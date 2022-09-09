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Оккупанты объявили эвакуацию из Изюма, Купянска и Великого Бурлука
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационная "власть" эвакуирует население из Изюма, Купянска и Великого Бурлука в Харьковской области.
Об этом представители оккупационной "администрации" сообщили российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
"Прежде всего (эвакуация ведется - Ред) из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук... людям, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты", - сообщил так называемый "председатель" "администрации" Харьковской области Виталий Ганчев.
Напомним, накануне ВСУ освободили Балаклею. По данным Генштаба, за 3 дня ВСУ продвинулись в Харьковской области почти на 50 км.
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+60 Максім ХОЙ 07fb0949
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...то как будут называть солдат-самоваров мокшании в мокшании?
Правильно - Украинци!!!
и это погоняло прилипнет к ним до конца жизни.
В догонку будут кричать - "эй украинец - мы туда тебя не посылали"
- Навсегда!
- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?
- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
- Пока не надоем
- Как, даже чаю не попьете?
- Какую?
- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!
- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...
- «Траву» нам Талибан поставляет!
- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!
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Реєстрація:08.08.2022.....хуйлоноид
з камінням на ноги
та в Сіверський Донець
раків годувати
и не забудьте прибрать за собой свои коллаборантские отбросы!
СЛАВА ЗСУ!
Для українських військових дуже важливо звільнити місто Куп'янськ, яке є ключовим логістичним вузлом російських окупантів.
Після цього можна планувати подальші кроки ЗСУ.
"Мадам", тренуйте глотку - попереду ХЕРсон...