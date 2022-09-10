"Идем дальше!" - спецназовцы СБУ "Альфа" в Купянске. ФОТОфакт

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ зашли в Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Спецназначенцы ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше! Слава Украине!" – говорится в сообщении.





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