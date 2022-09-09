ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее. ФОТО

После освобождения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области работники ГБР начали в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия. Цель мероприятий - предотвращение подрывной деятельности россиян и их приспешников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, работники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности.

"ГБР неоднократно отмечало, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к суровой ответственности. Поэтому время расплаты приблизилось", - говорится в сообщении.

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