За минувшие сутки россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области. ИНФОГРАФИКА
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За 8 сентября россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 8 сентября россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 5 - в Бахмуте, 2 - в Зайцево, 1 - в Нью-Йорке и 1 - в Федоровке. Еще 23 человека получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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нашоі краіни !
Це агонія у кремлівського упиря , який від злоби , скоро здохне 😡