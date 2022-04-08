Задержан вражеский корректировщик в Запорожской области
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В Запорожской области силовики задержали мужчину, который корректировал вражескую артиллерию и собирал данные о перемещении украинских военных.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Запорожской области.
"Сотрудники Управления задержали жителя одного из поселков в Запорожье, который корректировал вражескую артиллерию по позициям ВСУ. Также во исполнение задач российской разведки он собирал информацию о расположении и перемещении сил и средств ВСУ на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.
В настоящее время мужчине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ напоминает, что совершение преступления по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
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Віддайте його в Мансуровський батальйон!!!
І продукти лишаться, і одяг, і інформація
Бо зрадники України мають бути в українській землі, а не на ній.