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Путин из-за освобождения ВСУ Балаклеи собирает Совет безопасности
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В пятницу, 9 сентября, Владимир Путин на фоне неудач российской оккупационной армии в войне в Украине проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
"В середине дня, ближе ко второй половине, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.
Также Песков добавил, что референдум по присоединению Донбасса в состав России возможен только при "волеизъявлении местных жителей".
Ранее сообщалось, что Песков отказался комментировать потерю оккупантами Балаклеи.
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08/09.22г ***** в режиме видеосвязи провел совещание с руководством силового и военного блока... Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения орков в Украине. Приняли участие секретарь СБ РФ Патрушев, директор ФСБ Бортников, по два представителя министерства агрессии РФ и Генштаба и директор СВР Нарышкин.
...Когда ***** передал слово представителю руководства Генштаба, тот буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе директора СВР Нарышкина соответствует планам США, после чего сказал, что у войск рф нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
Помимо резких выражений, с применением нецензурной лексики с его стороны в адрес представителей военного командования, последовали и обещания ***** призвать собеседников к ответу за "провал" на фронте. Но самым знаковым событием стал доклад президенту по видеосвязи одного из генералов, который находился намного ближе к линии фронта чем предыдущие докладчики. Так, уже в начале этого доклада, у ***** возникло подозрение в способности генерала трезво соображать и президент задал прямой вопрос: - употреблял ли тот спиртные напитки, на что генерал как-то дерзко отреагировал. ***** попытался в резкой форме с угрозой осадить собеседника, но получил отпор и послание по известному адресу. ***** прервал эфир и дал распоряжение "закрыть этого пид.ора". Вот после этого инцидента настроение президента ухудшилось окончательно. Решение основных вопросов было перенесено на четверг.
Понятно, что пьяную выходку представителя руководства военного блока, с дерзостью по отношению к президенту, не стоит на сегодня воспринимать как явную тенденцию к бунту в среде военных такого высокого уровня, но и недооценивать этот эпизод не стоит, проблемы на фронте только начинаются, а нервы не только у генералов, но и у Путина уже на пределе.
Є версія, що цим генералом був полонений того же дня командуючий "харківським" фронтом касапів Сичевой.
26 мин. ·
Россияне, это стоп-кадр из видео из деоккупированных населенных пунктов Украины. Жители Украины встречают СВОЮ армию как освободителей. Это означает, что ваши солдаты гибнут на территории Украины как оккупанты. Их тут никто не ждал, нет ни одного видео, факта, который бы достоверно подтверждает факт «геноцида» до 24 февраля.
Ради чего тут гибнут ваши солдаты? По факту они выполняют миссию решения выдуманной проблемы. Они гибнут ради ложных ценностей, выдуманных кремлевской пропагандой, а фото трупов ваших солдат в Украине вызовет у нас море позитивных эмоций!
Но это только начало, ведь с этой войной вы получаете и небывалый позор, и глубокий моральный урон, и изоляцию от цивилизованного мира, и репарации на десятки лет вперёд!
це тупо "схадняк"
"члєнів"ради бєспєкі
на діскотеку