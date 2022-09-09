РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17336 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
20 780 69
война (46847) Харьковщина (4130) ВСУ (5154)

ВСУ могут освободить Купянск в течение следующих 72 часов, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прапор,зсу

Украинские войска после значительных успехов на Харьковщине наступают на Купянск и могут освободить его в течение ближайших 72 часов.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Они предполагают, что наши воины, вероятно, продвинулись к позициям в радиусе 15 км от Купянска.

"Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины, и украинские силы, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов", - отмечают в ISW.

В Институте изучения войны утверждают, что геолокационные кадры показывают, что украинские силы отвоевали Борщевку и Ивановку вдоль шоссе E40.

Кроме этого, ВСУ, вероятно, освободили Шевченково или обошли населенный пункт и продвинулись в направлении Грушевки, учитывая геолокационные кадры в Боровском (20 км юго-западнее Купянска) и сообщения России о боях вблизи Грушевки.

Читайте: За минувшие сутки россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

"Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям РФ поддерживать наступательные и оборонительные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом", - указали эксперты.

В ISW добавили, что относительно большая скорость продвижения украинских сил и их близость к Купянску вызывают панику в российских тылах.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+48
показать весь комментарий
09.09.2022 08:48
+41
Моні Кабелуччі🇺🇦
@Moni_Kabelucci
·
7 вер.
Для того, щоб перестати мироточити суцільною ейфорією, треба усвідомити наступне:

1. Те,що сказав Залужний- війна надовго
2. Усі БД - це життя Героїв, а не феєрія свята
3. Цією ейфорією намагаються підняти рейтинг ОПи і перекрити інформаційно розкрадання космічних масштабів
4. Необхідність накачки рейтингу формують завищені очікування щодо ходу війни, і, відповідно, формують тиск на ЗСУ
показать весь комментарий
09.09.2022 08:38
+39
Взятий у полон "підполковник" виявився генерал-полковником Андрієм Сичєвим командуючим угрупованням "Запад" зс рф Таку завелику "пташку" зловили наші хлопці.
показать весь комментарий
09.09.2022 08:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.09.2022 08:35 Ответить
Моні Кабелуччі🇺🇦
@Moni_Kabelucci
·
7 вер.
Для того, щоб перестати мироточити суцільною ейфорією, треба усвідомити наступне:

1. Те,що сказав Залужний- війна надовго
2. Усі БД - це життя Героїв, а не феєрія свята
3. Цією ейфорією намагаються підняти рейтинг ОПи і перекрити інформаційно розкрадання космічних масштабів
4. Необхідність накачки рейтингу формують завищені очікування щодо ходу війни, і, відповідно, формують тиск на ЗСУ
показать весь комментарий
09.09.2022 08:38 Ответить
ЗЕпропагандони відволікають увагу від зеліних злочинів.
показать весь комментарий
09.09.2022 08:40 Ответить
Вони відволікають від справжніх героїв, приписуючи всі звитяги зеленському.
Ніби це він такі поранення отримував.
показать весь комментарий
09.09.2022 08:43 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 08:48 Ответить
Ось що силікон животворящій робить!!!
Сіськи зробила - орден получила!
показать весь комментарий
09.09.2022 08:54 Ответить
А пащака яка ? Іскандера можна ловить !
показать весь комментарий
09.09.2022 09:46 Ответить
Это позор.
Реальных волонтеров кошмарят, а провластным шаболдам раздают ордена..
показать весь комментарий
09.09.2022 09:05 Ответить
ну, так наріду 73% було видніше кого допускати до місць де зберігаються гроші, золото, продукти, ордена, посади..., це ж не "крадущіє", не то що отой 5-й, так?
показать весь комментарий
09.09.2022 09:17 Ответить
Это была мощнейшая пропагандистская кампания, когда малоразвитым в интеллектуальном плане людям внушали, что в их проблемах и низком, по их мнению, уровне жизни виноват персонально Президент, а навязчиво предлагаемый им всеми медиапомойками, неопытный артист, моментально сделает их жизнь слаще. Непомерная жажда халявы - это то, перед чем не может устоять примитивный человек с правом голоса.
показать весь комментарий
09.09.2022 09:33 Ответить
Ця курва не повернулась до Украіни - вимагає гарантій , що іі не чіпатимуть😠
показать весь комментарий
09.09.2022 11:52 Ответить
Усі питання до ISW. А щодо гарних новин, то для харків'ян та для миколаївців кожна перемога ЗСУ - це акт відплати. Усі розуміють якою ціною ЗСУ їх добувать. Ніякого тиску нема.
показать весь комментарий
09.09.2022 09:26 Ответить
Не розуміють люди ніфіга, мізки промиті героїчним Зе і язиком арестовича.
Все чекають швидких перемог і щоб їх не вбило
показать весь комментарий
09.09.2022 09:28 Ответить
Заради справедливості має якесь відношення до ISW Зеленський чи Арестович?
показать весь комментарий
09.09.2022 09:35 Ответить
Це як раніше усюди у всьому був Порох виноватий, а тепер, навіть у новинах про Північну Корею треба усюди ********* про Зелю, Єрмака та рембо Арестовича. Такий у нашего народу фетіш
показать весь комментарий
09.09.2022 10:02 Ответить
Якби не Оптімус Прайм в рядах ЗСУ, СОБР ніколи б не потрапив в "котел".
показать весь комментарий
09.09.2022 08:38 Ответить
А тепер вони дружно кличуть маму ))
показать весь комментарий
09.09.2022 08:39 Ответить
"Морские котики" со связанными руками в плену "доблестной" армии Куйла.
Съёмка сделана вчера в Харьковском море.
показать весь комментарий
09.09.2022 08:43 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 10:08 Ответить
Все будет гораздо быстрее !!! С нами вера и характер
показать весь комментарий
09.09.2022 08:51 Ответить
Там ще крейсер "Галактіка" підійшов, будуть зоряний десант на воронєж висажувати!
показать весь комментарий
09.09.2022 08:56 Ответить
Цифри - ухуїдні.
показать весь комментарий
09.09.2022 09:01 Ответить
Откуда такая хорошая информация?
показать весь комментарий
09.09.2022 09:29 Ответить
Это стёб или русня реально такое пишет?
показать весь комментарий
09.09.2022 09:59 Ответить
реально пишуть
показать весь комментарий
09.09.2022 10:05 Ответить
Передайте їм, що там ще поблизу був зоряний крейсер Степан Бандера у харківському морі
показать весь комментарий
09.09.2022 10:11 Ответить
Тікайте русоФашисти з нашоі краіни не оглядаючись , поки ноги носять 😠
показать весь комментарий
09.09.2022 08:37 Ответить
"Саме цікаве, що українському ОТУ, яке зараз наступає північно-східніше та південно-східніше Балаклеї для того щоб створити угрупуванню військ противника «Изюм» ДУЖЕ СУТТЄВІ проблеми, навіть не треба звільняти Куп'янськ (звичайно, поки що). Достатньо вийти до Оскольського водосховища зовсім в іншому місці (в якому саме, не скажу, звісно).
І, за певною інформацію, яка в мене є на «зараз», вони це не тільки розуміють і «в курсе дела», а й вже достатньо близькі до здійснення цього на практиці."
https://sprotyv.info/analitica/chomu-situacziya-dlya-armi%d1%97-rf-ma%d1%94-stijku-tendencziyu-daleko-ne-do-pokrashhennya/
показать весь комментарий
09.09.2022 08:37 Ответить
Взятий у полон "підполковник" виявився генерал-полковником Андрієм Сичєвим командуючим угрупованням "Запад" зс рф Таку завелику "пташку" зловили наші хлопці.
показать весь комментарий
09.09.2022 08:40 Ответить
Отримав в рило від ЗСУ.
показать весь комментарий
09.09.2022 08:43 Ответить
Думаю не один раз отримав в рило
показать весь комментарий
09.09.2022 08:46 Ответить
робота така в нього
показать весь комментарий
09.09.2022 09:33 Ответить
морда ліца дуже схожа проте що робить такий чин в зоні ризику для зманіженої жопи? якось це не по орковськи і не по рузькі.
показать весь комментарий
09.09.2022 10:14 Ответить
при здачі в полон, судячи по штанях як у сивухи, всі зрозуміли що справжне призвище хероя - ссичов )
показать весь комментарий
09.09.2022 08:45 Ответить
без ніг і яєц, а з рядового до хенерала вибився )))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_рядового_Сычёва
показать весь комментарий
09.09.2022 08:48 Ответить
А як дишав -- перше фото.
показать весь комментарий
09.09.2022 08:56 Ответить
Та ні. У гєнєрала морда на погляд тупіша.Щось не подібний мені.
показать весь комментарий
09.09.2022 08:57 Ответить
Друга фотка з худішим рилом. Може і схуд в деякій відстані від ресторанів.
показать весь комментарий
09.09.2022 09:36 Ответить
Вухо, начебто, його. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показать весь комментарий
09.09.2022 09:14 Ответить
"нам давали координаты, я не знал что это школа и зернохранилище"
показать весь комментарий
09.09.2022 09:29 Ответить
на фото різні люди
показать весь комментарий
09.09.2022 09:58 Ответить
шнобель не похож, у правого с горбом, а у левого, как трамплин
показать весь комментарий
09.09.2022 11:11 Ответить
От лиш носик праворуч тільки-тільки підправили: з нього капає. Може, й генерал.
показать весь комментарий
09.09.2022 12:32 Ответить
Та Грушівка де Сірко тримав свою пасіку? Там скрізь козацький дух, там козацька сила, але прийшовши туди у 30-х роках минулого століття мовсовська воша почала туди інтенсивне переселення і знищення українців. Харків був столицею України і там розмовляли виключно українською, поки не прийшла ця чума під назвою росія. Але козаччина відродиться і духу там не залишиться сатаністів із московії, процес пішов.
показать весь комментарий
09.09.2022 08:40 Ответить
Харків оголосили столицею більшовики.
показать весь комментарий
09.09.2022 08:45 Ответить
знаємо, що у 1918 році вони його зробили столицею. Я написав про історію того краю, що там були козаки, що там була українська мова, культура, театри, діячі, поки не прийшла наволоч із смердячих боліт і не притягнула туди кацапню і заселила ними оселі виморених голодом українців і таких "патріотів" як Кушнарьова, допкіна, кернеса та інших щирих українців любітєлєй срусского мира.
показать весь комментарий
09.09.2022 09:24 Ответить
якщо ви на повному серйозі називаєте місто Харків столицею України хоча він був лише столицею маріонеткової квазідержави УРСР і це зробив лєнін то тоді будьте послідовними і називайте місто Рівне теж столицею бо воно було столицею маріонеткової квазідержави РЕЙХСКОМІСАРІЯТ УКРАЇНА і це зробив гітлєр.
показать весь комментарий
09.09.2022 09:06 Ответить
Можливо малося на увазі рівень розвитку української культури яка непоступалася столичному р але так після окупації більшовиками з москви там провели масовану чистку українців чого вартий розстріл кобзарів у 30-х де НКВД вбило більше тисячи талановитих виконавців крім того їх інструменти було спалено на місці!
показать весь комментарий
09.09.2022 09:41 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 08:41 Ответить
Бийте кацапів так щоб "талібан" хрестився!
показать весь комментарий
09.09.2022 08:41 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 08:44 Ответить
можна і у вагонах на Мордор та все ж краще адресно лелеками.... .
показать весь комментарий
09.09.2022 10:17 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 08:45 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 08:47 Ответить
А сцуки стали поперек горла гроші українців які линиридири дерли на Б/П за виїзд
показать весь комментарий
09.09.2022 10:02 Ответить
земля буде горіти під ногами кацапів... так і є .... 72години чи 172 не важливо.... бережіть найцінніше це свое життя....
Героям Слава!
показать весь комментарий
09.09.2022 08:51 Ответить
Цензор дає мало інфи про погром орди під Балаклією. Навіть Хартія 97 дає більше відео зажмурених"освободітелєй".
показать весь комментарий
09.09.2022 09:05 Ответить
Нет, не надо слов, не надо паники
Папа Гранту приобрел на механике
показать весь комментарий
09.09.2022 09:14 Ответить
Дякуємо ЗСУ, НГУ за за визволення українських територій на Харківщині та Херсонщині. Для кожного харків'янина це особисте. Бережіть себе!
показать весь комментарий
09.09.2022 09:28 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 09:49 Ответить
ось ця мразина сцарьов був лепшим коришом Бені. Мабуть ним і залищається і сьогодні.
показать весь комментарий
09.09.2022 13:57 Ответить
Дай бог нашим зацепиться за Купянск, это очень важный пункт обороны рашистов. ЗСУ - сила!
показать весь комментарий
09.09.2022 11:04 Ответить
Поки по Купянську ніякої інфи не має.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:29 Ответить
Предісторія, чому Купянський район лехко взяли кацапи


показать весь комментарий
09.09.2022 12:38 Ответить
Хочу трохи заперечити. Легко взяла орда Куп"янський район тому що вищі посадові особи держави(читай квартал зечмонь) не дбали про оборону країни а займались великим крадівництвом і штампували дибільні відосікі на радість 73%.
показать весь комментарий
09.09.2022 16:28 Ответить
В чому заперечення як що зелені гниди співпрацюють з людьми Януковоща, а ті з комуністами - соціалістами. Купянський район споконвіку був прокумуняцьки налаштований.
показать весь комментарий
09.09.2022 21:53 Ответить
Добродію Томм! Ви тексти читати уважно вмієте? Та до одного місця які там блоки і хто з ким співпрацював в Куп"янську! Я хочу сказати що за оборону держави по Конституції відповідає президент. Як організовував цей процес напередодні вторгнення орди щеневтік зі своїми зечмонями всім відомо -великим крадівництвом, буковельськими гулянками, бравими відосіками. Та й за оманські вояжі 20 року не забуваймо!
показать весь комментарий
09.09.2022 23:35 Ответить
 
 