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Российский пропагандист разоблачает другого. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российский пропагандист Борис Рожин сообщил о якобы сбитии российскими оккупантами украинского беспилотника и опубликовал фотографии сбитого объекта. Но другой российский пропагандист Владимир Романов опроверг ложь Рожина, поскольку на опубликованном фото была российская ракета Х-59МК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"ПВО морпехов группировки "V" на Угледарском направлении сбили БПЛА противника", - сообщил Рожин.

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"Все классно в этом посте. Фактурно. Только это наша ракета Х-59МК", – ответил ему Романов.

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Топ комментарии
+10
боролись два говна, борьба бьіла равна....
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09.09.2022 16:47
+8
Зате все інше, ну типа самі збили, вірно. Це теж, є жест доброї волі.
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09.09.2022 16:36
+4
Два дебила - это сила.
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09.09.2022 16:46
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Зате все інше, ну типа самі збили, вірно. Це теж, є жест доброї волі.
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09.09.2022 16:36 Ответить
брехати треба було шо то інопланетгі технології передані ЗСУ..
чєм чудовєщнєє лож,тєм лєгчє в нєйо поверить
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09.09.2022 16:45 Ответить
Два дебила - это сила.
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09.09.2022 16:46 Ответить
боролись два говна, борьба бьіла равна....
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09.09.2022 16:47 Ответить
сбили беспилротник -класса Сало ..из армии люфтваффе бендеры...
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09.09.2022 16:51 Ответить
В конце совещания перешли к насущным внутренним вопросам, где среди прочего президенту рассказали о том, что топ пропагандисты взяли на себя роль главных моральных цензоров в стране и мешают работе по возврату в Россию творческой интеллигенции. Больше всего досталось Владимиру Соловьеву в адрес которого президент недовольно сказал: "передайте долбо..бу пусть закроет рот или дождётся пока ему закроют". На том и порешили.

обращаем ваше внимание на то, что наша информация практически всегда находит своё подтверждение. 5 сентября мы сообщили (https://t.me/generalsvr/1036) о недовольстве президента России Владимира Путина распоясавшимся пропагандистом Владимиром Соловьевым, который своими необдуманными высказываниями срывал планы Администрации президента по возврату в Россию мигрирующей творческой интеллигенции. Тогда президент распорядился донести Соловьеву буквально: "передайте долбо..бу пусть закроет рот или дождётся пока ему закроют". Тем же вечером президент принял решение о необходимости подвергнуть Соловьева экзекуции. Как доложили вчера президенту "воспитательные мероприятия" с Соловьевым проведены успешно. Экзекуторы утверждают, что Соловьев оказался послушным учеником, но в качестве закрепления назидания, чтобы лишнего не болтал, особо ретивый фсошник даже похлопал послушно лежащего Соловьева по губам причинным местом, подтверждением чему является отснятый "учителями" материал, который и был предоставлен Путину. Президент оказался очень доволен такой импровизацией своих рекомендаций и через Алексея Громова передал остальным служителям пропаганды быть менее пылкими и привести пример Соловьева, по большому секрету упомянув эпизод с шлепками по губам, в назидание, разумеется. Рекомендуем Владимиру Соловьеву, разумеется опять таки в назидание коллегам по цеху, убрать с физиономии ГРИМ и предстать перед публикой, что называется во всей красе, цирк закончен, клоуну грим не нужен. А наших уважаемых подписчиков и гостей канала просим помочь с распространением этого и других наших материалов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое важное!

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09.09.2022 17:05 Ответить
а-ха-ха очень похоже на правду - иначе откуда у соловьиного помета побитый глаз и лобешник
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09.09.2022 22:23 Ответить
Вони скоро в тому своєму бардаку один одного начнуть гатити і це добре , зло повинно бути знищене
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09.09.2022 17:06 Ответить
Гарна ракета Мабуть, "бандерівець" складав чи до запуску готував Навіть поле вціліло - не згоріло
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09.09.2022 17:17 Ответить
Жаба гадюку!
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09.09.2022 17:48 Ответить
Пропагандони не настільки тупі, щоб викривати один одного. 2й міг би тупо промовчати, але не промовчав. Чому?
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09.09.2022 17:49 Ответить
Флаг вам в руки, барабан на шею, электричку навстречу лаптеногие, земля вам бетоном!
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09.09.2022 21:53 Ответить
 
 