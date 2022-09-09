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Це не до мене, - Пєсков не став коментувати звільнення Балаклії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати звільнення Збройними силами України Балаклії на Харківщині.
Прокоментувати ці події його просили журналісти, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".
"Що стосується спеціальної військової операції (так у Росії називають війну з Україною. - Ред.), то це до мого колеги Конашенкова (офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков. - Ред.)", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили Балаклію. Водночас окупанти твердять, що вона нібито досі перебуває під контролем армії РФ.
Топ коментарі
+27 частный сектор
показати весь коментар09.09.2022 14:39
+25 saimansay
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+20 Ольга Грибанова
показати весь коментар09.09.2022 14:49
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Будь ласка, зачекайте...
Це хіба не підходить під визначення «жест доброї волі»?
Всрались. И точка.
и да, кстати, если чего - я из Харькова.....
последний раз был на Холодке осенью прошлого года - делал рентген недалеко от метро...
удачи, друг! и держись там!
Слава Україні!
залакивать стоя будешь, или лёжа ?
https://www.youtube.com/watch?v=2yuazZ35lfY
Росія нібито за допомогою гелікоптерів Мі-26 перекидає підкріплення в Ізюм і Куп'янськ
тому говорити про взяття Куп"янська повністю під контроль рано.
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але ,перекидати буде недовго при такій насиченості ЗСУ Джавелінами..
Достатньо "посунути фронт" на пару км - і "вікно можливостей для рашистських транспортних МІ САМЕ В ІЗЮМІ закриється"..
вони зляться на путіна що той якось не так Балаклію здав але забувають що головна причина поразки москалів під Балаклією в тому що у них не вистачало навчених бійців на увесь фронт і тому там поставили мобіків та лягавий собр як і навоювали їм.
а навчених бійців не вистачило бо путін боїться оголошувати загальну мобілізацію щоб не призивати тих, хто злиться.
відтепер інфа де стоять мобіки та собр замість армійців стає ціннішою за інфу де у них склад БК.
- "Все идет по плану", и если ВСУ освободили Балаклею и движутся на восток к Купянску, то так оно и было задумано! Мы просто сделали очередной "жест доброй воли" и съе...ались оттуда, задрав штаны...
вже на 4 листопада назначили
Але ці референдуми не будуть мати юридичної сили -які ніхто не визнає
тож контрнаступ України не зупиниться референдумами які хоче провести ворог
І служили йому. То і підете у бездну глибоку, де будете кричати, але ніхто не почує вас. І будуть над вас дивитись зверху безневинні вбиті діточки-янголятка Божі і люди тяжко страдалі і будете благати їх про допомогу, але не почують вас, як не чули ви їх.
Вогонь, черві, гниль ось що вас чекає нечисть росіянська.
Сама в шоці.
Вірте в Бога!!!
И да будет так.