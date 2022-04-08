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Задержан вражеский корректировщик в Запорожской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

В Запорожской области силовики задержали мужчину, который корректировал вражескую артиллерию и собирал данные о перемещении украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Запорожской области.

"Сотрудники Управления задержали жителя одного из поселков в Запорожье, который корректировал вражескую артиллерию по позициям ВСУ. Также во исполнение задач российской разведки он собирал информацию о расположении и перемещении сил и средств ВСУ на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ напоминает, что совершение преступления по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

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Топ комментарии
+22
Яке дов1чне!? Ще кормити його до смерт1. Пов1сити.
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08.04.2022 08:40
+14
Разорвать на части !
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08.04.2022 08:39
+12
Прив'язати скотчем до стовпа на військовому об'єкті !
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08.04.2022 08:41
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Разорвать на части !
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08.04.2022 08:39 Ответить
Навіщо. Ложку з діркою.. і під шконку.Там виховають.
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08.04.2022 08:42 Ответить
знов пересмажили москаля 🤣
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08.04.2022 08:49 Ответить
Це не гуманно. По вілюдношеннб до тих, хто рватиме. У них можуть виникнути негативнвюі відчуття, зокрема огида. Крашюще у якості слідчого експерименту прив'язати до стовпа у чистому ролі в навести кацапську артилерії на той стовп по його каналах зв' язку. Якщо не винен - буде жити.
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08.04.2022 08:54 Ответить
вшити йому датчика і обміняти ну це так з області фантастики, але...
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08.04.2022 10:02 Ответить
Яке дов1чне!? Ще кормити його до смерт1. Пов1сити.
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08.04.2022 08:40 Ответить
Прив'язати скотчем до стовпа на військовому об'єкті !
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08.04.2022 08:41 Ответить
гарне предложение
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08.04.2022 08:42 Ответить
Посадите этого ублюдка на бутылку и застрелите
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08.04.2022 08:45 Ответить
неа, бутику динамітом нафарширувати, посадити і підрвати
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08.04.2022 10:03 Ответить
на минное поле
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08.04.2022 08:48 Ответить
такі потвори гірше за загарбників- їх треба по законам військового часу без суда та слідства
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08.04.2022 08:48 Ответить
К точке у привязать. Нехай к работодателям летит, ******.
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08.04.2022 08:50 Ответить
Хорошая статья. Нормально приземлиться.
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08.04.2022 08:50 Ответить
Вткнути в сраку отой прилад наведення, прив'язати до дерева у чистому полі, як плівкою прикручували мародерів до стовпів, без штанів. І нехай чекає свою ракету.
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08.04.2022 08:51 Ответить
І що??? Будете його кормить, одягати, розпитувати???
Віддайте його в Мансуровський батальйон!!!
І продукти лишаться, і одяг, і інформація
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08.04.2022 09:02 Ответить
А Добкин ушел в монастырь, дьяконом в церковь московского сатаната . За саном решил спрятаться...
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08.04.2022 09:09 Ответить
І вже нікому підказати: "Давай по-новой, Миша! Всё - х...ня."
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08.04.2022 12:09 Ответить
Ну не стримує і не лякає цих покидьків ніякий термін ув"язнення, то може вже пора перейти на якісь дієвіші міри покарання - відрубування кінцівок, голови? Якось зупиняти це потрібно
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08.04.2022 09:11 Ответить
Новини такого типу мають бути з заголовком "Затримано, допитано і ліквідовано ворожого коригувальника".

Бо зрадники України мають бути в українській землі, а не на ній.
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08.04.2022 09:17 Ответить
таких нужно судить в короткие сроки и отправлять работать на разгребание разрушений
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08.04.2022 09:21 Ответить
Да нет, это для них слишком гуманное наказание, - расстрел, вот что надо применять в военное время. Подумайте сами, сколько из за этих тварей, гибнет людей, мирных, военных, а этому поддонку сохранить жизнь? Не кажется ли, что это выглядит совершенно глупо?!
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09.04.2022 22:29 Ответить
Чому ця **** при спробі втекти( після допиту )ще не ліквідована...???
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08.04.2022 09:53 Ответить
фото підора- щоб усі знали
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08.04.2022 10:06 Ответить
Какой может быть срок для такой мрази, военное же время, а в военное время, только лишь одно наказание должно быть - расстрел на месте, никакого суда и никакого следствия. Только лишь так можно искоренить этих поддонков. Так что, вдумайтесь в это и реализуйте в дело.
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09.04.2022 20:23 Ответить
 
 