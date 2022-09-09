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ЗСУ можуть звільнити Куп’янськ протягом наступних 72 годин, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прапор,зсу

Українські війська після значних успіхів на Харківщині наступають на Куп’янськ та можуть звільнити його протягом найближчих 72 годин.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони припускають, що наші воїни, ймовірно, просунулися до позицій у радіусі 15 км від Куп’янська.

"Російські тилові позиції в Харківській області тепер відкриті для подальшого наступу України, і українські сили, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин", - зазначають у ISW.

В Інституті вивчення війни стверджують, що геолокаційні кадри показують, що українські сили відвоювали Борщівку та Іванівку вздовж шосе E40.

Окрім цього, ЗСУ, ймовірно, звільнили Шевченкове або обійшли населений пункт і просунулися в напрямку Грушівки, враховуючи геолокаційні кадри у Борівському (20 км на південний захід від Куп’янська) та повідомлення Росії про бої поблизу Грушівки.

Також читайте: За 3 дні ЗСУ просунулися на Харківщині майже на 50 км, - Генштаб

"Втрата Куп'янська та інших тилових районів перешкоджатиме зусиллям РФ підтримувати наступальні та оборонні операції, але не розірве повністю російські лінії зв'язку з Ізюмом", - вказали експерти.

В ISW додали, що відносно велика швидкість просування українських сил і їхня близькість до Куп’янська викликають паніку в російських тилах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
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09.09.2022 08:48
+41
Моні Кабелуччі🇺🇦
@Moni_Kabelucci
·
7 вер.
Для того, щоб перестати мироточити суцільною ейфорією, треба усвідомити наступне:

1. Те,що сказав Залужний- війна надовго
2. Усі БД - це життя Героїв, а не феєрія свята
3. Цією ейфорією намагаються підняти рейтинг ОПи і перекрити інформаційно розкрадання космічних масштабів
4. Необхідність накачки рейтингу формують завищені очікування щодо ходу війни, і, відповідно, формують тиск на ЗСУ
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09.09.2022 08:38
+39
Взятий у полон "підполковник" виявився генерал-полковником Андрієм Сичєвим командуючим угрупованням "Запад" зс рф Таку завелику "пташку" зловили наші хлопці.
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09.09.2022 08:40
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09.09.2022 08:35 Відповісти
Моні Кабелуччі🇺🇦
@Moni_Kabelucci
·
7 вер.
Для того, щоб перестати мироточити суцільною ейфорією, треба усвідомити наступне:

1. Те,що сказав Залужний- війна надовго
2. Усі БД - це життя Героїв, а не феєрія свята
3. Цією ейфорією намагаються підняти рейтинг ОПи і перекрити інформаційно розкрадання космічних масштабів
4. Необхідність накачки рейтингу формують завищені очікування щодо ходу війни, і, відповідно, формують тиск на ЗСУ
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09.09.2022 08:38 Відповісти
ЗЕпропагандони відволікають увагу від зеліних злочинів.
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09.09.2022 08:40 Відповісти
Вони відволікають від справжніх героїв, приписуючи всі звитяги зеленському.
Ніби це він такі поранення отримував.
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09.09.2022 08:43 Відповісти
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09.09.2022 08:48 Відповісти
Ось що силікон животворящій робить!!!
Сіськи зробила - орден получила!
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09.09.2022 08:54 Відповісти
А пащака яка ? Іскандера можна ловить !
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09.09.2022 09:46 Відповісти
Это позор.
Реальных волонтеров кошмарят, а провластным шаболдам раздают ордена..
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09.09.2022 09:05 Відповісти
ну, так наріду 73% було видніше кого допускати до місць де зберігаються гроші, золото, продукти, ордена, посади..., це ж не "крадущіє", не то що отой 5-й, так?
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09.09.2022 09:17 Відповісти
Это была мощнейшая пропагандистская кампания, когда малоразвитым в интеллектуальном плане людям внушали, что в их проблемах и низком, по их мнению, уровне жизни виноват персонально Президент, а навязчиво предлагаемый им всеми медиапомойками, неопытный артист, моментально сделает их жизнь слаще. Непомерная жажда халявы - это то, перед чем не может устоять примитивный человек с правом голоса.
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09.09.2022 09:33 Відповісти
Ця курва не повернулась до Украіни - вимагає гарантій , що іі не чіпатимуть😠
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09.09.2022 11:52 Відповісти
Усі питання до ISW. А щодо гарних новин, то для харків'ян та для миколаївців кожна перемога ЗСУ - це акт відплати. Усі розуміють якою ціною ЗСУ їх добувать. Ніякого тиску нема.
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09.09.2022 09:26 Відповісти
Не розуміють люди ніфіга, мізки промиті героїчним Зе і язиком арестовича.
Все чекають швидких перемог і щоб їх не вбило
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09.09.2022 09:28 Відповісти
Заради справедливості має якесь відношення до ISW Зеленський чи Арестович?
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09.09.2022 09:35 Відповісти
Це як раніше усюди у всьому був Порох виноватий, а тепер, навіть у новинах про Північну Корею треба усюди ********* про Зелю, Єрмака та рембо Арестовича. Такий у нашего народу фетіш
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09.09.2022 10:02 Відповісти
Якби не Оптімус Прайм в рядах ЗСУ, СОБР ніколи б не потрапив в "котел".
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09.09.2022 08:38 Відповісти
А тепер вони дружно кличуть маму ))
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09.09.2022 08:39 Відповісти
"Морские котики" со связанными руками в плену "доблестной" армии Куйла.
Съёмка сделана вчера в Харьковском море.
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09.09.2022 08:43 Відповісти
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09.09.2022 10:08 Відповісти
Все будет гораздо быстрее !!! С нами вера и характер
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09.09.2022 08:51 Відповісти
Там ще крейсер "Галактіка" підійшов, будуть зоряний десант на воронєж висажувати!
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09.09.2022 08:56 Відповісти
Цифри - ухуїдні.
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09.09.2022 09:01 Відповісти
Откуда такая хорошая информация?
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09.09.2022 09:29 Відповісти
Это стёб или русня реально такое пишет?
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09.09.2022 09:59 Відповісти
реально пишуть
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09.09.2022 10:05 Відповісти
Передайте їм, що там ще поблизу був зоряний крейсер Степан Бандера у харківському морі
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09.09.2022 10:11 Відповісти
Тікайте русоФашисти з нашоі краіни не оглядаючись , поки ноги носять 😠
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09.09.2022 08:37 Відповісти
"Саме цікаве, що українському ОТУ, яке зараз наступає північно-східніше та південно-східніше Балаклеї для того щоб створити угрупуванню військ противника «Изюм» ДУЖЕ СУТТЄВІ проблеми, навіть не треба звільняти Куп'янськ (звичайно, поки що). Достатньо вийти до Оскольського водосховища зовсім в іншому місці (в якому саме, не скажу, звісно).
І, за певною інформацію, яка в мене є на «зараз», вони це не тільки розуміють і «в курсе дела», а й вже достатньо близькі до здійснення цього на практиці."
https://sprotyv.info/analitica/chomu-situacziya-dlya-armi%d1%97-rf-ma%d1%94-stijku-tendencziyu-daleko-ne-do-pokrashhennya/
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09.09.2022 08:37 Відповісти
Взятий у полон "підполковник" виявився генерал-полковником Андрієм Сичєвим командуючим угрупованням "Запад" зс рф Таку завелику "пташку" зловили наші хлопці.
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09.09.2022 08:40 Відповісти
Отримав в рило від ЗСУ.
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09.09.2022 08:43 Відповісти
Думаю не один раз отримав в рило
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09.09.2022 08:46 Відповісти
робота така в нього
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09.09.2022 09:33 Відповісти
морда ліца дуже схожа проте що робить такий чин в зоні ризику для зманіженої жопи? якось це не по орковськи і не по рузькі.
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09.09.2022 10:14 Відповісти
при здачі в полон, судячи по штанях як у сивухи, всі зрозуміли що справжне призвище хероя - ссичов )
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09.09.2022 08:45 Відповісти
без ніг і яєц, а з рядового до хенерала вибився )))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_рядового_Сычёва
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09.09.2022 08:48 Відповісти
А як дишав -- перше фото.
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09.09.2022 08:56 Відповісти
Та ні. У гєнєрала морда на погляд тупіша.Щось не подібний мені.
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09.09.2022 08:57 Відповісти
Друга фотка з худішим рилом. Може і схуд в деякій відстані від ресторанів.
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09.09.2022 09:36 Відповісти
Вухо, начебто, його. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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09.09.2022 09:14 Відповісти
"нам давали координаты, я не знал что это школа и зернохранилище"
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09.09.2022 09:29 Відповісти
на фото різні люди
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09.09.2022 09:58 Відповісти
шнобель не похож, у правого с горбом, а у левого, как трамплин
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09.09.2022 11:11 Відповісти
От лиш носик праворуч тільки-тільки підправили: з нього капає. Може, й генерал.
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09.09.2022 12:32 Відповісти
Та Грушівка де Сірко тримав свою пасіку? Там скрізь козацький дух, там козацька сила, але прийшовши туди у 30-х роках минулого століття мовсовська воша почала туди інтенсивне переселення і знищення українців. Харків був столицею України і там розмовляли виключно українською, поки не прийшла ця чума під назвою росія. Але козаччина відродиться і духу там не залишиться сатаністів із московії, процес пішов.
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09.09.2022 08:40 Відповісти
Харків оголосили столицею більшовики.
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09.09.2022 08:45 Відповісти
знаємо, що у 1918 році вони його зробили столицею. Я написав про історію того краю, що там були козаки, що там була українська мова, культура, театри, діячі, поки не прийшла наволоч із смердячих боліт і не притягнула туди кацапню і заселила ними оселі виморених голодом українців і таких "патріотів" як Кушнарьова, допкіна, кернеса та інших щирих українців любітєлєй срусского мира.
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09.09.2022 09:24 Відповісти
якщо ви на повному серйозі називаєте місто Харків столицею України хоча він був лише столицею маріонеткової квазідержави УРСР і це зробив лєнін то тоді будьте послідовними і називайте місто Рівне теж столицею бо воно було столицею маріонеткової квазідержави РЕЙХСКОМІСАРІЯТ УКРАЇНА і це зробив гітлєр.
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09.09.2022 09:06 Відповісти
Можливо малося на увазі рівень розвитку української культури яка непоступалася столичному р але так після окупації більшовиками з москви там провели масовану чистку українців чого вартий розстріл кобзарів у 30-х де НКВД вбило більше тисячи талановитих виконавців крім того їх інструменти було спалено на місці!
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09.09.2022 09:41 Відповісти
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09.09.2022 08:41 Відповісти
Бийте кацапів так щоб "талібан" хрестився!
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09.09.2022 08:41 Відповісти
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09.09.2022 08:44 Відповісти
можна і у вагонах на Мордор та все ж краще адресно лелеками.... .
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09.09.2022 10:17 Відповісти
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09.09.2022 08:45 Відповісти
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09.09.2022 08:47 Відповісти
А сцуки стали поперек горла гроші українців які линиридири дерли на Б/П за виїзд
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09.09.2022 10:02 Відповісти
земля буде горіти під ногами кацапів... так і є .... 72години чи 172 не важливо.... бережіть найцінніше це свое життя....
Героям Слава!
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09.09.2022 08:51 Відповісти
Цензор дає мало інфи про погром орди під Балаклією. Навіть Хартія 97 дає більше відео зажмурених"освободітелєй".
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09.09.2022 09:05 Відповісти
Нет, не надо слов, не надо паники
Папа Гранту приобрел на механике
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09.09.2022 09:14 Відповісти
Дякуємо ЗСУ, НГУ за за визволення українських територій на Харківщині та Херсонщині. Для кожного харків'янина це особисте. Бережіть себе!
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09.09.2022 09:28 Відповісти
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09.09.2022 09:49 Відповісти
ось ця мразина сцарьов був лепшим коришом Бені. Мабуть ним і залищається і сьогодні.
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09.09.2022 13:57 Відповісти
Дай бог нашим зацепиться за Купянск, это очень важный пункт обороны рашистов. ЗСУ - сила!
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09.09.2022 11:04 Відповісти
Поки по Купянську ніякої інфи не має.
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09.09.2022 11:29 Відповісти
Предісторія, чому Купянський район лехко взяли кацапи


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09.09.2022 12:38 Відповісти
Хочу трохи заперечити. Легко взяла орда Куп"янський район тому що вищі посадові особи держави(читай квартал зечмонь) не дбали про оборону країни а займались великим крадівництвом і штампували дибільні відосікі на радість 73%.
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09.09.2022 16:28 Відповісти
В чому заперечення як що зелені гниди співпрацюють з людьми Януковоща, а ті з комуністами - соціалістами. Купянський район споконвіку був прокумуняцьки налаштований.
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09.09.2022 21:53 Відповісти
Добродію Томм! Ви тексти читати уважно вмієте? Та до одного місця які там блоки і хто з ким співпрацював в Куп"янську! Я хочу сказати що за оборону держави по Конституції відповідає президент. Як організовував цей процес напередодні вторгнення орди щеневтік зі своїми зечмонями всім відомо -великим крадівництвом, буковельськими гулянками, бравими відосіками. Та й за оманські вояжі 20 року не забуваймо!
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09.09.2022 23:35 Відповісти
 
 