Российский пропагандист разоблачает другого. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российский пропагандист Борис Рожин сообщил о якобы сбитии российскими оккупантами украинского беспилотника и опубликовал фотографии сбитого объекта. Но другой российский пропагандист Владимир Романов опроверг ложь Рожина, поскольку на опубликованном фото была российская ракета Х-59МК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"ПВО морпехов группировки "V" на Угледарском направлении сбили БПЛА противника", - сообщил Рожин.
"Все классно в этом посте. Фактурно. Только это наша ракета Х-59МК", – ответил ему Романов.
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чєм чудовєщнєє лож,тєм лєгчє в нєйо поверить
обращаем ваше внимание на то, что наша информация практически всегда находит своё подтверждение. 5 сентября мы сообщили (https://t.me/generalsvr/1036) о недовольстве президента России Владимира Путина распоясавшимся пропагандистом Владимиром Соловьевым, который своими необдуманными высказываниями срывал планы Администрации президента по возврату в Россию мигрирующей творческой интеллигенции. Тогда президент распорядился донести Соловьеву буквально: "передайте долбо..бу пусть закроет рот или дождётся пока ему закроют". Тем же вечером президент принял решение о необходимости подвергнуть Соловьева экзекуции. Как доложили вчера президенту "воспитательные мероприятия" с Соловьевым проведены успешно. Экзекуторы утверждают, что Соловьев оказался послушным учеником, но в качестве закрепления назидания, чтобы лишнего не болтал, особо ретивый фсошник даже похлопал послушно лежащего Соловьева по губам причинным местом, подтверждением чему является отснятый "учителями" материал, который и был предоставлен Путину. Президент оказался очень доволен такой импровизацией своих рекомендаций и через Алексея Громова передал остальным служителям пропаганды быть менее пылкими и привести пример Соловьева, по большому секрету упомянув эпизод с шлепками по губам, в назидание, разумеется. Рекомендуем Владимиру Соловьеву, разумеется опять таки в назидание коллегам по цеху, убрать с физиономии ГРИМ и предстать перед публикой, что называется во всей красе, цирк закончен, клоуну грим не нужен. А наших уважаемых подписчиков и гостей канала просим помочь с распространением этого и других наших материалов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое важное!
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