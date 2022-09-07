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ВСУ "затрофеили" российские танки вблизи Балаклеи. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники "затрофеили" танки российских оккупантов вблизи Балаклеи на Харьковщине.

Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что фото сделаны вблизи Балаклеи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ВСУ взяли в плен в Харьковской области вражеского подполковника. ВИДЕО

ВСУ затрофеили российские танки вблизи Балаклеи 01
ВСУ затрофеили российские танки вблизи Балаклеи 02
ВСУ затрофеили российские танки вблизи Балаклеи 03
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Топ комментарии
+63
Борислав Береза

Избранное · 1 ч ·

Помните вчера многие российские пропагандоны рассказывали, что в окружение под Балаклеей попали Самарский и Башкинский СОБР? А потом ещё писали, что они решили не задаваться. Все так, но не совсем. Не они решили не сдаваться, а было решение в плен этих мусоров не брать, раз они не хотят сложить оружие. Арта отработала на отлично. Теперь пропагандоны удивлены, что с СОБРом нет связи. Для связи с ними теперь нужен медиум, который может с адом коммуницировать.

А семьи вояк из Самарского и Башкирского СОБРа получат белые Лады в обмен на гробовые за своих детей, мужей, братьев и отцов. Мы вас не звали. Тут оккупантам лишь смерть! И это мы ещё не начинали.

Что с **@лом, рашисты? Ещё кто-то хочет приехать в Украину убивать нас? А это мы ещё не начинали.

PS Фото для иллюстрации. Фарш не выкладываю.
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07.09.2022 15:48
+53
ВСУ пустили на дно баржу с оккупантами на Херсонщине - ОК "Юг"

"При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы", - сообщают в командовании.
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07.09.2022 15:36
+42
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07.09.2022 15:42
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Правила форума Совет форумчан
Тепер він буде молоть рашистів )
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07.09.2022 15:35 Ответить
ВСУ пустили на дно баржу с оккупантами на Херсонщине - ОК "Юг"

"При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы", - сообщают в командовании.
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07.09.2022 15:36 Ответить
Вася утонул.
https://censor.net/ua/photo_news/3365671/zsu_zatrofeyily_rosiyiski_tanky_poblyzu_balakliyi_fotoreportaj
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07.09.2022 16:31 Ответить
долго теперь украинцы Херсонщины не будут употреблять сомов в пищу.
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07.09.2022 17:08 Ответить
"Тю на тебе!" Можна подумать - до війни соми мало потопельників та іншою дохлятини жерли! Та й інша риба теж від напіврозкладеного м"ясця не відмовиться! Навіть карасі! Все залежить від ступеню розкладення м"яких частин тіла Мені про це розказував товариш - іхтіолог
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07.09.2022 17:42 Ответить
Демілітаризація та утилізація кацапів триває за планом...
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07.09.2022 15:37 Ответить
Судячи з того,що з плавучого лайна залишилось на рейдi Севастополя , то ця баржа - новой флагман чф кацапii,,,Була..
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07.09.2022 16:11 Ответить
Давайте енота, что ли)
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07.09.2022 15:37 Ответить
А якщо це...?

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07.09.2022 15:39 Ответить
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07.09.2022 15:42 Ответить
шо там? ))))
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07.09.2022 15:43 Ответить
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07.09.2022 15:45 Ответить
Арфістка .
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07.09.2022 18:01 Ответить
Ось, з херсонськими кавунами ))
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07.09.2022 18:11 Ответить
❤️
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07.09.2022 18:25 Ответить
вата тікала аж гай гудів..... вялікіе ще не навчились їздити на танках без палива......
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07.09.2022 15:37 Ответить
Скільки штук, три? гарне поповнення в ЗСУ... шольц не дає "тигрів", будемо в орді кофіскувати....
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07.09.2022 15:39 Ответить
Только не Т-14 Армата, танк будущего, но одно но, прийдется постоянно буксировать трактором.
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07.09.2022 15:56 Ответить
там внутри кацапчики его двигают токо кирзачи мелькают аналоговнетные нанотехнологии
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07.09.2022 15:59 Ответить
Сосєрк
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07.09.2022 15:45 Ответить
Борислав Береза

Избранное · 1 ч ·

Помните вчера многие российские пропагандоны рассказывали, что в окружение под Балаклеей попали Самарский и Башкинский СОБР? А потом ещё писали, что они решили не задаваться. Все так, но не совсем. Не они решили не сдаваться, а было решение в плен этих мусоров не брать, раз они не хотят сложить оружие. Арта отработала на отлично. Теперь пропагандоны удивлены, что с СОБРом нет связи. Для связи с ними теперь нужен медиум, который может с адом коммуницировать.

А семьи вояк из Самарского и Башкирского СОБРа получат белые Лады в обмен на гробовые за своих детей, мужей, братьев и отцов. Мы вас не звали. Тут оккупантам лишь смерть! И это мы ещё не начинали.

Что с **@лом, рашисты? Ещё кто-то хочет приехать в Украину убивать нас? А это мы ещё не начинали.

PS Фото для иллюстрации. Фарш не выкладываю.
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07.09.2022 15:48 Ответить
Сосямбу они получат а не лады. напишут пропал безвести защищая резиновую жопу путлера.
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07.09.2022 15:56 Ответить
Здається тут буде до речі мій переклад твору Расула Гамзатова з московітського на "українскій русскій їзик" :
Мнє кажецца порой кацапи
с кровавих нє вєрнувшіхся полєй
нє в землю нашу палі падлом,
а прєвратілісь в бєлих "жигулєй".
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07.09.2022 16:09 Ответить
Перебитую гусеницу- 3танк , в яме не соберешь.
Надо на ровную поверхность.
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07.09.2022 15:51 Ответить
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07.09.2022 15:57 Ответить
Олександр Палій

Избранное · 16 ч. ·

https://www.facebook.com/olegshupliak
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07.09.2022 16:06 Ответить
 
 