вражеских спецслужб, который проводил разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства.

"Раньше мужчина проживал на временно оккупированной территории Украины. Там его завербовали. Приехал во Львов с заданием – провести разведку на западе Украины. Спецназначенцы СБУ сработали оперативно. Агенту агрессора уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 (государственное предательство) УКУ. Призываю вас , если видите подозрительных людей или автомобили, сообщайте об этом в полицию", - сообщил Козицкий.

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Львов (4580) СБУ (19853) шпионаж (1379) Козицкий Максим (98) диверсия (295) Львовская область (2895)


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І знову не арахіс чи дєрьмак.
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01.04.2022 17:21 Ответить
баканова??
чи Шифера??
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01.04.2022 17:33 Ответить
Десь хрестик намалював?
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01.04.2022 18:05 Ответить
На касапії намалювало хреста *****

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01.04.2022 19:33 Ответить
 
 