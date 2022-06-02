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Затримано мешканця Краматорська, який здавав ворогу позиції ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арест

У Краматорську затримали та повідомили підозру чоловікові, який співпрацював з окупантами. Він доповідав російським військовим про обстріли Краматорська і здавав позиції ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, мешканець м. Краматорськ у березні 2022 року встановив на свій мобільний телефон додаток "Zello" і зареєструвався там з метою надання інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань представникам Російської Федерації та підконтрольним їй НЗФ. У додатку він вступив у змову зі співробітником ФСБ РФ. Від березня по 26 квітня 2022 року підозрюваний передавав представникам РФ відомості щодо обстрілів у м. Краматорськ Донецької області.

Також він отримав від працівника ФСБ РФ завдання з’ясувати дані про розташування приміщень та військової техніки Збройних Сил України на території однієї з військових частин у м. Краматорськ. Чоловік у своєму телефоні наніс на мапу відповідні дані і надіслав співробітнику ФСБ. Окрім того, підозрюваний передав ворогу координати розташування військової частини Збройних Сил України, після чого ЗС РФ було нанесено по ній ракетний удар.

Затримано мешканця Краматорська, який здавав ворогу позиції ЗСУ 01

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора чоловікові повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Топ коментарі
+20
Чергова мерзенна гнида...
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02.06.2022 19:38
+20
Йди в дупу - разом з жертвами...
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02.06.2022 19:40
+13
Вбивця.
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02.06.2022 19:36
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Вбивця.
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02.06.2022 19:36 Відповісти
кто бы там шо не говорил но он ЖЕРТВА. жертва психологической обработки лживого режима. и как то можно это использовать в обратном направлении.
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02.06.2022 19:37 Відповісти
Йди в дупу - разом з жертвами...
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02.06.2022 19:40 Відповісти
дятел№1
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02.06.2022 19:48 Відповісти
срань кацапская - на бутілку те топай!
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02.06.2022 20:49 Відповісти
Кацапская тварь...
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02.06.2022 20:54 Відповісти
з твого посту випливає, що ти також жертва, а не ідіот?
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02.06.2022 19:40 Відповісти
Кацап, ти теж жертва аборту.
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02.06.2022 19:53 Відповісти
Йди *****, жертва аборту!
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02.06.2022 19:53 Відповісти
Если-бы их расстреливали. ,как гнойных шакалов , другим ГНИДАМ НЕ ПОВАДНО БЫЛО -БЫ. ЗВЕРСКИУБИВАТЬ СВОИХ ЖЕ ГРАЖДАН и ДЕТЕЙ
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02.06.2022 20:12 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
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02.06.2022 19:38 Відповісти
Вата заїбала.
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02.06.2022 19:39 Відповісти
Ці виродки вбивають нас.
Тільки розстріл.
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02.06.2022 19:39 Відповісти
Жертва??? Ему ублюдку матку вырвать вот тогда он станет жертвой!! Вот пока оно будет знать что за такие действия ничего не будет, нихера не получится. А вот если эту тварь пацанам с "передека" отдать для профилактики!!! ООО!!! Другой 1000 раз подумает, оно мне надо или ну его нах!! А так сидить тварь дома и срет там где живет!!! Надеюсь на киче ему мозг вправят!!!
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02.06.2022 19:41 Відповісти
"Ани_же_наши_люди". Не чути засцяного сівоху, де він ?
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02.06.2022 19:42 Відповісти
Кости поламали ?
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02.06.2022 19:43 Відповісти
Красівая жена і дом,ковьор - что ещьо рускаму чілавєку надо било ?
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02.06.2022 19:45 Відповісти
фторой унитаз. руцкой бабе одного уже было мало, захотела на двух сидеть.
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02.06.2022 20:10 Відповісти
віддати цього виродка родичам загиблих краматорців
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02.06.2022 19:45 Відповісти
оторвать руки, ноги и выбросить на помойку.
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02.06.2022 19:52 Відповісти
А скільки такої погані ще є. І просто любітєлєй руского міра. Навіть зараз.
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02.06.2022 19:52 Відповісти
Чому ця потвора ще не пижжена?
На доопрацювання!
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02.06.2022 19:53 Відповісти
Все правильно.
Спочатку "фотосесія", а уже потім "невідкладні слідчі дії".
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02.06.2022 20:12 Відповісти
Да блин, расстреливать таких тварей без суда и следствия. Сколько людей гибнет от этих уродов, а вы их ещё в тюрьмы сажаете, сохраняете им жизни, за то, что они сотни людей убивают и калечат.
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02.06.2022 20:14 Відповісти
Та його четвертувати треба.
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02.06.2022 20:23 Відповісти
І дадуть їм підвищену пенсію, бо це ж тамшешнашілюде.
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02.06.2022 20:36 Відповісти
Затримали та повідомили…
Гуманізьм, епта!
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02.06.2022 21:08 Відповісти
Таку наволоч тра' на місці кончати, бо судді віпустять вчити пісень
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02.06.2022 21:24 Відповісти
Вроде баба...Из тех сук,что в 14м за бабло на блокпосты детей водили?
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02.06.2022 21:45 Відповісти
По закону воєнного часу його треба розстріляти,але ВР такого закону чогось не приймає,а ЗЕ мовчить тому що сам такий самий.
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02.06.2022 22:25 Відповісти
Вот она гниль лугандоновская!!! Куда их (жителей чудесного края кормильцев Украины) не целуй - везде жопа!!
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02.06.2022 22:58 Відповісти
На палю.
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03.06.2022 00:24 Відповісти
Після війни українці повинні повністю зробити чистку, як влади, так і перевірити людей на гнилість.
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05.06.2022 22:26 Відповісти
 
 