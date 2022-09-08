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Над Балаклією піднято український прапор. ВІДЕО+ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Над головною адміністративною будівлею Балаклії піднято український прапор.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей факт опублікований у соцмережех.
"Балаклія визволена. Над містом піднято український прапор. Український прапор піднятий над багатьма селами в околиці". - пише автор публікації.
Топ коментарі
+151 Alex Tiger
показати весь коментар08.09.2022 17:10
+99 Alex Zverev 46d6768b
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+96 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар08.09.2022 17:11
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