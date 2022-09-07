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ВСУ "затрофеили" российские танки вблизи Балаклеи. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники "затрофеили" танки российских оккупантов вблизи Балаклеи на Харьковщине.
Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что фото сделаны вблизи Балаклеи.
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"При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы", - сообщают в командовании.
https://censor.net/ua/photo_news/3365671/zsu_zatrofeyily_rosiyiski_tanky_poblyzu_balakliyi_fotoreportaj
Избранное · 1 ч ·
Помните вчера многие российские пропагандоны рассказывали, что в окружение под Балаклеей попали Самарский и Башкинский СОБР? А потом ещё писали, что они решили не задаваться. Все так, но не совсем. Не они решили не сдаваться, а было решение в плен этих мусоров не брать, раз они не хотят сложить оружие. Арта отработала на отлично. Теперь пропагандоны удивлены, что с СОБРом нет связи. Для связи с ними теперь нужен медиум, который может с адом коммуницировать.
А семьи вояк из Самарского и Башкирского СОБРа получат белые Лады в обмен на гробовые за своих детей, мужей, братьев и отцов. Мы вас не звали. Тут оккупантам лишь смерть! И это мы ещё не начинали.
Что с **@лом, рашисты? Ещё кто-то хочет приехать в Украину убивать нас? А это мы ещё не начинали.
PS Фото для иллюстрации. Фарш не выкладываю.
Мнє кажецца порой кацапи
с кровавих нє вєрнувшіхся полєй
нє в землю нашу палі падлом,
а прєвратілісь в бєлих "жигулєй".
Надо на ровную поверхность.
Избранное · 16 ч. ·
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