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задержание (6590) символика (293) патрульная полиция (1790) диверсия (228)

В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве патрульные задержали диверсанта. У него нашли фото пропагандистской символики, фото с координатами населенных пунктов. Также задержанный имел при себе визитки Анатолия Шария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на официальном телеграм-канале патрульная полиция Киева.

"Столичные патрульные задержали очередного ценителя "русского мира". Событие произошло сегодня днем на проспекте Степана Бандеры. Экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария 01

Как сообщается, общаясь с патрульными, 36-летний водитель начал заметно нервничать, а потому инспекторы решили провести поверхностную проверку. Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где стражи порядка увидели много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также враждебную пропаганду. Поэтому патрульные задержали неудавшегося диверсанта и передали его следователям Оболонского управления полиции.

В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария 02
В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария 03

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В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария 04

Патрульная полиция обратилась с призывом: "Если вы обнаружили подозрительных лиц, немедленно звоните  на линию "102". Обезвредим российского врага вместе!"

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Топ комментарии
+32
єнот біндера байрактарович@racoon_bandera

38 мин

Українці : -рятуйте азов
Зеля: -все ок, вони вже в полоні
Українці: - хєрня якась, поверни їх
Зеля: -повернув Петра з кордону
Українці: - ***, обміняй хлопців з азову
Зеля: - тримайте нєвзорова
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03.06.2022 22:05
+23
Да бросьте вы всех задержанных дебилов диверсантами называть, обидно за профессию. Я при "совке" заканчивал ВВКУ и знаю что такое диверсант и сколько пота и крови мы тратили на учениях и полевых выходах. А это просто долбо*б задержанный в машине
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03.06.2022 22:08
+18
Ни один диверсант, если конечно не конченный *******, не позволил бы себе нарушить ПДД... Это скорее всего обычное ватное чмо... Но если к нему отношение как к диверсанту, то это хорошо! Пусть срет под себя!
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03.06.2022 22:28
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єнот біндера байрактарович@racoon_bandera

38 мин

Українці : -рятуйте азов
Зеля: -все ок, вони вже в полоні
Українці: - хєрня якась, поверни їх
Зеля: -повернув Петра з кордону
Українці: - ***, обміняй хлопців з азову
Зеля: - тримайте нєвзорова
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03.06.2022 22:05 Ответить
какого лома разбираться с этими уродами,по законам военного времени--пожизненное и нех с ними обниматься
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05.06.2022 09:31 Ответить
zа русь усрусь .
монгол **.....чий .
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03.06.2022 22:07 Ответить
Да бросьте вы всех задержанных дебилов диверсантами называть, обидно за профессию. Я при "совке" заканчивал ВВКУ и знаю что такое диверсант и сколько пота и крови мы тратили на учениях и полевых выходах. А это просто долбо*б задержанный в машине
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03.06.2022 22:08 Ответить
Ни один диверсант, если конечно не конченный *******, не позволил бы себе нарушить ПДД... Это скорее всего обычное ватное чмо... Но если к нему отношение как к диверсанту, то это хорошо! Пусть срет под себя!
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03.06.2022 22:28 Ответить
Не скажи, Со временем все мельчает и диверсантов, вполне могут набирать среди *******...в.
Да и зачем долбое...у координаты.
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03.06.2022 22:56 Ответить
Якщо він дебіл отже має бути серед дебілів років 15 мінімум ! А якщо диверсант то пора китайськими методами привселюдно з кулемета, і дебіли та й диверсанти зникнуть як роса на сонці ! А вони все в сраку заглядують та лиця їхні матують!!!
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05.06.2022 12:02 Ответить
Ще напиши три коменти. Бо люди дебіли, після двох твоїх висерів не зрозуміли, що ти петушок пєтушарія.
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03.06.2022 22:14 Ответить
Це що? Кіно? Я не натягну на макитру, що існують такі дебіли. І навіть не питайте - серед кого.
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03.06.2022 22:12 Ответить
чому в Україні досі не заборонена фашистська партія петушарія?!!
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03.06.2022 22:13 Ответить
Це що? Кіно? Я не натягну на макитру, що існують такі дебіли. І навіть не питайте - серед кого.
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03.06.2022 22:14 Ответить
тысвиноцабакаидинахвследМацКве...
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03.06.2022 22:21 Ответить
Разница в том что шарийовцы и ОПЗЖ со Слугами реально сепары часто.
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03.06.2022 22:29 Ответить
Такої мразоти в Украіні ще достатньо , тому потрібно нашим правоохоронним органам і СБУ пильнувати цих покидьків !
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03.06.2022 22:24 Ответить
Погано те, що це вже було, його затримали ще 5 березня
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04.06.2022 10:56 Ответить
Або цей "диверсант" дебіл або дійсно вкид від наших доблесних органів, що ми типу працюємо. Навіщо робити в блокноті таку інсталяцію та ще й возити його із собою, дуже нагадує коктейлі молотова в пластиковій пляшці. І взагалі, чого пику диверсанта розмили ? Закон про захист персональної інформації не діє у випадках загрози національній безпеці. Може хтось упізнає і повідомить додаткові подробиці про злочинця.
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03.06.2022 22:49 Ответить
якесь воно кончене і странне. Та нема коли там розбиратись - уконтропупіть
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03.06.2022 23:01 Ответить
*****🤣
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04.06.2022 00:09 Ответить
Вброс незасчітан. Нормальний не буде нервуватися при патрульних, фоткати українські військові об'єкти і підтримувати рузкій мір.
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04.06.2022 08:10 Ответить
Ага, телефонуйте 102... Десь місяць тому я запізнилась на останнє метро, йду додому пішки, вечоріє, бачу, що чоловік з жінкою фотографують дахи будинків чи їх верхні поверхи поряд з державною установою. Затято і методично фоткають кожний дах, направо і наліво, як туристи якусь Сикстинську капеллу. Зателефонувала 102 і ніякої реакції. Причому це не вперше звернула увагу, що фотографують саме дахи чи верхні поверхи. Перший раз це була дівчина, що фоткала дах будинку недалеко від посольства ЄС місяця два тому.
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04.06.2022 08:06 Ответить
Сдержательная, млять, иллюстрация!
Побольше бы таких!

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04.06.2022 10:33 Ответить
Очередной ватный долб@#**, хорошо что приплыл, сойдёт за диверсанта. Окопы под Херсоном рыть згодится
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04.06.2022 10:54 Ответить
Це було вже
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04.06.2022 10:54 Ответить
Zabijcie to ruskie ścierwo.
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04.06.2022 20:14 Ответить
 
 