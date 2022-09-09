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Окупанти оголосили евакуацію із Ізюму, Куп’янська та Великого Бурлука
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Окупаційна "влада" евакуює населення із Ізюму, Куп’янська та Великого Бурлука на Харківщині.
Про це представники окупаційної "адміністрації" повідомили російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
"Передусім (евакуація ведеться. - Ред) із міста Куп'янськ, міста Ізюму. Наразі прийшли повідомлення, що у нас і Великий Бурлук... людям, запропоновано виїжджати у безпечніші населені пункти", - повідомив так званий "голова" "адміністрації" Харківської області Віталій Ганчев.
Нагадаємо, напередодні ЗСУ звільнили Балаклію. За даними Генштабу, за 3 дні ЗСУ просунулися на Харківщині майже на 50 км.
Топ коментарі
+60 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар09.09.2022 17:16
+58 Igor Shevtsov
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+49 Яр Холодний
показати весь коментар09.09.2022 17:13
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Будь ласка, зачекайте...
...то как будут называть солдат-самоваров мокшании в мокшании?
Правильно - Украинци!!!
и это погоняло прилипнет к ним до конца жизни.
В догонку будут кричать - "эй украинец - мы туда тебя не посылали"
- Навсегда!
- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?
- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
- Пока не надоем
- Как, даже чаю не попьете?
- Какую?
- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!
- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...
- «Траву» нам Талибан поставляет!
- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!
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Реєстрація:08.08.2022.....хуйлоноид
з камінням на ноги
та в Сіверський Донець
раків годувати
и не забудьте прибрать за собой свои коллаборантские отбросы!
СЛАВА ЗСУ!
Для українських військових дуже важливо звільнити місто Куп'янськ, яке є ключовим логістичним вузлом російських окупантів.
Після цього можна планувати подальші кроки ЗСУ.
"Мадам", тренуйте глотку - попереду ХЕРсон...