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Рашист украл телефон у девушки в Черниговской области: Позже в нем нашли рапорт об отказе участвовать в войне. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российский оккупант украл телефон у девушки в Черниговской области и забыл выйти из ICloud. Позже он загрузил на устройство некоторые документы и рапорт об отказе участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь - орк сержант Кузнецов Антон в/ч 21005 (74 омсбр) г.Юрга Кемеровской обл. Во время боевых действий в с. Ивановка Черниговской области оккупант намародерил у девушки мобильный телефон.

Вернувшись в московию забыл выйти из ICloud и помимо собственных фото, удостоверения про командировку на полигон для восстановления боеспособности загрузил еще один интересный документ. Это - рапорт об отказе участвовать в так называемой "спецоперации". Адский концерт кобзона орк решил пропустить, но это не спасет его от расплаты за совершенные военные преступления.

Передать привет орку можно по телефону +7 952 166 36 63. Расплата придет, найдем всех", – говорится в сообщении.

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Рашист украл телефон у девушки в Черниговской области: Позже в нем нашли рапорт об отказе участвовать в войне 01
Рашист украл телефон у девушки в Черниговской области: Позже в нем нашли рапорт об отказе участвовать в войне 02
Рашист украл телефон у девушки в Черниговской области: Позже в нем нашли рапорт об отказе участвовать в войне 03
Рашист украл телефон у девушки в Черниговской области: Позже в нем нашли рапорт об отказе участвовать в войне 04
Рашист украл телефон у девушки в Черниговской области: Позже в нем нашли рапорт об отказе участвовать в войне 05
Рашист украл телефон у девушки в Черниговской области: Позже в нем нашли рапорт об отказе участвовать в войне 06
Рашист украл телефон у девушки в Черниговской области: Позже в нем нашли рапорт об отказе участвовать в войне 07
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Топ комментарии
+29
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31.05.2022 14:22
+22
забув вийти з ICloud ...a ONO i nemozhe ce zrobitj - icloud ta ne evo vse shto vono mozhe - gvozdi tim telefonom zabyvati
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31.05.2022 14:36
+19
Сообразительный пи@орок -решил что вернуться в лаптестан на своих ногах лучше чам в мешке .
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31.05.2022 14:14
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Сообразительный пи@орок -решил что вернуться в лаптестан на своих ногах лучше чам в мешке .
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31.05.2022 14:14 Ответить
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31.05.2022 14:22 Ответить
Моделі ілюструють, як путінські вояки і, за сумісництвом, мародери грабували українські будинки, несучи все, що тільки попадалося їм на очі.

Робота виставлена на аукціон зі стартовою ставкою 2000 євро. Гроші будуть передані на підтримку Україні.
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31.05.2022 14:23 Ответить
Недобре,вижив ****!
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31.05.2022 14:17 Ответить
подгуляла его бабка не только с какими то монголо-татарами! )
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31.05.2022 14:22 Ответить
Потом скулить будет, что он ничего не знал, "прасцыте, не ведал что тварил"

Не знал, *****, что отвечать придется
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31.05.2022 14:28 Ответить
bozhe jake vono TUPE
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31.05.2022 14:32 Ответить
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31.05.2022 14:35 Ответить
забув вийти з ICloud ...a ONO i nemozhe ce zrobitj - icloud ta ne evo vse shto vono mozhe - gvozdi tim telefonom zabyvati
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31.05.2022 14:36 Ответить
Поразительно, как руссосвины копируют бородатую чеченскую зверушку.
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31.05.2022 14:56 Ответить
Ну сказочний тупий довбойоб
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31.05.2022 18:04 Ответить
 
 