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За минулу добу росіяни вбили 9 мирних мешканців на Донеччині. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 8 вересня росіяни вбили 9 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 8 вересня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 5 - у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 - у Федорівці. Ще 23 людини зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За минулу добу росіяни вбили 9 мирних мешканців на Донеччині 01

Автор: Наталя Джума
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Ось це все , на що здатні дрьобані русофашисти - це вбивати мирних жителів
нашоі краіни !

Це агонія у кремлівського упиря , який від злоби , скоро здохне 😡
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09.09.2022 08:43 Відповісти
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09.09.2022 10:27 Відповісти
 
 