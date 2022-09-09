Россияне отправили подкрепление на Харьковщину. ФОТО ДНЯ 18+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские воины продолжают успешно ликвидировать российских оккупантом в Харьковской области. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Соответствующие фото ликвидированных российских оккупантов опубликовал Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вот действительно какое оно "многотысячное подкрепление" от кацапов, и что с ним сразу же происходит", - сказано в подписи к фото.
Топ комментарии
+51 Зэлэный_Змий
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+34 Підлога Маккартні
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+33 Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий09.09.2022 17:27
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Пожалуйста, подождите...
ми залюбки роздивляємося смажену російськомовну паскудь але втрачаємо свідомість коли бачимо хабарника тому обличчя хабарника для нас замальовує турботлива влада.
Моя дяка і уклін до землі кухарю!🙏
Слава ЗСУ!!!
Бавовна(УКР)
Coton(Eng)
ХлОоОопок(*****)
по-прерше: це не талани взагалі! Ну нема жодної моделі таланів тільки з дірками для шнурків!! На фото взагалі не тактичні бути а звичайні будівельні! Але шкиряні, тому це єдине що залишилось з одягу на обох.
одяг - сінтетіка 100%, вже писали про це, це рф-ська фіча. Нормальна ******* форма взагалі сама по собі негорюча.
Треба ж трохи думати!! Ну які ще можуть бути наші, без броників, в говноформі, практично без зброї, але на моднявому цивільному білому(!) L200 ? І все це в Харківський області, коли наступаємо? Яке ж може бути завдання в цого підрозділа????
А скільки збирати отой міномет в кузові? Якщо він взагалі стріляє... "тачанка"...
Де ці дебіли дістали L 200, автівку теж шкода, всіх шкода окрім кацапів.