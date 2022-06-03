В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киеве патрульные задержали диверсанта. У него нашли фото пропагандистской символики, фото с координатами населенных пунктов. Также задержанный имел при себе визитки Анатолия Шария.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на официальном телеграм-канале патрульная полиция Киева.
"Столичные патрульные задержали очередного ценителя "русского мира". Событие произошло сегодня днем на проспекте Степана Бандеры. Экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
Как сообщается, общаясь с патрульными, 36-летний водитель начал заметно нервничать, а потому инспекторы решили провести поверхностную проверку. Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где стражи порядка увидели много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также враждебную пропаганду. Поэтому патрульные задержали неудавшегося диверсанта и передали его следователям Оболонского управления полиции.
Патрульная полиция обратилась с призывом: "Если вы обнаружили подозрительных лиц, немедленно звоните на линию "102". Обезвредим российского врага вместе!"
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Українці : -рятуйте азов
Зеля: -все ок, вони вже в полоні
Українці: - хєрня якась, поверни їх
Зеля: -повернув Петра з кордону
Українці: - ***, обміняй хлопців з азову
Зеля: - тримайте нєвзорова
монгол **.....чий .
Да и зачем долбое...у координаты.
Побольше бы таких!