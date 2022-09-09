Российский пропагандист разоблачает другого. ФОТО

Российский пропагандист Борис Рожин сообщил о якобы сбитии российскими оккупантами украинского беспилотника и опубликовал фотографии сбитого объекта. Но другой российский пропагандист Владимир Романов опроверг ложь Рожина, поскольку на опубликованном фото была российская ракета Х-59МК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"ПВО морпехов группировки "V" на Угледарском направлении сбили БПЛА противника", - сообщил Рожин.

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"Все классно в этом посте. Фактурно. Только это наша ракета Х-59МК", – ответил ему Романов.













