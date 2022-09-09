За минувшие сутки россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

За 8 сентября россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 8 сентября россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 5 - в Бахмуте, 2 - в Зайцево, 1 - в Нью-Йорке и 1 - в Федоровке. Еще 23 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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