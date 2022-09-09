Оккупанты объявили эвакуацию из Изюма, Купянска и Великого Бурлука

Оккупационная "власть" эвакуирует население из Изюма, Купянска и Великого Бурлука в Харьковской области.

Об этом представители оккупационной "администрации" сообщили российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Прежде всего (эвакуация ведется - Ред) из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук... людям, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты", - сообщил так называемый "председатель" "администрации" Харьковской области Виталий Ганчев.

Напомним, накануне ВСУ освободили Балаклею. По данным Генштаба, за 3 дня ВСУ продвинулись в Харьковской области почти на 50 км.

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