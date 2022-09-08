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Над Балаклією піднято український прапор. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Над головною адміністративною будівлею Балаклії піднято український прапор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей факт опублікований у соцмережех

"Балаклія визволена. Над містом піднято український прапор. Український прапор піднятий над багатьма селами в околиці". - пише автор публікації.

Над Балаклією піднято український прапор 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Изюм горит, все вокруг горит": Окупант скаржиться дружині на точні удари ЗСУ. АУДIО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+151
Слава нашим найкращим в світі ЗСУ !!!
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08.09.2022 17:10
+99
Молодцы ребята!!! Слава ЗСУ!!!
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08.09.2022 17:11
+96
Українським справжнім воїнам та героям-респектище...
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08.09.2022 17:11
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Слава нашим найкращим в світі ЗСУ !!!
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08.09.2022 17:10 Відповісти
Там наче і Шевченкове вже теж звільнено і йдуть хлопці на Куп'янськ. Чекаємо на підтвердження і молимось!
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08.09.2022 17:21 Відповісти
якщо це дійсно так і Куп'янськ звільнять від кацапні, рашистам в Ізюмі пи*да.
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08.09.2022 17:27 Відповісти
Буде на кого обміняти Азовців.
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08.09.2022 17:50 Відповісти
Ті, на кого можна було б виміняти Азовців, тікають першими. Зазвичай, гвинтокрилами
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08.09.2022 18:03 Відповісти
Цей жiночий орган руснi свiтить не тiльки в Iзюмi..))
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08.09.2022 20:06 Відповісти
Шевченкові стратегічний об'єкт.
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08.09.2022 19:13 Відповісти
Українським справжнім воїнам та героям-респектище...
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08.09.2022 17:11 Відповісти
Молодцы ребята!!! Слава ЗСУ!!!
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08.09.2022 17:11 Відповісти
Героям слава!
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08.09.2022 17:12 Відповісти
Героям Слава!
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08.09.2022 17:12 Відповісти
ЗСУ- наші герої!!!! Дякуємо за кожне звільнене місто та село. Бережіть себе.
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08.09.2022 17:13 Відповісти
Слава Україні
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08.09.2022 17:15 Відповісти
Героям слава !!!
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08.09.2022 17:45 Відповісти
Героям Слава!!!
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08.09.2022 17:46 Відповісти
👍💪👆
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08.09.2022 17:16 Відповісти
Розпоясались щоб вялічіє трошки підпоясать, та показать де ваше місце.
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08.09.2022 17:16 Відповісти
Слава ВСУ!
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08.09.2022 17:17 Відповісти
зараз російські свинособаки почнуть лютувати та останніми ракетами пуляти з с300..
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08.09.2022 17:17 Відповісти
хіба що коров'ячими какахами це в них національний вид спорту.
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08.09.2022 17:19 Відповісти
і місто Балаклея ціленьке, на відміну від "освобождьонних" рашистами Маріка, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, якої вже тупо немає,.....
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08.09.2022 17:19 Відповісти
На раша пабліках як під методичку всі пишуть, що Балаклія не має стратегічного значення й не сильно то й потрібна...
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08.09.2022 17:22 Відповісти
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08.09.2022 17:29 Відповісти
А через рік будуть писати: мацква немає стратигічного значення і не сильно то й потрібна, згадають кутузова і що все йде по плану спецоперації!
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08.09.2022 18:07 Відповісти
До речі - це правда, мацква справді нікому не потрібна, навіть самим кацапам. Хіба що пограбувати час від часу, якбуло під час відступу циклопа Кутузова з мацкви. Першими до мацква вступили не французи, а крєстьянє навколишніх сіл, які не лише грабували все, що могли понести, але й ламали і палили все, що понести не могли.
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08.09.2022 18:43 Відповісти
Во-во...І я ввжаю, що потрбіно "мацквічам" нагадати Героїчного "одноокого" і що вже пора таки"павтаріть"!
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08.09.2022 19:40 Відповісти
Вірю в Бога та ЗСУ !

Героям Слава !
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08.09.2022 17:18 Відповісти

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08.09.2022 17:23 Відповісти
зашел в бакалею и взял изом ))))))))
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08.09.2022 17:23 Відповісти
Яке щастя знати, щро наші гонять російських чмонь назад у їхню клітку. Гнати і бити, бити і гнати. До останньої російської вонючки.
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08.09.2022 17:27 Відповісти
це перше місто звільнене Україною у цій війні,сльози на очах!!!Слава ЗСУ!!!
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08.09.2022 17:33 Відповісти
Макарів, Басань, ... не рахувати?
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08.09.2022 17:51 Відповісти
Буча, Гостомель, Тростянець....
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08.09.2022 18:05 Відповісти
Не перше - раніше ще 26го березня було звільнене моє місто (Тростянець)!
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08.09.2022 18:11 Відповісти
А хіба орки не самі звідти пішли,?
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08.09.2022 19:09 Відповісти
Пiсля гучних копнякiв самi вже ходят, я тiкають..
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08.09.2022 20:11 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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08.09.2022 17:33 Відповісти
молюся! тримайтесь сонечки!
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08.09.2022 17:39 Відповісти
Помоги, господи, ЗСУ
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08.09.2022 17:41 Відповісти
Дуже цікаво спостерігати реакцію мордорських телеграм-каналів. Головні вже отримали методичку, що Балаклія була не потрібною і її навіть не пробували обороняти, а відійшли , щоб заманити хохлів та розбити. А основна маса мілких телеграмів далі продовжує постити "брєд" про "героїчних" самарських мєнтів, які практично голіруч нищать техніку ЗСУ.
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08.09.2022 17:53 Відповісти
А что будут писать через неделю?
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08.09.2022 18:04 Відповісти
Що Севастополь ну зовсім був не потрібен.
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08.09.2022 18:06 Відповісти
А Херсон так вААпще був як кабиздоху п"ята нога..))
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08.09.2022 20:14 Відповісти
Якщо подумати, то нащо їм після всього цього Москва та Петербург? Увесь запоребрик - це спірна територія між Україною та Китаєм.
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08.09.2022 21:22 Відповісти
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08.09.2022 17:55 Відповісти
Бог у поміч, Мирним Хліборобам України!!
Терористам ***** смерть в Мирній Україні!!!
Посівна в Україні тільки починається!
Слава Захисникам України!!!
смерть московітам ***** та їх сраколизам в Україні!,
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08.09.2022 18:06 Відповісти
Слава Богу, слава героям, слава Україні!
Вірю в Бога, вірю в ЗСУ, вірю в Україну!
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08.09.2022 18:06 Відповісти
дякуємо захисникам і захисницям України!!!
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08.09.2022 18:07 Відповісти
Хлопці прикиньте і все це робиться без ленд-лізу а коли буде ленд-ліз то буде вже тоді слідуююча мацква? тьху тьху))Слава нашим воїнам!!Слава Україні.пукен ***** довбане.
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08.09.2022 18:14 Відповісти
Слава нашим мужнім Героям і щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

Хлопці Ви найкращі , - прохання повернутися живими 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.09.2022 18:19 Відповісти
Оставили ли орки что нибудь на арсеналах Балаклеи ВСУ для освобождения Изюма?
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08.09.2022 18:34 Відповісти
Якщо нічого не залишилось то дядьки Джо і Антон з тіткою Лізою підкидають трішечки.Та й інші друзі нен забувають про нас.
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08.09.2022 19:26 Відповісти
тітка Ліза померла
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08.09.2022 20:06 Відповісти
Павловичу! Читайте уважно. Під тіткою Лізою я мав на увазі Прем"ра UK Ліз Трасс. Та й не королівська справа бути виконавчою владою.
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08.09.2022 21:18 Відповісти
ну Вам може й тітка, а мені скоріше в доньки годиться
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09.09.2022 01:41 Відповісти
Зрозуміло. Мені також в доньки годиться. Ну не міг я таку поважну даму назвати дочкою чи дівчиною.
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09.09.2022 08:52 Відповісти
Я читав, що наші перед відходом все встигли вивезти.
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08.09.2022 21:23 Відповісти
На промосковитському сайт в США паніка і "все пропало". Тролю їх падлюк постійно - викладаю їх втрати за інформацією від ВСУ, скаженіють.
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08.09.2022 18:39 Відповісти
Подливай им смолы. Не жалей
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08.09.2022 18:53 Відповісти
А могли б дати назву того сайту?
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08.09.2022 19:30 Відповісти
Слава Нації! Смерть ворогам!
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08.09.2022 19:16 Відповісти
Величезна шана нашим воїнам. Ви найкращі! Дай, Боже, вам здоров"я!!!
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08.09.2022 19:23 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
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08.09.2022 19:37 Відповісти
Дякуємо хлопці...низкий вам уклін....
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08.09.2022 19:45 Відповісти
Боже, бережи воїнів ЗСУ!
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08.09.2022 20:40 Відповісти
Ну так жена попросила Залужного зайти в бакалею и взять изюм.
Он спешил, и не расслышал ...
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08.09.2022 21:11 Відповісти
Проскочмла инфа, что до Купянска осталось 2 км
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08.09.2022 21:20 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Окупантам - полон або смерть! Вибирайте, поки не пізно, рашисти!
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08.09.2022 21:22 Відповісти
Хай щастить...
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08.09.2022 21:29 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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08.09.2022 21:34 Відповісти
Генштабу і всім військовим України великий респект! Саме такого країна очикує од вас!! Смерть російським окупантам!!!
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08.09.2022 23:46 Відповісти
Балаклія. Як багато в цій назві. Місце звитяги українських воїнів у 2022 році, і місце позору гівнокомандувача після пожеж на артилерійському складі у 2017.
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09.09.2022 09:38 Відповісти
Ну ты дурилка) місце позору гівнокомандувача квартала95 на нарах після пожеж всей Украины
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09.09.2022 10:20 Відповісти
Не муч українську розкладку клавіатури, бо почне боліти москалоязика щелепа.
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09.09.2022 10:23 Відповісти
если тело просуществовало в амёбном состоянии и рассудком не поднялось выше картофелины оно переводит тему на языковой вопрос. Смотри дальше абдрыстовича, масейчук и проэкты каломойского95 с кацапами
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09.09.2022 12:29 Відповісти
Файні новини. Дяка і респект ЗСУ
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09.09.2022 10:41 Відповісти
Таким чином, до кінця наступного тижня дійдуть до Бєлгорода. Слава ЗСУ.
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09.09.2022 16:36 Відповісти
 
 