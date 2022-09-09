ЗСУ можуть звільнити Куп’янськ протягом наступних 72 годин, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські війська після значних успіхів на Харківщині наступають на Куп’янськ та можуть звільнити його протягом найближчих 72 годин.
Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони припускають, що наші воїни, ймовірно, просунулися до позицій у радіусі 15 км від Куп’янська.
"Російські тилові позиції в Харківській області тепер відкриті для подальшого наступу України, і українські сили, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин", - зазначають у ISW.
В Інституті вивчення війни стверджують, що геолокаційні кадри показують, що українські сили відвоювали Борщівку та Іванівку вздовж шосе E40.
Окрім цього, ЗСУ, ймовірно, звільнили Шевченкове або обійшли населений пункт і просунулися в напрямку Грушівки, враховуючи геолокаційні кадри у Борівському (20 км на південний захід від Куп’янська) та повідомлення Росії про бої поблизу Грушівки.
"Втрата Куп'янська та інших тилових районів перешкоджатиме зусиллям РФ підтримувати наступальні та оборонні операції, але не розірве повністю російські лінії зв'язку з Ізюмом", - вказали експерти.
В ISW додали, що відносно велика швидкість просування українських сил і їхня близькість до Куп’янська викликають паніку в російських тилах.
Будь ласка, зачекайте...
@Moni_Kabelucci
·
7 вер.
Для того, щоб перестати мироточити суцільною ейфорією, треба усвідомити наступне:
1. Те,що сказав Залужний- війна надовго
2. Усі БД - це життя Героїв, а не феєрія свята
3. Цією ейфорією намагаються підняти рейтинг ОПи і перекрити інформаційно розкрадання космічних масштабів
4. Необхідність накачки рейтингу формують завищені очікування щодо ходу війни, і, відповідно, формують тиск на ЗСУ
Ніби це він такі поранення отримував.
Сіськи зробила - орден получила!
Реальных волонтеров кошмарят, а провластным шаболдам раздают ордена..
Все чекають швидких перемог і щоб їх не вбило
Съёмка сделана вчера в Харьковском море.
І, за певною інформацію, яка в мене є на «зараз», вони це не тільки розуміють і «в курсе дела», а й вже достатньо близькі до здійснення цього на практиці."
https://sprotyv.info/analitica/chomu-situacziya-dlya-armi%d1%97-rf-ma%d1%94-stijku-tendencziyu-daleko-ne-do-pokrashhennya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_рядового_Сычёва
Героям Слава!
Папа Гранту приобрел на механике