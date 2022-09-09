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Окупанти оголосили евакуацію із Ізюму, Куп’янська та Великого Бурлука

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Окупаційна "влада" евакуює населення із Ізюму, Куп’янська та Великого Бурлука на Харківщині.

Про це представники окупаційної "адміністрації" повідомили російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Передусім (евакуація ведеться. - Ред) із міста Куп'янськ, міста Ізюму. Наразі прийшли повідомлення, що у нас і Великий Бурлук...  людям, запропоновано виїжджати у безпечніші населені пункти", - повідомив так званий "голова" "адміністрації" Харківської області Віталій Ганчев.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ звільнили Балаклію. За даними Генштабу, за 3 дні ЗСУ просунулися на Харківщині майже на 50 км.

Також читайте: ЗСУ можуть звільнити Куп’янськ протягом наступних 72 годин, - ISW

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+60
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09.09.2022 17:16
+58
це не евакуація населення, а прикриття воєнних колон що будуть тікати місцевим населенням.
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09.09.2022 17:10
+49
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
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09.09.2022 17:13
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це не евакуація населення, а прикриття воєнних колон що будуть тікати місцевим населенням.
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09.09.2022 17:10 Відповісти
Если солдат бывших в Афганистане после войны стали называть "афганци"...
...то как будут называть солдат-самоваров мокшании в мокшании?
Правильно - Украинци!!!
и это погоняло прилипнет к ним до конца жизни.
В догонку будут кричать - "эй украинец - мы туда тебя не посылали"
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09.09.2022 17:19 Відповісти
Несчимметрично. Если в Афган действительно "не посылали" (кроме высшего руководства, та война никому не была нужна), то борьбу с "неофашистами-бендеровцами" где-то 75-80% запоребрика поддерживает.
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09.09.2022 17:29 Відповісти
Правільнои дорогои ідетє товаріщі.
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09.09.2022 17:11 Відповісти
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09.09.2022 17:16 Відповісти
Валерій Федорович зайшов у бакалію і взяв ізюм
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09.09.2022 19:09 Відповісти
ну дружина попрохала придбати дещо ....чого домахались...
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09.09.2022 19:15 Відповісти
Військові люди, розуміють розуміють по своєму
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09.09.2022 20:17 Відповісти
Це жести доброї кацапської волі.
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09.09.2022 17:12 Відповісти
шо,ви уже уходите,а як же Києвь за три дня ?
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09.09.2022 17:12 Відповісти
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
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09.09.2022 17:13 Відповісти
- Мама, а Вы к нам надолго?
- Пока не надоем
- Как, даже чаю не попьете?
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10.09.2022 21:17 Відповісти
- Папа! Новость хочешь?

- Какую?

- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!

- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...

- «Траву» нам Талибан поставляет!

- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!
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09.09.2022 17:12 Відповісти
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09.09.2022 17:13 Відповісти
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09.09.2022 17:14 Відповісти
Провокатор в спам!
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09.09.2022 17:22 Відповісти
tax12 t

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:08.08.2022.....хуйлоноид
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09.09.2022 17:31 Відповісти
Бу-га-га!!!
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09.09.2022 17:18 Відповісти
Шухер-нежданчик...
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09.09.2022 17:18 Відповісти
А кого собераютса евакулировать, ватникав?
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09.09.2022 17:19 Відповісти
унітази
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09.09.2022 17:22 Відповісти
нехай, суки зашиваються в целофанові пакети.
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09.09.2022 17:19 Відповісти
как зэ-мрази сдавали Украину
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09.09.2022 17:20 Відповісти
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09.09.2022 17:21 Відповісти
ото ж.... притиснули їх ТРОХИ. вже не чути ні косомордого дєрьмака, ні злодійкуватого жидка рєзніка...Тільки хвости їм ( наразі без осла мохномордого) притиснула розвідка наших друзів і союзників. .... В школах і лікарнях походу тисячі тонн допомоги вони никали... розбомбило тіпа потім...відмази тупо москальські, все під контролем лайнюка... Майже та ж історія була на полігоні в Яворові з заничкою джавелінів . Зелень верещала давайтє ісчо (розвідка походу сліпа,курва)))),і жаба задавила їх поділитися майбутніми сотнями " кАсарЄй" з навідниками вогню. Відморозилася. ВИВЕЗЛИ...віддали в ЗСУ. ...Потім була дика оранка Яворівського полігону. Боже Провидіння для нас є те. що звільненням наших теренів від рашенчуми займаємося не тільки ми нашими ЗСУ. Є всебічна допомога СОЮЗНИКІВ не катками до асфальту для отих державних злочинців, а прямою допомогою просто керованою на ГенШтаб. На думку СОЮЗНИКІВ, саме так то продовжуватиметься й на далі до Перемоги , бо з ЗЕ наразі тільки зустрічна тупість, саботаж (зрада інтересів України), відпускання зрадників під "штраф" чи умовно. ... Он накатали доріг, де їм ***** сказав...зробили велкам з Криму.. Кому СОЮЗНИКИ мають при тім вірити, надавати всебічну допомогу? Вам, злочинцям ЗЕ і не тільки? ЛЮДИ, облиште врешті телевізор з єдино мутними новинами і вечірнім мохнорилом! Вийдіть у світ, послухайте інших , співставляйте і МИСЛІТЬ!
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09.09.2022 20:14 Відповісти
евакувати
з камінням на ноги
та в Сіверський Донець
раків годувати
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09.09.2022 17:20 Відповісти
Ну чтож, нам можно будет не попдать в населення, будем уничтожать только кацапье
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09.09.2022 17:20 Відповісти
А шо шото случілось? ) "Как у себя дома жилі. Савсем не хачу уезжать из ... (и дальше по списку до границы с Китаем).
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09.09.2022 17:20 Відповісти
<фотка ридаючої кацапки з накачаними губами>
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09.09.2022 17:21 Відповісти
Добре евакуюйте вату і етнічних росіян , українців не чіпати паскуди фашистські
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09.09.2022 17:21 Відповісти
Хочуть помародерити на останок перед втечею на родіну в Малие Сіськи?
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09.09.2022 17:22 Відповісти
не эвакуация, а лаптедрапанье...
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09.09.2022 17:22 Відповісти
Ще вдень на рососійських телеграм каналах почали голосити, що по Великому Бурлуку ЗСУ розпочали артпідготовку перед наступом. Нежданчик!
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09.09.2022 17:24 Відповісти
нехай щастить!
и не забудьте прибрать за собой свои коллаборантские отбросы!
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09.09.2022 17:24 Відповісти
Krasyvaja ataka polucilos.Eto uze na otlycno
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09.09.2022 17:24 Відповісти
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09.09.2022 17:25 Відповісти
Дійсно ганьба!😡 Які поранені? 😮 Настаящій русскій мужік евакуюєттся з унітазом, а поранених прикопує.
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09.09.2022 17:31 Відповісти
Ого! В мордорі вже "командующіє дивізієй". В содепії ще були пам"ятаю командир дмвізії.
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09.09.2022 17:43 Відповісти
біжи кацапська погань з України
СЛАВА ЗСУ!
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09.09.2022 17:27 Відповісти
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09.09.2022 17:28 Відповісти
Жителів вивозять на окуповану частину Луганської області та на територію рф.

Для українських військових дуже важливо звільнити місто Куп'янськ, яке є ключовим логістичним вузлом російських окупантів.

Після цього можна планувати подальші кроки ЗСУ.
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09.09.2022 17:33 Відповісти
Не "жест доброї волі", а "евакуаці". Словник новомови поповнитопвнюєтьсяновими синонімами до слова "відступили".
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09.09.2022 17:44 Відповісти
Прикриваються живим щитом... Суки
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09.09.2022 17:53 Відповісти
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09.09.2022 17:58 Відповісти
Эякуляцию всем и одновременно
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09.09.2022 18:00 Відповісти
А шо, з Ізюму ще є куда драпати?
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09.09.2022 18:06 Відповісти
звісно є. до кобздона на концерт.
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09.09.2022 19:04 Відповісти
Щойно "видатний реконструктор" мокшанець Гіркін вещав про судороги Врангеля у 1920 році.Якраз в тих місцях Тавриди "залишки гордості рускаго міра" кинулись в останній свій добровольчий похід. Але ідея воспаленного ум а, так і в Гіркіна в натурі, була "єдіная і недєлімая русь-матушка" і в Україні. А чим закінчилось в Криму. Приїхав Юхим Євдокимов із своєю ударною групою ВЧК і перестріляв всіх адептів "єдіной і недєлімой". Так що потрібно "свалівать" по добру по здорову. Бо як почнуть мокшанці стріляти в Москві доберуться і до Ростова, вбивати справа для московитів проста та нехитра.
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09.09.2022 18:17 Відповісти
евакуація в Сибір? рабів собі набрали... потім переодягнуть і кинуть на ЗСУ помирати... подвійний геноцид
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09.09.2022 18:33 Відповісти
Беззуба стара ***** на ім'я расія і Ізюм = 0 - 1
"Мадам", тренуйте глотку - попереду ХЕРсон...
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09.09.2022 18:36 Відповісти
Ждуни нехай виїздять,бо батьківщини для них більше нема.
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09.09.2022 19:05 Відповісти
почитал новость , логичное решение рашистов , научились, почитал комменты , не научились , лишняя бравада , слишком много пафоса и преждевременной радости , хотя это оправданно , ситуативно , заждались , но нужно помнить что огромные территории еще оккупированы , и боев будет тоже много , и не всегда победных , сдержаннее нужно быть, не распылятся ,
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09.09.2022 19:31 Відповісти
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09.09.2022 20:16 Відповісти
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09.09.2022 23:01 Відповісти
 
 