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"Идем дальше!" - спецназовцы СБУ "Альфа" в Купянске. ФОТОфакт

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ зашли в Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Спецназначенцы ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Идем дальше! - спецназовцы СБУ Альфа в Купянске 01
Идем дальше! - спецназовцы СБУ Альфа в Купянске 02

Читайте также: ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске, - телеграм-каналы. ФОТО
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Топ комментарии
+62
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10.09.2022 14:11
+58
Купінськ місто і є важливою транспоною розв'язкою. Після його втрати, орки покинули Ізюм
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10.09.2022 14:08
+51
*** им в рот. им еще с крысма сйобывать нах, так что пусть мажут лыжи жиром
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10.09.2022 14:07
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там у парашников в телеграммах стоит срач, шо "барвенковский котёл от дидов" ничему внуков не научил и кто за это должен ответить? ))
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10.09.2022 15:34 Ответить
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10.09.2022 15:02 Ответить
, ага, в такі непереливки дєрьмак зі своєю куклою та обізянкою ще не попадав ))
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10.09.2022 15:08 Ответить
подкрепление, отправленное оккупантами на Харьковское направление раз*бано в хлам!
https://twitter.com/i/status/1568473276804124673
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10.09.2022 15:04 Ответить
хлопці, бережіть себе
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10.09.2022 15:06 Ответить
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10.09.2022 15:07 Ответить
Что за "теория заговора"?
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10.09.2022 15:54 Ответить
що за дебільний текст нашкрябав
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10.09.2022 16:03 Ответить
Санек шо-то знает, но молчит, гадюка....

Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Ой, ёй, шо я вам сейчас расскажу! Хотя, нет-не расскажу. Ждите только официальные сообщения. Но скажу так, не удивлюсь, что россияне начнут скоро опять угрожать ядерным оружием! Поэтому мой следующий пост будет посвящён их ядерному оружию, а не тому, что их заставит верещать.
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10.09.2022 15:15 Ответить
Тим часом.. лапті навіть офіційно розповсюджують брехню, навіть в в 14:55 сьогодні:
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе несмотря на обстрелы (зрозуміло, що мова за окупаційні "власти")

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Руководство Купянска в Харьковской области осталось в городе и продолжает работу несмотря на эвакуацию населения и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации региона. По словам главы Купянского района Максима Губина, обстановка сохраняется сложная, но российские военные удерживают Купянск. Город в достаточной безопасности, добавил он. "Обстрелы не стихают, - указали власти. - Администрация работает, она присутствует в городе".
При этом в ведомстве уточнили, что какая-то часть городской администрации выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации.
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10.09.2022 15:22 Ответить
классика жанра от дидов - "подпольный обком действует" )
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10.09.2022 15:28 Ответить
Ось і настали гарні дні.Коли герої-це герої,а щури-це щури.Сили і успіху Вам,ЗСУ!
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10.09.2022 15:48 Ответить
Олег Шарп: "Роман Цымбалюк сообщает, что в Купянске и в Изюме были задержаны учителя из России, которые были присланы туда для работы в школах. Пока трудно представить, какой статус они получат. Но этот случай показывает, что отступление российских оккупантов было столь стремительным, что об эвакуации своих гражданских лиц они даже и не позаботились. Русские своих не бросают?"
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10.09.2022 17:06 Ответить
Успіху нашим героям!

До речі на фото Новатор - наша бронемашина)
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10.09.2022 18:17 Ответить
Куди подівся Г. Мацегора? Г- ніколи на тоне?
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10.09.2022 19:28 Ответить
Яка гордість за наших хлопців! Слава і шана нашим Захисникам! Слава Героям!
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11.09.2022 17:16 Ответить
Можна трохи і маскалької території прихопити - треба ж комусь відбудовувати Україну
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11.09.2022 20:42 Ответить
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