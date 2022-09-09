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Оккупанты объявили эвакуацию из Изюма, Купянска и Великого Бурлука

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Оккупационная "власть" эвакуирует население из Изюма, Купянска и Великого Бурлука в Харьковской области.

Об этом представители оккупационной "администрации" сообщили российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Прежде всего (эвакуация ведется - Ред) из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук... людям, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты", - сообщил так называемый "председатель" "администрации" Харьковской области Виталий Ганчев.

Напомним, накануне ВСУ освободили Балаклею. По данным Генштаба, за 3 дня ВСУ продвинулись в Харьковской области почти на 50 км.

Также смотрите: Рашисты заявили об "эвакуации" женщин и детей из Купянска. ВИДЕО
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Топ комментарии
+60
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09.09.2022 17:16
+58
це не евакуація населення, а прикриття воєнних колон що будуть тікати місцевим населенням.
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09.09.2022 17:10
+49
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
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09.09.2022 17:13
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це не евакуація населення, а прикриття воєнних колон що будуть тікати місцевим населенням.
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09.09.2022 17:10 Ответить
Если солдат бывших в Афганистане после войны стали называть "афганци"...
...то как будут называть солдат-самоваров мокшании в мокшании?
Правильно - Украинци!!!
и это погоняло прилипнет к ним до конца жизни.
В догонку будут кричать - "эй украинец - мы туда тебя не посылали"
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09.09.2022 17:19 Ответить
Несчимметрично. Если в Афган действительно "не посылали" (кроме высшего руководства, та война никому не была нужна), то борьбу с "неофашистами-бендеровцами" где-то 75-80% запоребрика поддерживает.
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09.09.2022 17:29 Ответить
Правільнои дорогои ідетє товаріщі.
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09.09.2022 17:11 Ответить
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09.09.2022 17:16 Ответить
Валерій Федорович зайшов у бакалію і взяв ізюм
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09.09.2022 19:09 Ответить
ну дружина попрохала придбати дещо ....чого домахались...
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09.09.2022 19:15 Ответить
Військові люди, розуміють розуміють по своєму
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09.09.2022 20:17 Ответить
Це жести доброї кацапської волі.
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09.09.2022 17:12 Ответить
шо,ви уже уходите,а як же Києвь за три дня ?
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09.09.2022 17:12 Ответить
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
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09.09.2022 17:13 Ответить
- Мама, а Вы к нам надолго?
- Пока не надоем
- Как, даже чаю не попьете?
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10.09.2022 21:17 Ответить
- Папа! Новость хочешь?

- Какую?

- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!

- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...

- «Траву» нам Талибан поставляет!

- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!
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09.09.2022 17:12 Ответить
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09.09.2022 17:13 Ответить
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09.09.2022 17:14 Ответить
Провокатор в спам!
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09.09.2022 17:22 Ответить
tax12 t

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Я читаю: 0

Реєстрація:08.08.2022.....хуйлоноид
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09.09.2022 17:31 Ответить
Бу-га-га!!!
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09.09.2022 17:18 Ответить
Шухер-нежданчик...
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09.09.2022 17:18 Ответить
А кого собераютса евакулировать, ватникав?
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09.09.2022 17:19 Ответить
унітази
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09.09.2022 17:22 Ответить
нехай, суки зашиваються в целофанові пакети.
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09.09.2022 17:19 Ответить
как зэ-мрази сдавали Украину
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09.09.2022 17:20 Ответить
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09.09.2022 17:21 Ответить
ото ж.... притиснули їх ТРОХИ. вже не чути ні косомордого дєрьмака, ні злодійкуватого жидка рєзніка...Тільки хвости їм ( наразі без осла мохномордого) притиснула розвідка наших друзів і союзників. .... В школах і лікарнях походу тисячі тонн допомоги вони никали... розбомбило тіпа потім...відмази тупо москальські, все під контролем лайнюка... Майже та ж історія була на полігоні в Яворові з заничкою джавелінів . Зелень верещала давайтє ісчо (розвідка походу сліпа,курва)))),і жаба задавила їх поділитися майбутніми сотнями " кАсарЄй" з навідниками вогню. Відморозилася. ВИВЕЗЛИ...віддали в ЗСУ. ...Потім була дика оранка Яворівського полігону. Боже Провидіння для нас є те. що звільненням наших теренів від рашенчуми займаємося не тільки ми нашими ЗСУ. Є всебічна допомога СОЮЗНИКІВ не катками до асфальту для отих державних злочинців, а прямою допомогою просто керованою на ГенШтаб. На думку СОЮЗНИКІВ, саме так то продовжуватиметься й на далі до Перемоги , бо з ЗЕ наразі тільки зустрічна тупість, саботаж (зрада інтересів України), відпускання зрадників під "штраф" чи умовно. ... Он накатали доріг, де їм ***** сказав...зробили велкам з Криму.. Кому СОЮЗНИКИ мають при тім вірити, надавати всебічну допомогу? Вам, злочинцям ЗЕ і не тільки? ЛЮДИ, облиште врешті телевізор з єдино мутними новинами і вечірнім мохнорилом! Вийдіть у світ, послухайте інших , співставляйте і МИСЛІТЬ!
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09.09.2022 20:14 Ответить
евакувати
з камінням на ноги
та в Сіверський Донець
раків годувати
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09.09.2022 17:20 Ответить
Ну чтож, нам можно будет не попдать в населення, будем уничтожать только кацапье
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09.09.2022 17:20 Ответить
А шо шото случілось? ) "Как у себя дома жилі. Савсем не хачу уезжать из ... (и дальше по списку до границы с Китаем).
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09.09.2022 17:20 Ответить
<фотка ридаючої кацапки з накачаними губами>
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09.09.2022 17:21 Ответить
Добре евакуюйте вату і етнічних росіян , українців не чіпати паскуди фашистські
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09.09.2022 17:21 Ответить
Хочуть помародерити на останок перед втечею на родіну в Малие Сіськи?
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09.09.2022 17:22 Ответить
не эвакуация, а лаптедрапанье...
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09.09.2022 17:22 Ответить
Ще вдень на рососійських телеграм каналах почали голосити, що по Великому Бурлуку ЗСУ розпочали артпідготовку перед наступом. Нежданчик!
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09.09.2022 17:24 Ответить
нехай щастить!
и не забудьте прибрать за собой свои коллаборантские отбросы!
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09.09.2022 17:24 Ответить
Krasyvaja ataka polucilos.Eto uze na otlycno
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09.09.2022 17:24 Ответить
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09.09.2022 17:25 Ответить
Дійсно ганьба!😡 Які поранені? 😮 Настаящій русскій мужік евакуюєттся з унітазом, а поранених прикопує.
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09.09.2022 17:31 Ответить
Ого! В мордорі вже "командующіє дивізієй". В содепії ще були пам"ятаю командир дмвізії.
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09.09.2022 17:43 Ответить
біжи кацапська погань з України
СЛАВА ЗСУ!
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09.09.2022 17:27 Ответить
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09.09.2022 17:28 Ответить
Жителів вивозять на окуповану частину Луганської області та на територію рф.

Для українських військових дуже важливо звільнити місто Куп'янськ, яке є ключовим логістичним вузлом російських окупантів.

Після цього можна планувати подальші кроки ЗСУ.
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09.09.2022 17:33 Ответить
Не "жест доброї волі", а "евакуаці". Словник новомови поповнитопвнюєтьсяновими синонімами до слова "відступили".
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09.09.2022 17:44 Ответить
Прикриваються живим щитом... Суки
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09.09.2022 17:53 Ответить
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09.09.2022 17:58 Ответить
Эякуляцию всем и одновременно
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09.09.2022 18:00 Ответить
А шо, з Ізюму ще є куда драпати?
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09.09.2022 18:06 Ответить
звісно є. до кобздона на концерт.
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09.09.2022 19:04 Ответить
Щойно "видатний реконструктор" мокшанець Гіркін вещав про судороги Врангеля у 1920 році.Якраз в тих місцях Тавриди "залишки гордості рускаго міра" кинулись в останній свій добровольчий похід. Але ідея воспаленного ум а, так і в Гіркіна в натурі, була "єдіная і недєлімая русь-матушка" і в Україні. А чим закінчилось в Криму. Приїхав Юхим Євдокимов із своєю ударною групою ВЧК і перестріляв всіх адептів "єдіной і недєлімой". Так що потрібно "свалівать" по добру по здорову. Бо як почнуть мокшанці стріляти в Москві доберуться і до Ростова, вбивати справа для московитів проста та нехитра.
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09.09.2022 18:17 Ответить
евакуація в Сибір? рабів собі набрали... потім переодягнуть і кинуть на ЗСУ помирати... подвійний геноцид
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09.09.2022 18:33 Ответить
Беззуба стара ***** на ім'я расія і Ізюм = 0 - 1
"Мадам", тренуйте глотку - попереду ХЕРсон...
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09.09.2022 18:36 Ответить
Ждуни нехай виїздять,бо батьківщини для них більше нема.
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09.09.2022 19:05 Ответить
почитал новость , логичное решение рашистов , научились, почитал комменты , не научились , лишняя бравада , слишком много пафоса и преждевременной радости , хотя это оправданно , ситуативно , заждались , но нужно помнить что огромные территории еще оккупированы , и боев будет тоже много , и не всегда победных , сдержаннее нужно быть, не распылятся ,
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09.09.2022 19:31 Ответить
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09.09.2022 20:16 Ответить
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09.09.2022 23:01 Ответить
 
 