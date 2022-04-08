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Затримано ворожого коригувальника на Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

На Запоріжжі силовики затримали чоловіка, який коригував ворожу артилерію та збирав дані про переміщення українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі СБУ в Запорізькій області,.

"Співробітники Управління затримали мешканця одного із селищ на Запоріжжі, який коригував ворожу артилерію по позиціях ЗСУ. Також, на виконання завдань російської розвідки, він збирав інформацію щодо розташування та переміщення сил та засобів ЗСУ на території Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіку оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ нагадує, що вчинення злочину за вказаною статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Яке дов1чне!? Ще кормити його до смерт1. Пов1сити.
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08.04.2022 08:40
+14
Разорвать на части !
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08.04.2022 08:39
+12
Прив'язати скотчем до стовпа на військовому об'єкті !
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08.04.2022 08:41
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Разорвать на части !
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08.04.2022 08:39 Відповісти
Навіщо. Ложку з діркою.. і під шконку.Там виховають.
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08.04.2022 08:42 Відповісти
знов пересмажили москаля 🤣
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08.04.2022 08:49 Відповісти
Це не гуманно. По вілюдношеннб до тих, хто рватиме. У них можуть виникнути негативнвюі відчуття, зокрема огида. Крашюще у якості слідчого експерименту прив'язати до стовпа у чистому ролі в навести кацапську артилерії на той стовп по його каналах зв' язку. Якщо не винен - буде жити.
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08.04.2022 08:54 Відповісти
вшити йому датчика і обміняти ну це так з області фантастики, але...
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08.04.2022 10:02 Відповісти
Яке дов1чне!? Ще кормити його до смерт1. Пов1сити.
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08.04.2022 08:40 Відповісти
Прив'язати скотчем до стовпа на військовому об'єкті !
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08.04.2022 08:41 Відповісти
гарне предложение
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08.04.2022 08:42 Відповісти
Посадите этого ублюдка на бутылку и застрелите
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08.04.2022 08:45 Відповісти
неа, бутику динамітом нафарширувати, посадити і підрвати
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08.04.2022 10:03 Відповісти
на минное поле
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08.04.2022 08:48 Відповісти
такі потвори гірше за загарбників- їх треба по законам військового часу без суда та слідства
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08.04.2022 08:48 Відповісти
К точке у привязать. Нехай к работодателям летит, ******.
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08.04.2022 08:50 Відповісти
Хорошая статья. Нормально приземлиться.
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08.04.2022 08:50 Відповісти
Вткнути в сраку отой прилад наведення, прив'язати до дерева у чистому полі, як плівкою прикручували мародерів до стовпів, без штанів. І нехай чекає свою ракету.
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08.04.2022 08:51 Відповісти
І що??? Будете його кормить, одягати, розпитувати???
Віддайте його в Мансуровський батальйон!!!
І продукти лишаться, і одяг, і інформація
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08.04.2022 09:02 Відповісти
А Добкин ушел в монастырь, дьяконом в церковь московского сатаната . За саном решил спрятаться...
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08.04.2022 09:09 Відповісти
І вже нікому підказати: "Давай по-новой, Миша! Всё - х...ня."
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08.04.2022 12:09 Відповісти
Ну не стримує і не лякає цих покидьків ніякий термін ув"язнення, то може вже пора перейти на якісь дієвіші міри покарання - відрубування кінцівок, голови? Якось зупиняти це потрібно
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08.04.2022 09:11 Відповісти
Новини такого типу мають бути з заголовком "Затримано, допитано і ліквідовано ворожого коригувальника".

Бо зрадники України мають бути в українській землі, а не на ній.
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08.04.2022 09:17 Відповісти
таких нужно судить в короткие сроки и отправлять работать на разгребание разрушений
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08.04.2022 09:21 Відповісти
Да нет, это для них слишком гуманное наказание, - расстрел, вот что надо применять в военное время. Подумайте сами, сколько из за этих тварей, гибнет людей, мирных, военных, а этому поддонку сохранить жизнь? Не кажется ли, что это выглядит совершенно глупо?!
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09.04.2022 22:29 Відповісти
Чому ця **** при спробі втекти( після допиту )ще не ліквідована...???
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08.04.2022 09:53 Відповісти
фото підора- щоб усі знали
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08.04.2022 10:06 Відповісти
Какой может быть срок для такой мрази, военное же время, а в военное время, только лишь одно наказание должно быть - расстрел на месте, никакого суда и никакого следствия. Только лишь так можно искоренить этих поддонков. Так что, вдумайтесь в это и реализуйте в дело.
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09.04.2022 20:23 Відповісти
 
 