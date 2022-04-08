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Подполковник Безлюдько изменил Украине в Крыму в 2014 году, и был уничтожен в Украине в 2022 году. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Предателя Украины подполковника Безлюдского Андрея ликвидировали в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANTI-ОКУПАНТ.

"НШ - заместителя командира 70 гвардейского мотострелкового полка в/ч 71718 (г. Шали, Чечня) подполковника Безлюдского Андрея отправили в Крым для выполнения "учебно-боевых" задач. Предатель родом из г. Черкассы и еще в 14 году перешел на сторону оккупанта. Теперь его предали новые хозяева", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан вражеский корректировщик в Запорожской области

Подполковник Безлюдько изменил Украине в Крыму в 2014 году, и был уничтожен в Украине в 2022 году 01
Подполковник Безлюдько изменил Украине в Крыму в 2014 году, и был уничтожен в Украине в 2022 году 02
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Топ комментарии
+37
Собаці - собача смерть.
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08.04.2022 11:32
+33
Земля йому стікловатою.
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08.04.2022 11:32
+31
. .
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08.04.2022 11:39
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"Это не наши..."! И всем твоим родственникам доброго здоровья...
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08.04.2022 11:31 Ответить
Земля йому стікловатою.
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08.04.2022 11:32 Ответить
Собаці - собача смерть.
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08.04.2022 11:32 Ответить
Не обижайте собачек и не сравнивайте с етим дерьмом
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08.04.2022 11:39 Ответить
Сейчас не время начинать псиносрач.
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08.04.2022 11:45 Ответить
Тем кто так говорит о собаках, того же самого!
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08.04.2022 15:32 Ответить
Все таки куля нашла ублюдька.
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08.04.2022 11:32 Ответить
а може осколок... булоб краще, щоб наші бійці його спіймали... і зрадник від переляку здох.
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08.04.2022 11:39 Ответить
Фамілія підходить
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08.04.2022 11:32 Ответить
Главный подлом таким ***** в том, что они думали, что предадут Украину и тихо мирно будут стричь рублики в раше. А тут война и ты в роли мяса
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08.04.2022 11:34 Ответить
теперь он - подполовник...
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08.04.2022 11:34 Ответить
Ще один вернулся в родную гавань
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08.04.2022 11:36 Ответить
І його виводок ще й компенсацію не отримає. Бо він в Криму на " учениях"
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08.04.2022 11:36 Ответить
Вселенський закон бумерангу діє, хоч не всі в нього вірять , але він діє і без віри. Жирік здох, Путін здохне, всі сепари здохнуть,всі ненависники до України здохнуть, Соловйов в Кисельов з Сабєєвою здохнуть, всі хто готував цю агресію здохнуть,ті що вбивали в українських прикордонних містах здохнуть, всі що були за руський мир постраждають бо така воля Божа.
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08.04.2022 11:37 Ответить
Собаке собачья смерть
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08.04.2022 11:37 Ответить
Земля бетоном и битым стеклом выродку
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08.04.2022 11:38 Ответить
Це не просто якийсь кримчанин, а гнида з самого центру України.
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08.04.2022 11:38 Ответить
Фамілія говорить сама за себе 😠
Земля бетоном , падлюці безлюдькуватому !
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08.04.2022 11:39 Ответить
. .
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08.04.2022 11:39 Ответить
І таки здох
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08.04.2022 11:43 Ответить
надеюсь скальп для музея сняли ?
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08.04.2022 11:39 Ответить
Карма, она всех их найдёт
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08.04.2022 11:41 Ответить
Нужно что то делать с крымским каналом. Уже на крыму в соцсетях раскручивают благодарность и победу ***** за то что пустил воду в крым
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08.04.2022 11:41 Ответить
На материковой Украине знаете сколько ещё любителей *****?
И даже после стольких смертей процесс переосмысления идёт туго
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08.04.2022 12:02 Ответить
Чудово, просто починаєш вірити в справедливість!
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08.04.2022 11:42 Ответить
Такое чувство, как вроде наконец-то кто то воду воду слил в общественной параше...
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08.04.2022 11:43 Ответить
Был на учениях. Получил аттестат.
Хоронить надо под шансон-музон:

Аттестат в крови, по бокам гробы
А меня несут - без руки, ноги.......
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08.04.2022 11:44 Ответить
Ти був" безлюдько",ти ним і залишився!
На концерт до Кобзона.....курва
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08.04.2022 11:47 Ответить
Здох підор. Туди йому й дорога... Плюю йому в слід.
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08.04.2022 11:49 Ответить
Безлюдько, в сенсі нічого людського.
Туди йому й дорога.
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08.04.2022 11:53 Ответить
***** утилизирует предателей впервую очередь
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08.04.2022 12:04 Ответить
Мля! Ще й з Черкас - козацького краю! Земля бетоном тобі виродок!
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08.04.2022 12:12 Ответить
У нас іще зрадники є. Татаров, Єрмак, Демченко. Буданови всякі, Баканови, Подоляки.
Чому б до них не придивитися.
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08.04.2022 12:17 Ответить
КАРМА!
Борик, вонючка СРУская, надеюсь, что КАРАМА И тебя с твоим ********* настигнет.
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08.04.2022 12:17 Ответить
Тваюжмаааа..! Цєлого майора - на куски....От ето дааааа!
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08.04.2022 12:18 Ответить
Здох єфім, й х_й з ним...
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08.04.2022 12:23 Ответить
Безлюдько - нелюдь...
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08.04.2022 13:25 Ответить
Дак воно здохло чи ні? Бо на іншому ресурсі про цю тварюку просто написали, що є такий командир манкурт...
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08.04.2022 13:42 Ответить
Ублюдько он и в африке ублюдько!
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08.04.2022 15:33 Ответить
 
 