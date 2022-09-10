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"Идем дальше!" - спецназовцы СБУ "Альфа" в Купянске. ФОТОфакт
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Спецназовцы ЦСО "А" СБУ зашли в Купянск Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Спецназначенцы ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше! Слава Украине!" – говорится в сообщении.
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Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Ой, ёй, шо я вам сейчас расскажу! Хотя, нет-не расскажу. Ждите только официальные сообщения. Но скажу так, не удивлюсь, что россияне начнут скоро опять угрожать ядерным оружием! Поэтому мой следующий пост будет посвящён их ядерному оружию, а не тому, что их заставит верещать.
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе несмотря на обстрелы (зрозуміло, що мова за окупаційні "власти")
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Руководство Купянска в Харьковской области осталось в городе и продолжает работу несмотря на эвакуацию населения и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации региона. По словам главы Купянского района Максима Губина, обстановка сохраняется сложная, но российские военные удерживают Купянск. Город в достаточной безопасности, добавил он. "Обстрелы не стихают, - указали власти. - Администрация работает, она присутствует в городе".
При этом в ведомстве уточнили, что какая-то часть городской администрации выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации.
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