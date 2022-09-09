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Россияне отправили подкрепление на Харьковщину. ФОТО ДНЯ 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские воины продолжают успешно ликвидировать российских оккупантом в Харьковской области. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующие фото ликвидированных российских оккупантов опубликовал Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вот действительно какое оно "многотысячное подкрепление" от кацапов, и что с ним сразу же происходит", - сказано в подписи к фото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты объявили эвакуацию из Изюма, Купянска и Великого Бурлука

Россияне отправили подкрепление на Харьковщину 01
Россияне отправили подкрепление на Харьковщину 02
Россияне отправили подкрепление на Харьковщину 03
Россияне отправили подкрепление на Харьковщину 04
Россияне отправили подкрепление на Харьковщину 05
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Топ комментарии
+51
Здоровʼя загиблим та гарного настрою.
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09.09.2022 17:25
+34
А я милава узнаю а па паходке, а он носит, а носит, а берцы, а берцы, а галифе, ботинки кстати имба, даже не подгорели
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09.09.2022 17:37
+33
паління вбило
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09.09.2022 17:27
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Орки, вам знак ожеледиця повісили, а ви летите як навіжені. Отримуйте по заслугам)))
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09.09.2022 18:31 Ответить
українці геть дивні.

ми залюбки роздивляємося смажену російськомовну паскудь але втрачаємо свідомість коли бачимо хабарника тому обличчя хабарника для нас замальовує турботлива влада.
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09.09.2022 18:37 Ответить
Ану вали нах звідси, лаптєлапоє! Задовбало смердіти тут боярою і лаптями!
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10.09.2022 00:22 Ответить
Велл дан.
Моя дяка і уклін до землі кухарю!🙏
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09.09.2022 18:57 Ответить
L 200 певно на газу був, палити небезпечно, тепер став просто 200
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09.09.2022 18:59 Ответить
Нє прастім,нє забудєм)Ані будут жить в ваших сєрдцах вєчна))
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09.09.2022 19:04 Ответить
Органично "подкрепились".
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09.09.2022 19:26 Ответить
Тімберленди у нього на ногах вашче вещь фірма.
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09.09.2022 19:28 Ответить
КупилО нові "бєрци" і відразу на концерт до Йосі кАбзона....
Слава ЗСУ!!!
Бавовна(УКР)
Coton(Eng)
ХлОоОопок(*****)
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09.09.2022 19:55 Ответить
Скільки вже можна кудахтати про таланьі та L200 ?!?!?
по-прерше: це не талани взагалі! Ну нема жодної моделі таланів тільки з дірками для шнурків!! На фото взагалі не тактичні бути а звичайні будівельні! Але шкиряні, тому це єдине що залишилось з одягу на обох.
одяг - сінтетіка 100%, вже писали про це, це рф-ська фіча. Нормальна ******* форма взагалі сама по собі негорюча.

Треба ж трохи думати!! Ну які ще можуть бути наші, без броників, в говноформі, практично без зброї, але на моднявому цивільному білому(!) L200 ? І все це в Харківський області, коли наступаємо? Яке ж може бути завдання в цого підрозділа????

А скільки збирати отой міномет в кузові? Якщо він взагалі стріляє... "тачанка"...
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09.09.2022 20:12 Ответить
От з приводу броніків я б з вами посперечався. Батько друга, покійний, під Черніговом воював 2 місяці без броніка і каски, і по їх бригаті жалоб багато загалом, але називати не буду, зради ітак вистачає.
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09.09.2022 20:46 Ответить
Не в серпні чи вересні. Зараз все є, пишу з ЗСУ.
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09.09.2022 22:44 Ответить
Знайов таку фотку в неті з сайту ТСН. Можливо власне цю групу наші розкатали
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09.09.2022 20:51 Ответить
І доречі берці подібні
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09.09.2022 20:52 Ответить
Це не L200
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09.09.2022 22:10 Ответить
На Вашому фото уаз патріот пікап 2022 . Не знаю , як фото вставити .
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09.09.2022 22:17 Ответить
Берці схожі на фарадей мод.435. Для пустельної форми. Широко застосовувалися в Сирії військами РФ.
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09.09.2022 21:40 Ответить
Гарні ботіночкі, кацапи в шашлик
Де ці дебіли дістали L 200, автівку теж шкода, всіх шкода окрім кацапів.
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09.09.2022 22:52 Ответить
Гарна була машинка

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09.09.2022 22:54 Ответить
Это судя по видео жаренные узбеки из ЧВК.Из 5 двое выжили и их взяли в плен
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10.09.2022 05:45 Ответить
На цьому відео є цей підбитий автомобіль: https://www.youtube.com/watch?v=SKwddSbO4ZI
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10.09.2022 07:01 Ответить
А чем это их так? Для себя спрашиваю, чем их *******??
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10.09.2022 08:58 Ответить
Ботиночки цельіе остались. Єто ж можно снять и переобуться, чтоб бьіло в чем от ВСУ драпать
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10.09.2022 11:47 Ответить
Якісне взуття дуже. Яка це фірма?
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10.09.2022 15:51 Ответить
Можливо тімберленди
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10.09.2022 17:46 Ответить
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