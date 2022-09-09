Це не до мене, - Пєсков не став коментувати звільнення Балаклії

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати звільнення Збройними силами України Балаклії на Харківщині.

Прокоментувати ці події його просили журналісти, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"Що стосується спеціальної військової операції (так у Росії називають війну з Україною. - Ред.), то це до мого колеги Конашенкова (офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков. - Ред.)", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Балаклію. Водночас окупанти твердять, що вона нібито досі перебуває під контролем армії РФ.

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