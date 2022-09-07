ВСУ "затрофеили" российские танки вблизи Балаклеи. ФОТОрепортаж

Украинские защитники "затрофеили" танки российских оккупантов вблизи Балаклеи на Харьковщине.

Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что фото сделаны вблизи Балаклеи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ВСУ взяли в плен в Харьковской области вражеского подполковника. ВИДЕО





