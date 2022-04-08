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армия РФ (15464) ликвидация (1985)

Украинские защитники ликвидировали командира танкового полка российской армии полковника Беспалова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал информацию о том, что украинские воины уничтожили командира танкового полка оккупантов полковника Александра Беспалова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Командир 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка – полковник Александр Беспалов не учил топографии. Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой. Смерть врагам", - отметил он.

Также читайте: Общие потери РФ с начала войны – около 19 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 700 танков и 1 891 бронированная машина

Украинские защитники ликвидировали командира танкового полка российской армии полковника Беспалова 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+59
Все россияне должны быть уничтожены, не только этот полковник. После Бучи, Краматорска, Мариуполя, Бородянки и других городов они не заслуживают ни на что!
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08.04.2022 19:34
+34
Не встиг привезти своїй ватосамиці телевізор, пральну машину, сковорідку та вживані тампакси...
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08.04.2022 19:35
+28
яка огидна харя
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08.04.2022 19:35
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Все россияне должны быть уничтожены, не только этот полковник. После Бучи, Краматорска, Мариуполя, Бородянки и других городов они не заслуживают ни на что!
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08.04.2022 19:34 Ответить
Кацапи споконвічні наші вороги. Але ми не фашисти. Народ знищити неможливо і не потрібно. Досить буде знищити Імперію Зла, як таку. Тобто на місці цієї території мають бути десятки дрібних державних утворень. Нам цього буде досить. А всі воєнні злочинці на чолі з ****** мають бути за гратами до кінця свого нікчемного життя ( або в українському чорноземі у вигляді попелу ).
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08.04.2022 19:42 Ответить
Ахахахааха - це як поранити вовка, пожаліти, виходити, а потім він тебе загризе бо сутність вовка не змінити - і звірі дуже добре пам'ятають кривдника...
москальщина на генному рівні - це "тварь" - без совісті, співчуття, жалю... вона бреше - тому що це її "язик" - вона як той звір, поскулить, впаде на коліна, полиже ноги, а коли ти розслабишся - загризе, задушить і т.д.
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08.04.2022 20:23 Ответить
Ваша правда. Але назвіть мені країну, де її населення було повністю винищене ворогом? Немає такої у цілому світі. Це неможливо фізично. Я вже не кажу про моральну сторону цього завдання. Українці не людожери на кшталт кацапів. Особисто я навіть подумати не смію щоб вбити дітей, старих або жінок незалежно від їх національності якщо ці люди не несуть смертельну загрозу моєму життю безпосередньо в даний момент.
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08.04.2022 21:08 Ответить
"людяність" - швидко вівітрюється на війні, особливо, коли бачиш, що окупанти-тварі роблять з цівільними...
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09.04.2022 00:27 Ответить
Це не народ - це ********.
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08.04.2022 20:31 Ответить
Разом з їх родичами....
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08.04.2022 20:04 Ответить
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08.04.2022 20:35 Ответить
Не встиг привезти своїй ватосамиці телевізор, пральну машину, сковорідку та вживані тампакси...
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08.04.2022 19:35 Ответить
А также и унитаз...
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04.10.2022 23:36 Ответить
подполковник - подпокойник, полковник - покойник. и это звучит прекрасно!! )
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08.04.2022 19:35 Ответить
яка огидна харя
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08.04.2022 19:35 Ответить
солдатську тушонку точив 5 раз на день.... ше й вночі підповзав до банки...
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08.04.2022 20:07 Ответить
Продолжаем вести учет найденных нами тварей, убивавших мирных жителей в Буче. Уничтожайте тварей!

К вашему внимаю:

подполковник Матафонов Владимир Викторович
- дата рождения: 09.05.1979
- личный №: Ф-594713
- паспорт: 76 00 562816 ОВД Балейского района Читинской области выдан 13.08.2002
Одноклассники: https://ok.ru/profile/362157549067

+79145094877
+79242786546

Сестра
Евгения Лепехина (Матафонова)
Дата рождения: 13.07.1976
Одноклассники: https://ok.ru/profile/521437637575

+79634409362

Дочь
Евгения Матафонова
Дата рождения: 17.08.2003
Одноклассники: https://ok.ru/profile/554079003248

https://t.me/mill_criminals_ru/1199?single
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08.04.2022 19:36 Ответить
Кутузов с Суворовым в аду одобряют. Они тоже такие же "дутые" полководцы,как и это тело,которое только тушёнку хомячить могло и водкой запивать.
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08.04.2022 19:36 Ответить
Ліквідованому повісити табличку з написом - РУССКІЙ
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08.04.2022 19:36 Ответить
Вот ненада, а то мы щас якутов и бурятов к русским начнём причислять, расеяне это НЕ русские.
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08.04.2022 20:04 Ответить
Откобзонился, полкан.
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08.04.2022 19:36 Ответить
Одним нелюдом менше . Чим більше буде вбито росіян , тим безпечнішим і людянішим буде світ .
Росіяни не люди .
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08.04.2022 19:36 Ответить
Ну наконец хорошая новость!!!
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08.04.2022 19:37 Ответить
сметь **********
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08.04.2022 19:39 Ответить
Наберіть цього підараса. Каже, що він не льотчик і народився 1985 року. Скажіть, що він ******* і йому все одно ****** "на том основании" що він свинопес!
____________________________________
☠️старший лётчик авиационного звена авиационной эскадрильи (на самолетах Су-25) 368 авиационного полка 4 смешанной авиационной дивизии 4 армии ВКС и ПВО капитан Богачев Кирилл Александрович 18.12.1987 Э-199106
📩Почта: [email protected]
📞Моб. телефон: +79050562006
🩸с 09.06.2018 - 03.07.2018 выполнял преступные приказы в Сирийской Арабской Республике. За свои преступления был удостоен государственной медали "участника воинской операции в Сирии" №384 от 25.06.2018

Кирилл, мы не простим тебе смерти наших детей и разрушенные города. Убирайся с Украины. Трибунал уже рядом.
https://t.me/mill_criminals_ru/1190
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08.04.2022 19:42 Ответить
Не Беспалов он а Безмозглов а теперь Безногов-Безруков-Безголовов ..
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08.04.2022 19:43 Ответить
Земля йому скловатою!
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08.04.2022 19:45 Ответить
Старая инфа.
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08.04.2022 19:46 Ответить
Кабыздох вата
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08.04.2022 19:47 Ответить
Нє-нє-нє, хто так висвітлює інформацію, Цензор, ви що Арестовича не читали? Українські захисники з дозволу верховного головнокомандуючого, нашого героїчного Володимира Олександровича Зеленського і під його особистим мудрим керівництвом знищили командира танкового полку окупантів полковника Олександра Беспалова. Тепер ось як треба...
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08.04.2022 19:51 Ответить
"Впервые" пропустили
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08.04.2022 21:21 Ответить
Красавчег! Люблю таких мёртвыми)
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08.04.2022 19:52 Ответить
Дивлюся на їх форму і весь час щось в ній в очі кидається, і таки зрозумів - петлиці.
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08.04.2022 19:59 Ответить
А кітелі зі зберігання мабуть, в другу світову такі носили.
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08.04.2022 20:06 Ответить
Та ж зкріпи, зкріпи тиснуть всюди, де лише тиснути можуть! Тому інакше в орків ніц не вийде - тільки зкріпно.
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08.04.2022 22:37 Ответить
раша-фашисти хочуть у всьому бути похожими... на братьев ІІІ Рейху.
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08.04.2022 20:10 Ответить
"24 лютого 1920 року на зборах в пивній «Хофбройхаус» Гітлер оголосив програму «25 пунктів» і тоді ж було прийнято рішення про зміну назви партії - до нього було додано «Націонал-соціалістична». Назва була запозичена у іншої партії того часу - австрійської націонал-соціалістичної партії. Спочатку Гітлер хотів назвати партію - «Партія соціалістів-революціонерів», але Рудольф Юнг переконав його взяти назву «NSDAP». У політичній публіцистиці партію стали називати Наці, за аналогією з соціалістами - Соці." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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08.04.2022 20:26 Ответить
бєс_палов став бєс_голов(ий)
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08.04.2022 20:12 Ответить
Всех этих тварей, ждёт такая же участь. Нехрен шастать врагам, по нашей Украине!
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08.04.2022 23:50 Ответить
 
 