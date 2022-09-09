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Путин из-за освобождения ВСУ Балаклеи собирает Совет безопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

В пятницу, 9 сентября, Владимир Путин на фоне неудач российской оккупационной армии в войне в Украине проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"В середине дня, ближе ко второй половине, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.

Также Песков добавил, что референдум по присоединению Донбасса в состав России возможен только при "волеизъявлении местных жителей".

Ранее сообщалось, что Песков отказался комментировать потерю оккупантами Балаклеи.

Смотрите: На пропагандистских каналах оккупированного Крыма транслируется украинский контент. ВИДЕО
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Топ комментарии
+65
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09.09.2022 15:32
+56
Хорошего настроения всем участникам сходки! И кожугетыча не забудьте наградить. Он честно старался. Но, … не вышло. Но старался
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09.09.2022 15:30
+43
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09.09.2022 15:31
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Воронеж в опасности....)
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09.09.2022 15:47 Ответить
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09.09.2022 15:50 Ответить
Генерал СВР: Произошло знаменательное событие, возможно даже эпохальное, а сам человек, виновник произошедшего и его слова, произнесенные вчера, имеют все шансы войти в учебники истории.
08/09.22г ***** в режиме видеосвязи провел совещание с руководством силового и военного блока... Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения орков в Украине. Приняли участие секретарь СБ РФ Патрушев, директор ФСБ Бортников, по два представителя министерства агрессии РФ и Генштаба и директор СВР Нарышкин.
...Когда ***** передал слово представителю руководства Генштаба, тот буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе директора СВР Нарышкина соответствует планам США, после чего сказал, что у войск рф нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
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09.09.2022 15:51 Ответить
Генерал СВР -досить сумнівне джерело...
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09.09.2022 15:59 Ответить
этот канал курирует профессор соловей фсбшный сливной бачек - ну может какую то правду и сливает
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09.09.2022 23:22 Ответить
Realy?
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09.09.2022 16:02 Ответить
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09.09.2022 16:17 Ответить
а первый случай какой был? типа пьяный генерал ответил путлеру?
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09.09.2022 23:20 Ответить
Генерал СВР: День 06/09 президента ***** был испорчен докладом о событиях на фронте. ***** утром проинформировали об успехах украинской армии сразу на нескольких направлениях. В мероприятиях назначенных на день, ***** "оторвался" во время доклада представителей руководства Генерального штаба, а позже и представителей руководства министерства обороны РФ.
Помимо резких выражений, с применением нецензурной лексики с его стороны в адрес представителей военного командования, последовали и обещания ***** призвать собеседников к ответу за "провал" на фронте. Но самым знаковым событием стал доклад президенту по видеосвязи одного из генералов, который находился намного ближе к линии фронта чем предыдущие докладчики. Так, уже в начале этого доклада, у ***** возникло подозрение в способности генерала трезво соображать и президент задал прямой вопрос: - употреблял ли тот спиртные напитки, на что генерал как-то дерзко отреагировал. ***** попытался в резкой форме с угрозой осадить собеседника, но получил отпор и послание по известному адресу. ***** прервал эфир и дал распоряжение "закрыть этого пид.ора". Вот после этого инцидента настроение президента ухудшилось окончательно. Решение основных вопросов было перенесено на четверг.
Понятно, что пьяную выходку представителя руководства военного блока, с дерзостью по отношению к президенту, не стоит на сегодня воспринимать как явную тенденцию к бунту в среде военных такого высокого уровня, но и недооценивать этот эпизод не стоит, проблемы на фронте только начинаются, а нервы не только у генералов, но и у Путина уже на пределе.

Є версія, що цим генералом був полонений того же дня командуючий "харківським" фронтом касапів Сичевой.
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10.09.2022 09:35 Ответить
очень очень интересно ..
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10.09.2022 18:42 Ответить
повисла долгая пауза- просто х..ло заснуло, а будить не хотели
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10.09.2022 03:49 Ответить
Ан Мур наваяв какашок тут…розсмерділося порохобоття.
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09.09.2022 15:51 Ответить
пнх
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09.09.2022 15:56 Ответить
Rulya Kosh сгинь кацапская зеленая морда
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09.09.2022 23:23 Ответить
Sergey Naumovich

26 мин. ·

Россияне, это стоп-кадр из видео из деоккупированных населенных пунктов Украины. Жители Украины встречают СВОЮ армию как освободителей. Это означает, что ваши солдаты гибнут на территории Украины как оккупанты. Их тут никто не ждал, нет ни одного видео, факта, который бы достоверно подтверждает факт «геноцида» до 24 февраля.

Ради чего тут гибнут ваши солдаты? По факту они выполняют миссию решения выдуманной проблемы. Они гибнут ради ложных ценностей, выдуманных кремлевской пропагандой, а фото трупов ваших солдат в Украине вызовет у нас море позитивных эмоций!

Но это только начало, ведь с этой войной вы получаете и небывалый позор, и глубокий моральный урон, и изоляцию от цивилизованного мира, и репарации на десятки лет вперёд!

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09.09.2022 15:56 Ответить
зачем нам эти сопли по поводу гибели кацапского мяса? если такие тупые пусть сдохнут все
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09.09.2022 23:24 Ответить
хахахахахахаха продолжает абсыраться на людях, у деда новое хоби)))
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09.09.2022 15:57 Ответить
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09.09.2022 15:59 Ответить
- «Мы референдум будем проводить ночью, вы бюллетени оставьте в тумбочке, а мы их заполним».
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09.09.2022 16:00 Ответить
яка нах раДбез
це тупо "схадняк"
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09.09.2022 16:00 Ответить
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09.09.2022 16:06 Ответить
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09.09.2022 16:08 Ответить
Два фото одного флага


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09.09.2022 16:08 Ответить
Скажите кто-то Березовцу что это китайская подделка, а то он не понял=)
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09.09.2022 17:05 Ответить
Аж из Китая??? А че в мокшании даже флаги делать не умеют?
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09.09.2022 17:13 Ответить
ага-ага, самое время обсудить как это так, всех победили и вот-вот снова пойдем на Киев, а тут... какое-то несовпадение в докладах
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09.09.2022 16:08 Ответить
большая часть хозяев донбасса - донских мужиков лежит в могилах в виду "мудрого" военного руководства путинской армии, спрашивать особо не у кого, женщинам уже все равно, лишь бы мир, поэтому проголосуют как скажут из москвы
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09.09.2022 16:10 Ответить
чего чего ? большая часть лугандонцев сейчас лежат в могилах исключительно по причине своей тупости и трусости еще с 2014 года
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09.09.2022 23:26 Ответить
по плану СВО к 15 сентября-- сдать Дорнецкую область в руки Киева и ЗСУ похоже планы Путин озхвучивает не совим ряженымс забулдыгам а Киеву и ЗСУ...
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09.09.2022 16:10 Ответить
Питання не в Балаклєї, хоча і це дуже болюче для русні. Питання на багато більше. Справа пахне Ізюмським "сталінградом" для свинособак. лінія між річками Донець і Оскіл щільно замкнута ще з 08.09. На сьогодні смуга розширена більше ніж на 60 км, від околиць Куп'янська на півночі до Липчанівки і Мирного на півдні. А це вже менше ніж 20 км до Ізюма. І, головне, продовжує розширюватися. Те що мордор цього не визнає, а наші не підтверджують тільки на користь. Але пуйло має щось робити... Слава ЗСУ!
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09.09.2022 16:13 Ответить
Дякую, що розкрили план армії
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09.09.2022 16:16 Ответить
Шановний, це вже давно не план, а реальність) І те що ви нею володієте нічого не змінить. Як не змінить і для свинособак. Але приємно подивитися як вони будуть споживати цю ганьбу.
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09.09.2022 16:21 Ответить
Головне свинособак передавити
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09.09.2022 16:25 Ответить
Куп'янськ наш!
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09.09.2022 21:56 Ответить
кому это путлер мае щось робити? вы так за него переживаете?
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09.09.2022 23:28 Ответить
головне щоб ти не переживав. а то ще думати почнеш
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09.09.2022 23:34 Ответить
да я только за вас "переживаю" не будет путлера - не будет рашки и ботов
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09.09.2022 23:35 Ответить
Це так, добродію. Але думає пуйло, яку більшу гидоту зробити Україні. І засоби у нього, на жаль, в асортименті.
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09.09.2022 23:38 Ответить
у него все засобы были на начало войны он их все использовал - даже после удара по Крыму и белгороуду - зассцал ответить так что больше ничего он без последствий сделать не сможет
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09.09.2022 23:47 Ответить
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09.09.2022 16:14 Ответить
По часу збіглося з автономними виступами двох ЗА.
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09.09.2022 16:24 Ответить
А после собрания ***** тоже будет с фингалом? Или его сразу унесёт?
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09.09.2022 16:30 Ответить
застрелься падло - це єдиний правильний вчинок
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09.09.2022 16:42 Ответить
************ примет транквилизаторы, перед зеркалом потренирует уверенную морду лица и объявит на усю срану, что цели спецаперации достигнуты, нас успешно демилитаризировали и денацифицировали на территории Украины.
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09.09.2022 16:44 Ответить
А МОЖЕТ ПО ТОМУ ЧТО ОН ЙБНТЫЙ !?)
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09.09.2022 16:44 Ответить
збирає
"члєнів"ради бєспєкі
на діскотеку
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09.09.2022 16:46 Ответить
Ше можут собі позволити - але мандраж уже є .
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09.09.2022 16:50 Ответить
Пап***ели про зерно и еще что то там. Злые укробандеровцы типа голодающим не поставляют, и надо чтоб оон потребовало доставлять в Африку. Щеки понадували, короче.
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09.09.2022 16:56 Ответить
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09.09.2022 17:00 Ответить
Як вони там нову подлянку не придумали...
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09.09.2022 17:03 Ответить
путен насрет себе в галифе ? или поменяет Шойгу на Киркорова?
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09.09.2022 17:06 Ответить
А ведь может поменять на Стрелкова...
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09.09.2022 18:08 Ответить
Какой еще Стрелков? о_О ашкеназ Гиркин (если о нем речь) играет с путиным за разные команды.
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09.09.2022 18:15 Ответить
в одной они команде - фсбшного ОПГ
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09.09.2022 23:31 Ответить
Уявляю, як купа сцикливих мерзотників буде тремтіти від жаху і повзати на колінах перед божевільним карликом-психопатом!
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09.09.2022 17:39 Ответить
Ядерной дубинкой хочет помахать, надеюсь союзники вернут Украине хотя бы часть ядерных бомб и боеголовок (отобраных по будапештской туалетной бумаге), если орки применят ядерное оружие (а им самим ссыконто по кацапам ударить)!
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09.09.2022 17:52 Ответить
хватит вам кацапы бред писать про ядерную дубинку - пластинка заела
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09.09.2022 23:32 Ответить
Піздно всрались рашисти! Ваш потяг пішов в Ад!
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09.09.2022 22:19 Ответить
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