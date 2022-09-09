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війна (56511) Пєсков (1443) Росія (47229) Харківщина (4281) Балаклія (248)

Це не до мене, - Пєсков не став коментувати звільнення Балаклії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дмитрий,песков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати звільнення Збройними силами України Балаклії на Харківщині.

Прокоментувати ці події його просили журналісти, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"Що стосується спеціальної військової операції (так у Росії називають війну з Україною. - Ред.), то це до мого колеги Конашенкова (офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков. - Ред.)", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Балаклію. Водночас окупанти твердять, що вона нібито досі перебуває під контролем армії РФ.

Дивіться: Пів року молилися, щоб ви нас врятували, - мешканці Балаклії зустрічають українських визволителів. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
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09.09.2022 14:39
+25
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09.09.2022 15:12
+20
йоршЫк резиновой попы - вот это прокомментируй

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09.09.2022 14:49
Коментувати
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це компетенція царькова, не зрозуміло хіба?...
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09.09.2022 14:28 Відповісти
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09.09.2022 15:12 Відповісти
Гівнюки навіть назву встигли змінити, на них українська мова діє як часник на вампирів
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09.09.2022 16:01 Відповісти
Таки так, піськов піською не доріс до таких коментарів
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09.09.2022 15:26 Відповісти
Але висiти на гiлляцi цi брехливi ****** будут подряд...
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09.09.2022 17:37 Відповісти
Все идет па плану?
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09.09.2022 14:30 Відповісти
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09.09.2022 14:36 Відповісти
- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки.

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09.09.2022 15:16 Відповісти
Московія не має уникнути покарання - це пафос статті двох українських генералів, Залужного і Забродського. Не можна просто так подарувати масові вбивства невинних людей.
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09.09.2022 14:34 Відповісти
Чого?
Це хіба не підходить під визначення «жест доброї волі»?
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09.09.2022 14:34 Відповісти
Коли орки наступали то піськов із задоволенням коментував захоплення нових територій, а коли відступають то всі питання до прикокошеного.
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09.09.2022 14:36 Відповісти
У перемог завжди знаходиться багато авторів...
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09.09.2022 16:02 Відповісти
а у йОршика - "положительная окупация, Атрицателоьная окупация". Це ж орки, нащадки золотої орди у якої, як кажуть в народі, - "нам татарам *******, что наступать бежать что отступать бежать" =))
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09.09.2022 17:34 Відповісти
От бач, злякався, ******* сцикун. (с).
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09.09.2022 14:38 Відповісти
Що там коментувати?
Всрались. И точка.
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09.09.2022 14:39 Відповісти
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09.09.2022 14:39 Відповісти
та что, наступать не будем???
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09.09.2022 14:41 Відповісти
та это дело хозяйское...., можешь хоть сейчас пойти и повеситься...., только не нужно других агитировать.... каждый сам решит что ему делать......
и да, кстати, если чего - я из Харькова.....
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09.09.2022 14:50 Відповісти
привет земляк...!
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09.09.2022 18:46 Відповісти
привет! в рядах Харьковчан пополнилось!? ))
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09.09.2022 19:08 Відповісти
на Цензоре с 2013 года - с момента как избили студентов перед Майданом...!
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09.09.2022 19:24 Відповісти
я тоже.... сначала я тусил на УНИАНе, а когда там форум принрыли, переполз сюда..., но аккаунт у меня раньше был Root Kit (может помнишь такой), но потом я его потерял.....
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09.09.2022 19:30 Відповісти
район Салюта...! раньше нигде не был - после событий той ночи закрепился здесь...!
последний раз был на Холодке осенью прошлого года - делал рентген недалеко от метро...
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09.09.2022 19:47 Відповісти
понятно.... ну Бог даст, может когда по пивку!
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09.09.2022 20:03 Відповісти
если будет вероятность быть в твоих краях - маякну...\и тогда по пивку...!\
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09.09.2022 20:15 Відповісти
домовились! ))
удачи, друг! и держись там!
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09.09.2022 20:23 Відповісти
держимся - и вы тоже держитесь...!
Слава Україні!
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09.09.2022 20:27 Відповісти
Героям слава!
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09.09.2022 20:34 Відповісти
Так Ванька, реальність для вас "печальна": Україна озброюється ******** технікою, а ЗСУ перетворюється в найбоєздатнішу армію.
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09.09.2022 14:59 Відповісти
Спалилося орченя. Вони без методички можуть тільки писати матюки та образи, іншу відповідь від орка годі й чекати.
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09.09.2022 15:10 Відповісти
Эйфории нет. Все понимают, что это только первые шаги к победе. Но и невозможно удержать радость и слезы за людей, которые пол года были в оккупации под орками. Украине еще предстоит долгий и тернистый путь к победе. К сожалению еще будет много потреь среди мирного населения и военных. Вечная память всем павшим героям и слава воинам освободителям!
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09.09.2022 14:47 Відповісти
Тут и спорить не о чем.
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09.09.2022 14:55 Відповісти
Ваня, це - війна. Хочеш посипати голову попелом - посипай. Але це якось виглядає по-кацапськи. Путін - *****?
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09.09.2022 14:48 Відповісти
Так, кацапьйом смердить. Вони сильно ******* наші перемоги на фронті перекручувати та знецінювати.
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09.09.2022 14:52 Відповісти
Ванька навіть у твого соловйова вже немає "ізлішньої радості" , тільки ще більше танців на трупах 2 армії світу. А українці радіють, що нарешті ми повертаємо наші землі.
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09.09.2022 15:04 Відповісти
посмотрела, вот что увидела



залакивать стоя будешь, или лёжа ?

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09.09.2022 14:51 Відповісти
я можу насміхатися тільки над понтами "вЯликай пабйЄджаносной супрЄрЄмерії" її приниженням, та опусканням, а не з біди яку це біологічне сміття принесло нам в країну.
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09.09.2022 15:02 Відповісти
Ванька вболівай за свої "бєди", а харківчани радіють більше всіх, що їх край звільняють від орди.
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09.09.2022 15:08 Відповісти
операция у орков секретная и говорить может только какашкин...
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09.09.2022 14:40 Відповісти
ПОЧЕМУ РУССКАЯ АРМИЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО УБЕГАЕТ?! Лекция историка Александра Палия
https://www.youtube.com/watch?v=2yuazZ35lfY
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09.09.2022 14:46 Відповісти
Дуже влучне порівняння у Яковини переднього фронту орків з яєчною скорлупою...
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09.09.2022 16:03 Відповісти
Приколите усатого членососа что уже Купянск освободили, пусть сперму с усов вытрет
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09.09.2022 14:46 Відповісти
Ті, пачему уси збріл, дурік!!!???(с)
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09.09.2022 14:47 Відповісти
Та скажи кратко: - Там резиновая жопа.....
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09.09.2022 14:48 Відповісти
йоршЫк резиновой попы - вот это прокомментируй

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09.09.2022 14:49 Відповісти
Невже?! Це сьогоднішнє фото?
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09.09.2022 15:14 Відповісти
https://t.me/insiderUKR/40828
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09.09.2022 15:40 Відповісти
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09.09.2022 15:42 Відповісти
19 хвилин тому - 49°11′N 37°16′E

Росія нібито за допомогою гелікоптерів Мі-26 перекидає підкріплення в Ізюм і Куп'янськ

тому говорити про взяття Куп"янська повністю під контроль рано.

--------------

але ,перекидати буде недовго при такій насиченості ЗСУ Джавелінами..
Достатньо "посунути фронт" на пару км - і "вікно можливостей для рашистських транспортних МІ САМЕ В ІЗЮМІ закриється"..
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09.09.2022 16:09 Відповісти
ніхто про взяття не каже, я мала на увазі що ЗСУ уже на околиці Купянську
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09.09.2022 17:30 Відповісти
ні , це не сьогоднішнє, ось сьогоднішнє

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10.09.2022 09:25 Відповісти
Я вже у темі! Але все одно - Дякую! Це щось неймовірне!
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10.09.2022 09:49 Відповісти
Жди прихода брадобрея.
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09.09.2022 14:58 Відповісти
москалі - дивні люди.

вони зляться на путіна що той якось не так Балаклію здав але забувають що головна причина поразки москалів під Балаклією в тому що у них не вистачало навчених бійців на увесь фронт і тому там поставили мобіків та лягавий собр як і навоювали їм.

а навчених бійців не вистачило бо путін боїться оголошувати загальну мобілізацію щоб не призивати тих, хто злиться.

відтепер інфа де стоять мобіки та собр замість армійців стає ціннішою за інфу де у них склад БК.
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09.09.2022 15:00 Відповісти
- Владимир Владимирович! Что у нас там происходит под Харьковом?!

- "Все идет по плану", и если ВСУ освободили Балаклею и движутся на восток к Купянску, то так оно и было задумано! Мы просто сделали очередной "жест доброй воли" и съе...ались оттуда, задрав штаны...
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09.09.2022 15:01 Відповісти
https://youtu.be/dtb83q2wmy8
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09.09.2022 15:03 Відповісти
Ну шо ***** уссатый, тебе *****
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09.09.2022 15:12 Відповісти
канашенков---патєрь нєт..
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09.09.2022 15:24 Відповісти
У мастера спорта прапорщика Кокошникова с дицией плохо. Ог говорит не "Не потере нет", а "Подотрите!" 💩💩💩
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09.09.2022 16:32 Відповісти
і
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09.09.2022 15:32 Відповісти
Тобто плани Росії руйнуються постійно змінюють дати референдумів
вже на 4 листопада назначили
Але ці референдуми не будуть мати юридичної сили -які ніхто не визнає
тож контрнаступ України не зупиниться референдумами які хоче провести ворог
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09.09.2022 15:36 Відповісти
Вже недовго. І станете ви на суді Божому і не буде у вас адвоката. І підете у пекло на згоряння душі вашої і не буде вас і роду вашого, нічого не залишиться по імені вашому. Бо продали душі свої дияволу.
І служили йому. То і підете у бездну глибоку, де будете кричати, але ніхто не почує вас. І будуть над вас дивитись зверху безневинні вбиті діточки-янголятка Божі і люди тяжко страдалі і будете благати їх про допомогу, але не почують вас, як не чули ви їх.
Вогонь, черві, гниль ось що вас чекає нечисть росіянська.
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09.09.2022 15:36 Відповісти
Якщо повірете не сама писала, а під руку, мабуть Духа Святого.
Сама в шоці.
Вірте в Бога!!!
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09.09.2022 15:40 Відповісти
И да свершится сие
И да будет так.
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09.09.2022 18:13 Відповісти
Вот ошибалось *****, когда называло Геббельса выдающимся и талантливым человеком. Де ему до ************ пропагандонов и писькова. Недооценил Гитлер пропаганду, так бы немцы знали, что Берлин отстояли и в войне победили.
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09.09.2022 18:11 Відповісти
в европе ВСУ решает, и мокш тут уничтожат на корню
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09.09.2022 20:21 Відповісти
 
 