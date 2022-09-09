ВСУ могут освободить Купянск в течение следующих 72 часов, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские войска после значительных успехов на Харьковщине наступают на Купянск и могут освободить его в течение ближайших 72 часов.
К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.
Они предполагают, что наши воины, вероятно, продвинулись к позициям в радиусе 15 км от Купянска.
"Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины, и украинские силы, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов", - отмечают в ISW.
В Институте изучения войны утверждают, что геолокационные кадры показывают, что украинские силы отвоевали Борщевку и Ивановку вдоль шоссе E40.
Кроме этого, ВСУ, вероятно, освободили Шевченково или обошли населенный пункт и продвинулись в направлении Грушевки, учитывая геолокационные кадры в Боровском (20 км юго-западнее Купянска) и сообщения России о боях вблизи Грушевки.
"Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям РФ поддерживать наступательные и оборонительные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом", - указали эксперты.
В ISW добавили, что относительно большая скорость продвижения украинских сил и их близость к Купянску вызывают панику в российских тылах.
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@Moni_Kabelucci
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7 вер.
Для того, щоб перестати мироточити суцільною ейфорією, треба усвідомити наступне:
1. Те,що сказав Залужний- війна надовго
2. Усі БД - це життя Героїв, а не феєрія свята
3. Цією ейфорією намагаються підняти рейтинг ОПи і перекрити інформаційно розкрадання космічних масштабів
4. Необхідність накачки рейтингу формують завищені очікування щодо ходу війни, і, відповідно, формують тиск на ЗСУ
Ніби це він такі поранення отримував.
Сіськи зробила - орден получила!
Реальных волонтеров кошмарят, а провластным шаболдам раздают ордена..
Все чекають швидких перемог і щоб їх не вбило
Съёмка сделана вчера в Харьковском море.
І, за певною інформацію, яка в мене є на «зараз», вони це не тільки розуміють і «в курсе дела», а й вже достатньо близькі до здійснення цього на практиці."
https://sprotyv.info/analitica/chomu-situacziya-dlya-armi%d1%97-rf-ma%d1%94-stijku-tendencziyu-daleko-ne-do-pokrashhennya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_рядового_Сычёва
Героям Слава!
Папа Гранту приобрел на механике