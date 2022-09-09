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Путін через звільнення ЗСУ Балаклії збирає Раду безпеки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

У п’ятницю, 9 вересня, Володимир Путін на тлі невдач російської окупаційної армії у війні в Україні проведе оперативну нараду з членами Ради безпеки РФ.

Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

"У середині дня, ближче до другої, у нього запланована оперативна нарада з постійними членами Радбезу", - сказав він.

Також Пєсков додав, що референдум стосовно приєднання Донбасу в склад Росії можливий лише у разі "волевиявлення місцевих мешканців".

Раніше повідомлялося, що Пєсков відмовився коментувати втрату окупантами Балаклії.

Дивіться: Пів року молилися, щоб ви нас врятували, - мешканці Балаклії зустрічають українських визволителів. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+65
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09.09.2022 15:32
+56
Хорошего настроения всем участникам сходки! И кожугетыча не забудьте наградить. Он честно старался. Но, … не вышло. Но старался
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09.09.2022 15:30
+43
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09.09.2022 15:31
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Воронеж в опасности....)
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09.09.2022 15:47 Відповісти
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09.09.2022 15:50 Відповісти
Генерал СВР: Произошло знаменательное событие, возможно даже эпохальное, а сам человек, виновник произошедшего и его слова, произнесенные вчера, имеют все шансы войти в учебники истории.
08/09.22г ***** в режиме видеосвязи провел совещание с руководством силового и военного блока... Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения орков в Украине. Приняли участие секретарь СБ РФ Патрушев, директор ФСБ Бортников, по два представителя министерства агрессии РФ и Генштаба и директор СВР Нарышкин.
...Когда ***** передал слово представителю руководства Генштаба, тот буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе директора СВР Нарышкина соответствует планам США, после чего сказал, что у войск рф нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
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09.09.2022 15:51 Відповісти
Генерал СВР -досить сумнівне джерело...
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09.09.2022 15:59 Відповісти
этот канал курирует профессор соловей фсбшный сливной бачек - ну может какую то правду и сливает
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09.09.2022 23:22 Відповісти
Realy?
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09.09.2022 16:02 Відповісти
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09.09.2022 16:17 Відповісти
а первый случай какой был? типа пьяный генерал ответил путлеру?
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09.09.2022 23:20 Відповісти
Генерал СВР: День 06/09 президента ***** был испорчен докладом о событиях на фронте. ***** утром проинформировали об успехах украинской армии сразу на нескольких направлениях. В мероприятиях назначенных на день, ***** "оторвался" во время доклада представителей руководства Генерального штаба, а позже и представителей руководства министерства обороны РФ.
Помимо резких выражений, с применением нецензурной лексики с его стороны в адрес представителей военного командования, последовали и обещания ***** призвать собеседников к ответу за "провал" на фронте. Но самым знаковым событием стал доклад президенту по видеосвязи одного из генералов, который находился намного ближе к линии фронта чем предыдущие докладчики. Так, уже в начале этого доклада, у ***** возникло подозрение в способности генерала трезво соображать и президент задал прямой вопрос: - употреблял ли тот спиртные напитки, на что генерал как-то дерзко отреагировал. ***** попытался в резкой форме с угрозой осадить собеседника, но получил отпор и послание по известному адресу. ***** прервал эфир и дал распоряжение "закрыть этого пид.ора". Вот после этого инцидента настроение президента ухудшилось окончательно. Решение основных вопросов было перенесено на четверг.
Понятно, что пьяную выходку представителя руководства военного блока, с дерзостью по отношению к президенту, не стоит на сегодня воспринимать как явную тенденцию к бунту в среде военных такого высокого уровня, но и недооценивать этот эпизод не стоит, проблемы на фронте только начинаются, а нервы не только у генералов, но и у Путина уже на пределе.

Є версія, що цим генералом був полонений того же дня командуючий "харківським" фронтом касапів Сичевой.
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10.09.2022 09:35 Відповісти
очень очень интересно ..
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10.09.2022 18:42 Відповісти
повисла долгая пауза- просто х..ло заснуло, а будить не хотели
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10.09.2022 03:49 Відповісти
Ан Мур наваяв какашок тут…розсмерділося порохобоття.
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09.09.2022 15:51 Відповісти
пнх
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09.09.2022 15:56 Відповісти
Rulya Kosh сгинь кацапская зеленая морда
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09.09.2022 23:23 Відповісти
Sergey Naumovich

26 мин. ·

Россияне, это стоп-кадр из видео из деоккупированных населенных пунктов Украины. Жители Украины встречают СВОЮ армию как освободителей. Это означает, что ваши солдаты гибнут на территории Украины как оккупанты. Их тут никто не ждал, нет ни одного видео, факта, который бы достоверно подтверждает факт «геноцида» до 24 февраля.

Ради чего тут гибнут ваши солдаты? По факту они выполняют миссию решения выдуманной проблемы. Они гибнут ради ложных ценностей, выдуманных кремлевской пропагандой, а фото трупов ваших солдат в Украине вызовет у нас море позитивных эмоций!

Но это только начало, ведь с этой войной вы получаете и небывалый позор, и глубокий моральный урон, и изоляцию от цивилизованного мира, и репарации на десятки лет вперёд!

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09.09.2022 15:56 Відповісти
зачем нам эти сопли по поводу гибели кацапского мяса? если такие тупые пусть сдохнут все
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09.09.2022 23:24 Відповісти
хахахахахахаха продолжает абсыраться на людях, у деда новое хоби)))
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09.09.2022 15:57 Відповісти
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09.09.2022 15:59 Відповісти
- «Мы референдум будем проводить ночью, вы бюллетени оставьте в тумбочке, а мы их заполним».
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09.09.2022 16:00 Відповісти
яка нах раДбез
це тупо "схадняк"
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09.09.2022 16:00 Відповісти
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09.09.2022 16:06 Відповісти
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09.09.2022 16:08 Відповісти
Два фото одного флага


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09.09.2022 16:08 Відповісти
Скажите кто-то Березовцу что это китайская подделка, а то он не понял=)
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09.09.2022 17:05 Відповісти
Аж из Китая??? А че в мокшании даже флаги делать не умеют?
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09.09.2022 17:13 Відповісти
ага-ага, самое время обсудить как это так, всех победили и вот-вот снова пойдем на Киев, а тут... какое-то несовпадение в докладах
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09.09.2022 16:08 Відповісти
большая часть хозяев донбасса - донских мужиков лежит в могилах в виду "мудрого" военного руководства путинской армии, спрашивать особо не у кого, женщинам уже все равно, лишь бы мир, поэтому проголосуют как скажут из москвы
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09.09.2022 16:10 Відповісти
чего чего ? большая часть лугандонцев сейчас лежат в могилах исключительно по причине своей тупости и трусости еще с 2014 года
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09.09.2022 23:26 Відповісти
по плану СВО к 15 сентября-- сдать Дорнецкую область в руки Киева и ЗСУ похоже планы Путин озхвучивает не совим ряженымс забулдыгам а Киеву и ЗСУ...
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09.09.2022 16:10 Відповісти
Питання не в Балаклєї, хоча і це дуже болюче для русні. Питання на багато більше. Справа пахне Ізюмським "сталінградом" для свинособак. лінія між річками Донець і Оскіл щільно замкнута ще з 08.09. На сьогодні смуга розширена більше ніж на 60 км, від околиць Куп'янська на півночі до Липчанівки і Мирного на півдні. А це вже менше ніж 20 км до Ізюма. І, головне, продовжує розширюватися. Те що мордор цього не визнає, а наші не підтверджують тільки на користь. Але пуйло має щось робити... Слава ЗСУ!
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09.09.2022 16:13 Відповісти
Дякую, що розкрили план армії
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09.09.2022 16:16 Відповісти
Шановний, це вже давно не план, а реальність) І те що ви нею володієте нічого не змінить. Як не змінить і для свинособак. Але приємно подивитися як вони будуть споживати цю ганьбу.
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09.09.2022 16:21 Відповісти
Головне свинособак передавити
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09.09.2022 16:25 Відповісти
Куп'янськ наш!
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09.09.2022 21:56 Відповісти
кому это путлер мае щось робити? вы так за него переживаете?
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09.09.2022 23:28 Відповісти
головне щоб ти не переживав. а то ще думати почнеш
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09.09.2022 23:34 Відповісти
да я только за вас "переживаю" не будет путлера - не будет рашки и ботов
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09.09.2022 23:35 Відповісти
Це так, добродію. Але думає пуйло, яку більшу гидоту зробити Україні. І засоби у нього, на жаль, в асортименті.
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09.09.2022 23:38 Відповісти
у него все засобы были на начало войны он их все использовал - даже после удара по Крыму и белгороуду - зассцал ответить так что больше ничего он без последствий сделать не сможет
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09.09.2022 23:47 Відповісти
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09.09.2022 16:14 Відповісти
По часу збіглося з автономними виступами двох ЗА.
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09.09.2022 16:24 Відповісти
А после собрания ***** тоже будет с фингалом? Или его сразу унесёт?
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09.09.2022 16:30 Відповісти
застрелься падло - це єдиний правильний вчинок
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09.09.2022 16:42 Відповісти
************ примет транквилизаторы, перед зеркалом потренирует уверенную морду лица и объявит на усю срану, что цели спецаперации достигнуты, нас успешно демилитаризировали и денацифицировали на территории Украины.
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09.09.2022 16:44 Відповісти
А МОЖЕТ ПО ТОМУ ЧТО ОН ЙБНТЫЙ !?)
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09.09.2022 16:44 Відповісти
збирає
"члєнів"ради бєспєкі
на діскотеку
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09.09.2022 16:46 Відповісти
Ше можут собі позволити - але мандраж уже є .
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09.09.2022 16:50 Відповісти
Пап***ели про зерно и еще что то там. Злые укробандеровцы типа голодающим не поставляют, и надо чтоб оон потребовало доставлять в Африку. Щеки понадували, короче.
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09.09.2022 16:56 Відповісти
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09.09.2022 17:00 Відповісти
Як вони там нову подлянку не придумали...
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09.09.2022 17:03 Відповісти
путен насрет себе в галифе ? или поменяет Шойгу на Киркорова?
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09.09.2022 17:06 Відповісти
А ведь может поменять на Стрелкова...
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09.09.2022 18:08 Відповісти
Какой еще Стрелков? о_О ашкеназ Гиркин (если о нем речь) играет с путиным за разные команды.
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09.09.2022 18:15 Відповісти
в одной они команде - фсбшного ОПГ
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09.09.2022 23:31 Відповісти
Уявляю, як купа сцикливих мерзотників буде тремтіти від жаху і повзати на колінах перед божевільним карликом-психопатом!
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09.09.2022 17:39 Відповісти
Ядерной дубинкой хочет помахать, надеюсь союзники вернут Украине хотя бы часть ядерных бомб и боеголовок (отобраных по будапештской туалетной бумаге), если орки применят ядерное оружие (а им самим ссыконто по кацапам ударить)!
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09.09.2022 17:52 Відповісти
хватит вам кацапы бред писать про ядерную дубинку - пластинка заела
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09.09.2022 23:32 Відповісти
Піздно всрались рашисти! Ваш потяг пішов в Ад!
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09.09.2022 22:19 Відповісти
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