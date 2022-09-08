Над Балаклією піднято український прапор. ВІДЕО+ФОТО

Над головною адміністративною будівлею Балаклії піднято український прапор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей факт опублікований у соцмережех.

"Балаклія визволена. Над містом піднято український прапор. Український прапор піднятий над багатьма селами в околиці". - пише автор публікації.

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