ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вооруженные Силы Украины ликвидировали очередную партию российских оккупантов с офицерскими званиями
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Список уничтоженных рашистов:
- подполковник ФСБ Дмитрий Молчанов из Краснодара;
- старший лейтенант Валентин Меркулов;
- лейтенант Никита Мальковский из Краснодара;
- лейтенант Виталий Голубь из Читы;
- лейтенант Антон Ситников из Чехова
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+73 Hulio
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+57 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+47 Serhii 3ed11e2e
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там-парам...ла-ла..ла-ла...
Да по-быстрее.
Украинская служба доставки на тот свет работает четко и бесперебойно!
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Яка б ******* не діялася в російській армії, це його ініціатива.
Танковий біатлон, військовий храм схожий на гніздо дияволопоклонників, взяття картонного рейхстагу чи ось, ця військова форма, гібрид парадної форми Вермахту та тувінського шовкового халату, це все він, Шойгу.
больше кацапского жареного мяса 💥💥💥🔥🔥🔥
такие фото должны украшать страници Цензора каждый новый день
Офицеpы, офицеpы, Ваше сеpдце под пpицелом за Россию и свободу до конца.
Офицеpы, pоссияне, пусть свобода в вас сияет, заставляя в унисон звучать сеpдца.
Господа офицеpы, как сбеpечь вашу веpу на pазpытых могилах Ваши души хpипят,
Что ж мы бpатцы наделали не смогли убеpечь их и тепеpь они вечно в глаза нам глядят.
Вновь уходят pебята, раствоpяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не pаз
И опять вы уходите может пpямо на небо, и откуда-то свеpху пpощаете нас
Так куда ж вы уходите? Может пpямо на небо и откуда-то свеpху пpощаете нас.
Офицеpы, офицеpы, Ваше сеpдце под пpицелом за Россию и свободу до конца.
Офицеpы, pоссияне, пусть свобода в вас сияет, заставляя в унисон звучать сеpдца.
Такой маленький, а уже лейтенант
Это жизнь младшего офицерского состава /они на перередке всегда/
Во время второй мировой составляла 3 дня
Надо сотни снайперов чтобы были в каждом подразделения
Тогда и статистика улучшится по 200
Они атакуют подходят близко
Но думаю он точно сын или внук маршала
16 hrs ·Таке враження,що у Северодонецку готується котел для Іноземного Легіону,який підкоряється Буданову(рос.агент),а не Залужному.Оточення, а потім і полон ІЛ може мати глобальні наслідки.Можливість шантажувати багато країн,які помагають Україні.Заставити їх припинити допомогу.Посадити їх за стіл переговорів,як сторону яка просить… Це також нанесе удар по престижу ЗСУ і в першу чергу по Залужному,який буде назначений винним у поразці і зміщений з посади.Таким чином Зеленському буде надана можливість піти на поступки путіну,нібито під тиском обставин на які він був змушений піти.На даний момент депутат Безугла находиться в штабі у Северодонецку і координує зусилля зрадників.Так ця ситуація виглядає у двох словах…
Вірно сказали- хіба ж це люди?