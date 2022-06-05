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ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Вооруженные Силы Украины ликвидировали очередную партию российских оккупантов с офицерскими званиями

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями 01

Список уничтоженных рашистов:

  • подполковник ФСБ Дмитрий Молчанов из Краснодара;
  • старший лейтенант Валентин Меркулов;
  • лейтенант Никита Мальковский из Краснодара;
  • лейтенант Виталий Голубь из Читы;
  • лейтенант Антон Ситников из Чехова

ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями 02
ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями 03
ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме заявили, что благодаря новой тактике "практически перестали терять людей" во время войны в Украине

ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями 05
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Топ комментарии
+73
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05.06.2022 17:26
+57
Чергові дохлі кацапські свині...
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05.06.2022 17:11
+47
От души желаю матерям орков увидеть фото своих детей на таких вот крестах.
Да по-быстрее.
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05.06.2022 17:13
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Чергові дохлі кацапські свині...
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05.06.2022 17:11 Ответить
Навіщо свиней ображати?
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05.06.2022 17:14 Ответить
так,бо всі росіяни є-свинособаки!
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05.06.2022 18:10 Ответить
Сдохли орки за )(уйла
там-парам...ла-ла..ла-ла...
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05.06.2022 18:28 Ответить
Штефан(a_shtirlitz) - молодець !
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05.06.2022 17:19 Ответить
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05.06.2022 17:26 Ответить
Не ображайте свиней, вони кляті свинособаки !!!
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05.06.2022 18:17 Ответить
первое фото какбудто мундир к голове прифотошопили))
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05.06.2022 17:12 Ответить
И второе тоже. Очень многих рашистов хоронят с прифотошопленными мундирами.
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05.06.2022 17:26 Ответить
Вот такие у вас, у кацапов, дегенераты...
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05.06.2022 17:27 Ответить
Так здається. Вони народжуться одразу у формі.
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05.06.2022 17:31 Ответить
От души желаю матерям орков увидеть фото своих детей на таких вот крестах.
Да по-быстрее.
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05.06.2022 17:13 Ответить
всех вместе с матирями
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05.06.2022 18:00 Ответить
расея бросит тебя всегда, сьінок!

Украинская служба доставки на тот свет работает четко и бесперебойно!
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05.06.2022 17:13 Ответить
"Они сражались за Гадину"
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05.06.2022 17:17 Ответить
Чому у кацапів SS-сівська парадна форма? Може тому що вони грьобані фашисти?!
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05.06.2022 17:20 Ответить
Німці такої *****,як роблять кацапи та робили пабядітелі,ніколи не робили.
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05.06.2022 17:29 Ответить
У СС форму разрабатывал Хьюго Босс, а эта выглядит как дешевая китайская подделка abibas.
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05.06.2022 17:47 Ответить
сволота рашистская.., хорошо, давайте в том же духе истребляйте кровавых ублюдков
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05.06.2022 17:23 Ответить
Земля їм бетоном та скловатою.
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05.06.2022 17:25 Ответить
Горіть у пеклі, орки.
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05.06.2022 17:27 Ответить
Маловато, маловато будя, аднакось 🤔🧐😁
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05.06.2022 17:28 Ответить
ГЕРОЯМ УКРАИНСКИМ СЛАВА!
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05.06.2022 17:29 Ответить
Подохли во благо Ху...ла и родственники ими гордятся. Вот такая жизнь у скота...
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05.06.2022 17:29 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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05.06.2022 17:31 Ответить
Той ублюдок, що на фоні кремля - покаує, що анекдот про одну звивину мозоку, яка не звивина, а слід від картузу, це зовсім не анекдот. А рашкореалії.

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05.06.2022 17:34 Ответить
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05.06.2022 17:34 Ответить
Яке дизайнерське чудо розробляло парадну форму для рашистів? Воно ж убоге що жах.
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05.06.2022 17:35 Ответить
Особистий вибір Сергія Кужугетовича, виходячи з його уявлень про прекрасне.
Яка б ******* не діялася в російській армії, це його ініціатива.
Танковий біатлон, військовий храм схожий на гніздо дияволопоклонників, взяття картонного рейхстагу чи ось, ця військова форма, гібрид парадної форми Вермахту та тувінського шовкового халату, це все він, Шойгу.
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05.06.2022 17:48 Ответить
Це ви тільки верню частину - мундир бачили. А нижню частину - галіфе і ялові чоботиська навіть рускі фотографи соромляться показувати.
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05.06.2022 18:26 Ответить
А оно им надо было лезть к нам в угоду старцам кремлёвским? Возможная мотивация - деньги? Так могила в итоге. Может стремление освободить нас от европейского гнёта? Совсем пропогандонская херня жидкая. Припёрлись с энтузиазмом и восторгом нас убивать - теплее, хотя за гранью моего понимания.
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05.06.2022 17:36 Ответить
Земля ********** мразям щебенкой.
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05.06.2022 17:36 Ответить
Кобздон в Аду уже на концертах стадионы снимает
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05.06.2022 17:42 Ответить
просто замечательно!
больше кацапского жареного мяса 💥💥💥🔥🔥🔥
такие фото должны украшать страници Цензора каждый новый день
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05.06.2022 17:49 Ответить
Вспомним Газманова. Ничего не изменилось, хотя песня написана про Афган. Россия мастера граблеведения.

Офицеpы, офицеpы, Ваше сеpдце под пpицелом за Россию и свободу до конца.
Офицеpы, pоссияне, пусть свобода в вас сияет, заставляя в унисон звучать сеpдца.

Господа офицеpы, как сбеpечь вашу веpу на pазpытых могилах Ваши души хpипят,
Что ж мы бpатцы наделали не смогли убеpечь их и тепеpь они вечно в глаза нам глядят.
Вновь уходят pебята, раствоpяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не pаз
И опять вы уходите может пpямо на небо, и откуда-то свеpху пpощаете нас
Так куда ж вы уходите? Может пpямо на небо и откуда-то свеpху пpощаете нас.

Офицеpы, офицеpы, Ваше сеpдце под пpицелом за Россию и свободу до конца.
Офицеpы, pоссияне, пусть свобода в вас сияет, заставляя в унисон звучать сеpдца.
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05.06.2022 17:50 Ответить
Немає в московії офіцерів, одні козлопідори без честі та совісті.
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05.06.2022 18:10 Ответить
Ну, конечно, они уже не те и не стреляются как в свое время, но тем не менее это офицерские звания. Элита. Британцы пишут, что потери младшего офицерского состава у России уже непоправимые. Они по сути потеряли два-три поколения.
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05.06.2022 18:25 Ответить
хотят ли руские войни? спросите ви у...????
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05.06.2022 17:50 Ответить
сатаны.И вам ответит сатана что жизнь кацапская война
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05.06.2022 18:24 Ответить
Чем больше мертвой кацапни, тем лучше!
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05.06.2022 18:09 Ответить
Сколько лет ребенку на третьем фото сверху?
Такой маленький, а уже лейтенант
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05.06.2022 18:10 Ответить
орки это ошибка природы настало время очистится от быдла - утилизацией...
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05.06.2022 18:21 Ответить
Самая короткая жизнь на фронте
Это жизнь младшего офицерского состава /они на перередке всегда/
Во время второй мировой составляла 3 дня
Надо сотни снайперов чтобы были в каждом подразделения
Тогда и статистика улучшится по 200
Они атакуют подходят близко
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05.06.2022 18:29 Ответить
крепкого здоровья покойным Слава Україні
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05.06.2022 18:35 Ответить
Не знаю сколько лет ребёнку
Но думаю он точно сын или внук маршала
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05.06.2022 18:40 Ответить
Ihor Levytskyy

16 hrs ·Таке враження,що у Северодонецку готується котел для Іноземного Легіону,який підкоряється Буданову(рос.агент),а не Залужному.Оточення, а потім і полон ІЛ може мати глобальні наслідки.Можливість шантажувати багато країн,які помагають Україні.Заставити їх припинити допомогу.Посадити їх за стіл переговорів,як сторону яка просить… Це також нанесе удар по престижу ЗСУ і в першу чергу по Залужному,який буде назначений винним у поразці і зміщений з посади.Таким чином Зеленському буде надана можливість піти на поступки путіну,нібито під тиском обставин на які він був змушений піти.На даний момент депутат Безугла находиться в штабі у Северодонецку і координує зусилля зрадників.Так ця ситуація виглядає у двох словах…
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05.06.2022 18:48 Ответить
Чушь какая-то. Там просто бои. А в боях умирают. И никто не будет из-за парочки европейцев устраивать скандалы - они сами пошли воевать.
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05.06.2022 18:49 Ответить
это замечательный сценарий для фильма-катастрофы..., можно сериал...
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05.06.2022 19:18 Ответить
Красивое,как это прекрасно видеть,побольше жмурьте этих ублюдков
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05.06.2022 19:21 Ответить
Здохле п.дло...
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05.06.2022 19:37 Ответить
Форма у них із минулого, самі вони живуть минулим, тому такі зомбовані рашисти - люди з минулим, але без достойного майбутнього !
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05.06.2022 20:03 Ответить
Форма в них із минулого, самі вони якісь із минулого, бо зомбовані минулим "чиїмось героїзмом", тому і майбутнього у них ніякого немає !
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05.06.2022 20:10 Ответить
В смысле?! У кацапов же потерь нет. Как можно уменьшить нулевые потери? Неужто в процессе "спецоперации" дилды воскресать стали?
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05.06.2022 21:08 Ответить
Подохли як скажені псини на позірній путінській війні. Шкода що не можуть здохнути вдруге.
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05.06.2022 22:12 Ответить
 
 