В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария. ФОТО

В Киеве патрульные задержали диверсанта. У него нашли фото пропагандистской символики, фото с координатами населенных пунктов. Также задержанный имел при себе визитки Анатолия Шария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на официальном телеграм-канале патрульная полиция Киева.

"Столичные патрульные задержали очередного ценителя "русского мира". Событие произошло сегодня днем на проспекте Степана Бандеры. Экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, общаясь с патрульными, 36-летний водитель начал заметно нервничать, а потому инспекторы решили провести поверхностную проверку. Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где стражи порядка увидели много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также враждебную пропаганду. Поэтому патрульные задержали неудавшегося диверсанта и передали его следователям Оболонского управления полиции.





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Патрульная полиция обратилась с призывом: "Если вы обнаружили подозрительных лиц, немедленно звоните на линию "102". Обезвредим российского врага вместе!"

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