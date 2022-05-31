Рашист украл телефон у девушки в Черниговской области: Позже в нем нашли рапорт об отказе участвовать в войне. ФОТОрепортаж

Российский оккупант украл телефон у девушки в Черниговской области и забыл выйти из ICloud. Позже он загрузил на устройство некоторые документы и рапорт об отказе участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь - орк сержант Кузнецов Антон в/ч 21005 (74 омсбр) г.Юрга Кемеровской обл. Во время боевых действий в с. Ивановка Черниговской области оккупант намародерил у девушки мобильный телефон.

Вернувшись в московию забыл выйти из ICloud и помимо собственных фото, удостоверения про командировку на полигон для восстановления боеспособности загрузил еще один интересный документ. Это - рапорт об отказе участвовать в так называемой "спецоперации". Адский концерт кобзона орк решил пропустить, но это не спасет его от расплаты за совершенные военные преступления.

Передать привет орку можно по телефону +7 952 166 36 63. Расплата придет, найдем всех", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 500 км улиц и дорог расчищено на Киевщине, обеспечен проезд 19 временными переправами, - "Укравтодор"













