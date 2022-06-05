ВСУ ликвидировали очередную партию рашистов с офицерскими званиями. ФОТО

Вооруженные Силы Украины ликвидировали очередную партию российских оккупантов с офицерскими званиями

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Список уничтоженных рашистов:

подполковник ФСБ Дмитрий Молчанов из Краснодара;

старший лейтенант Валентин Меркулов;

лейтенант Никита Мальковский из Краснодара;

лейтенант Виталий Голубь из Читы;

лейтенант Антон Ситников из Чехова







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