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Новости Война в Украине
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Задержан житель Краматорска, который сдавал врагу позиции ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арест

В Краматорске задержали и сообщили подозрение мужчине, сотрудничавшему с оккупантами. Он докладывал российским военным об обстрелах Краматорска и сдавал позиции ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, житель Краматорска в марте 2022 года установил на свой мобильный телефон приложение "Zello" и зарегистрировалось там с целью предоставления информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований представителям Российской Федерации и подконтрольным ей НВФ. В приложении он вступил в сговор с сотрудником ФСБ РФ. С марта по 26 апреля 2022 подозреваемый передавал представителям РФ сведения об обстрелах в г. Краматорск Донецкой области.

Также он получил от работника ФСБ РФ задачу выяснить данные о расположении помещений и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории одной из воинских частей в Краматорске. Мужчина в своем телефоне нанес на карту соответствующие данные и направил сотруднику ФСБ. Кроме того, подозреваемый передал врагу координаты расположения воинской части Вооруженных Сил Украины, после чего ВС РФ был нанесен по ней ракетный удар.

Задержан житель Краматорска, который сдавал врагу позиции ВСУ 01

При процессуального руководства Офиса Генерального прокурора мужчина поставлен в известность о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии
+20
Чергова мерзенна гнида...
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02.06.2022 19:38
+20
Йди в дупу - разом з жертвами...
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02.06.2022 19:40
+13
Вбивця.
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02.06.2022 19:36
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Вбивця.
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02.06.2022 19:36 Ответить
кто бы там шо не говорил но он ЖЕРТВА. жертва психологической обработки лживого режима. и как то можно это использовать в обратном направлении.
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02.06.2022 19:37 Ответить
Йди в дупу - разом з жертвами...
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02.06.2022 19:40 Ответить
дятел№1
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02.06.2022 19:48 Ответить
срань кацапская - на бутілку те топай!
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02.06.2022 20:49 Ответить
Кацапская тварь...
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02.06.2022 20:54 Ответить
з твого посту випливає, що ти також жертва, а не ідіот?
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02.06.2022 19:40 Ответить
Кацап, ти теж жертва аборту.
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02.06.2022 19:53 Ответить
Йди *****, жертва аборту!
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02.06.2022 19:53 Ответить
Если-бы их расстреливали. ,как гнойных шакалов , другим ГНИДАМ НЕ ПОВАДНО БЫЛО -БЫ. ЗВЕРСКИУБИВАТЬ СВОИХ ЖЕ ГРАЖДАН и ДЕТЕЙ
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02.06.2022 20:12 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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02.06.2022 19:38 Ответить
Вата заїбала.
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02.06.2022 19:39 Ответить
Ці виродки вбивають нас.
Тільки розстріл.
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02.06.2022 19:39 Ответить
Жертва??? Ему ублюдку матку вырвать вот тогда он станет жертвой!! Вот пока оно будет знать что за такие действия ничего не будет, нихера не получится. А вот если эту тварь пацанам с "передека" отдать для профилактики!!! ООО!!! Другой 1000 раз подумает, оно мне надо или ну его нах!! А так сидить тварь дома и срет там где живет!!! Надеюсь на киче ему мозг вправят!!!
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02.06.2022 19:41 Ответить
"Ани_же_наши_люди". Не чути засцяного сівоху, де він ?
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02.06.2022 19:42 Ответить
Кости поламали ?
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02.06.2022 19:43 Ответить
Красівая жена і дом,ковьор - что ещьо рускаму чілавєку надо било ?
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02.06.2022 19:45 Ответить
фторой унитаз. руцкой бабе одного уже было мало, захотела на двух сидеть.
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02.06.2022 20:10 Ответить
віддати цього виродка родичам загиблих краматорців
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02.06.2022 19:45 Ответить
оторвать руки, ноги и выбросить на помойку.
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02.06.2022 19:52 Ответить
А скільки такої погані ще є. І просто любітєлєй руского міра. Навіть зараз.
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02.06.2022 19:52 Ответить
Чому ця потвора ще не пижжена?
На доопрацювання!
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02.06.2022 19:53 Ответить
Все правильно.
Спочатку "фотосесія", а уже потім "невідкладні слідчі дії".
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02.06.2022 20:12 Ответить
Да блин, расстреливать таких тварей без суда и следствия. Сколько людей гибнет от этих уродов, а вы их ещё в тюрьмы сажаете, сохраняете им жизни, за то, что они сотни людей убивают и калечат.
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02.06.2022 20:14 Ответить
Та його четвертувати треба.
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02.06.2022 20:23 Ответить
І дадуть їм підвищену пенсію, бо це ж тамшешнашілюде.
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02.06.2022 20:36 Ответить
Затримали та повідомили…
Гуманізьм, епта!
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02.06.2022 21:08 Ответить
Таку наволоч тра' на місці кончати, бо судді віпустять вчити пісень
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02.06.2022 21:24 Ответить
Вроде баба...Из тех сук,что в 14м за бабло на блокпосты детей водили?
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02.06.2022 21:45 Ответить
По закону воєнного часу його треба розстріляти,але ВР такого закону чогось не приймає,а ЗЕ мовчить тому що сам такий самий.
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02.06.2022 22:25 Ответить
Вот она гниль лугандоновская!!! Куда их (жителей чудесного края кормильцев Украины) не целуй - везде жопа!!
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02.06.2022 22:58 Ответить
На палю.
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03.06.2022 00:24 Ответить
Після війни українці повинні повністю зробити чистку, як влади, так і перевірити людей на гнилість.
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05.06.2022 22:26 Ответить
 
 